 مشكلة الشعر الرمادي | صحتك بين يديك | DW | 25.02.2022

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صحتك بين يديك

مشكلة الشعر الرمادي

الاستعانة بصبغات وزيوت ومراهم وغيرها. على شبكة الانترنت هناك آلاف النصائح لإخفاء الشعر الرمادي، لدرجة أن البعض يقول إن القهوة بإمكانها أن تساعد. ولكن، هناك أيضا اتجاه معاكس، إذ تزداد أعداد النساء اللواتي يتقبلن الشعر الرمادي ويفخرن بمظهرهن.

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