 مشكلة سلسلة التوريد في الولايات المتحدة | صنع في ألمانيا | DW | 16.02.2022

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صنع في ألمانيا

مشكلة سلسلة التوريد في الولايات المتحدة

العملاء في الولايات المتحدة يجدون صعوبة في الحصول على المنتجات التي يريدونها أكثر من أي وقت مضى. شركات التوريد العالمية معطلة أو متعثرة. تسبب الوباء في تعطيل نظام "الإرضاء الفوري".

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