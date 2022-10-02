مشكلة صرير الأسنان وتأثيرها على أوجاع الرأس والمفاصل!

يعاني الكثيرون أثناء النوم من مشكلة صرير الأسنان دون معرفتهم بذلك. ويقصد بصرير الأسنان بانه عملية إطباق الأسنان على بعضها البعض أو احتكاكها ببعضها البعض بشدة مما يحدث صوتا قد يسبب تلف الأسنان.
ولصرير الأسنان عواقب وخيمة، إذ يؤدي احتكاك الأسنان وحدوث نخر فيها وأضرار بالغة في غضاريف مفصل الفك. ولصرير الاسنان تأثير سلبي على الجسم بأكمله أيضاً، إذ يؤدي ذلك إلى آلام في الرأس وتشنجات وأوجاع بالظهر.
ويرى فالك أيفرت، أخصائي جراحة الفك، أن تركيب حشوة الأسنان بشكل خاطئ هو أحد أهم أسباب احتكاك الأسنان، ما يؤدي إلى طحن المادة المزعجة ليلاً. ويؤكد أيفرت أن التعرض للضغوط والتوترات يؤدي إلى صرير الأسنان أيضاً.
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أما أولى خطوات العلاج، فتتمثل بمعرفة طبيب الأسنان لسبب الاحتكاك ومكانه ومن ثم يتم وضع جبيرة للحفاظ على الأسنان، إضافة إلى ضرورة علاج آثار الاحتكاك.
ويؤكد أخصائي جراحة الفك أن وضع جبيرة الأسنان وحده لا يكفي لحل مشكلة الصرير، إذ لابد من علاج السبب الحقيقي للاحتكاك، وهو حالة التوتر والضغط التي يتعرض لها المرء. وينصح الطبيب أيفرت بالعلاج الطبيعي والتنويم المغناطيسي والوخز بالإبر، التي يرى أنها طرق بديلة تساعد الجسم على تخفيف حدة التوتر والقضاء على صرير الأسنان.
ا ف / ع أ ج
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفشار/ البشار
البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفاكهة المجففة
على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
القهوة المثلجة
تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
المكسرات
يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الليمون الساخن
لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مكعبات ثلج
إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مشروبات الطاقة
تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الزبيب مع الشوكولاتة
قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
رقائق البطاطس
على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الحلوى
تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ