مشكلة سلسلة التوريد في الولايات المتحدة

كورونا وأفغانستان والأسعار..بايدن يستعرض تحديات عامه الأول في السلطة

بين المزاح والهجوم والمواربة، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا مطولا قيم فيه لنحو ساعتين "سنة من التحديات" منذ توليه السلطة. الملف الأوكراني كان حاضراً بقوة، وتصريحاته حول ذلك جلبت انتقادات حادة داخليا وخارجيا.