مشكلة سلسلة التوريد في الولايات المتحدة

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العملاء في الولايات المتحدة يجدون صعوبة في الحصول على المنتجات التي يريدونها أكثر من أي وقت مضى. شركات التوريد العالمية معطلة أو متعثرة. تسبب الوباء في تعطيل نظام "الإرضاء الفوري".
بين المزاح والهجوم والمواربة، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا مطولا قيم فيه لنحو ساعتين "سنة من التحديات" منذ توليه السلطة. الملف الأوكراني كان حاضراً بقوة، وتصريحاته حول ذلك جلبت انتقادات حادة داخليا وخارجيا.
ذكر تقرير أممي أن ميليشيات الحوثيين مستمرة في انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على اليمن، بالإضافة إلى اسمرار تجنيدها للأطفال، كما أكد التقرير أن الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية "تتسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين".
يسارع الاتحاد الأوروبي الزمن لتقديم تبرعات أكبر بلقاحات كورونا لدول جنوب شرق آسيا في إطار ما بات يعرف بـ "دبلوماسية اللقاحات". بيد أن هذه الخطوة تأتي متأخرة بالنظر إلى ما يفعله المنافسون الكبار كالولايات المتحدة والصين.
واقعة غربية تتحدث عنها وسائل الإعلام الألمانية وهي اختفاء 200 ألف كمامة واقية من فيروس كورونا كانت في طريقها إلى برلين قادمة من تايلاند لكنها صودرت ونقلت إلى الولايات المتحدة، حسب تصريحات وزير داخلية برلين.
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