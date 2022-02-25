مشكلة الشعر الرمادي

للنساء فقط... أحدث صيحات لون الشعر في الشتاء!

مما لا شك فيه أن جائحة كورونا قلبت حياتنا رأساً على عقب، ولكن ينبغي ألا نجعل أنفسنا أسرى لاحول لهم ولا قوة. خطوة بسيطة مثل تغيير لون الشعر قد تضفي تجديداً وبهجة على حياتنا، فما هي أحدث أربع صيحات للون الشعر في الشتاء؟