مشوار بنزيما مع ريال مدريد يدخل المرحلة الحاسمة

ليس خافيا أن مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، كان من أشد المدافعين عن مواطنه كريم بنزيما، الذي تعرض في أغلب فترات الموسم الماضي إلى صافرات الاستهجان، من قبل جماهير "الميرنغي"، بسبب مستواه الباهت في الكثير من مباريات ريال مدريد.

ومع رحيل زيدان وتولي لوبيتيجي مهمة تدريب "الأبيض الملكي"، يدرك بنزيما أنه يتحتم عليه اقناع المدرب الإسباني بأحقيته بقيادة هجوم "الميرنغي" في الموسم القادم، لاسيما وأن تقارير صحفية متطابقة تؤكد عزم ريال مدريد التعاقد مع مهاجم جديد.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كريم بنزيما (30 عاما)، يريد ضمان حصوله على دقائق لعب أكثر، من أجل البقاء داخل القلعة المدريدية، وأضافت أن المهاجم الفرنسي سيرحل عن النادي في حال عدم الموافقة على طلبه.

وتابعت نفس المصادر، أن بنزيما ليس اللاعب الوحيد في كتيبة ريال مدريد الكروية، الذي يُطالب باللعب بشكل مستمر من أجل البقاء برفقة "الميرنغي"، إذ عبر كل من غاريث بيل وماثيو كوفاسيتش عن رغبتهما التواجد دائما فوق المستطيل الأخضر.

من جهة أخرى، يستعد فريق نابولي الإيطالي بقيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي إلى الانقضاض على كريم بنزيما من أجل التعاقد معه، إذ تشير عدة تقارير صحفية أن النادي الإيطالي العريق يعتزم عرض 80 مليون يورو للحصول على توقيع بنزيما.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما سبق ولعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حينما كان هذا الأخير مدربا لفريق ريال مدريد. ويملك المهاجم الفرنسي عقدا مع "الأبيض الملكي" يمتد حتى سنة 2021.