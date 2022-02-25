مشكلة الشعر الرمادي

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الاستعانة بصبغات وزيوت ومراهم وغيرها. على شبكة الانترنت هناك آلاف النصائح لإخفاء الشعر الرمادي، لدرجة أن البعض يقول إن القهوة بإمكانها أن تساعد. ولكن، هناك أيضا اتجاه معاكس، إذ تزداد أعداد النساء اللواتي يتقبلن الشعر الرمادي ويفخرن بمظهرهن.
يعتقد البعض أن الوقوع تحت الضغط النفسي يجلب لنا الشيب ويتسبب في ظهور الشعر الأبيض قبل أوانه. ولكن هل تخيلت يوما أن تكون هناك إمكانية لرجوع اللون الأصلي للشعر بشكل طبيعي في بعض الحالات. فكيف لهذا أن يتحقق؟
مما لا شك فيه أن جائحة كورونا قلبت حياتنا رأساً على عقب، ولكن ينبغي ألا نجعل أنفسنا أسرى لاحول لهم ولا قوة. خطوة بسيطة مثل تغيير لون الشعر قد تضفي تجديداً وبهجة على حياتنا، فما هي أحدث أربع صيحات للون الشعر في الشتاء؟
يعتقد البعض أن التعرض لموقف صعب كالخوف أو الحزن، يتسبب في تغير لون شعر الرأس إلى الأبيض. وبالرغم من وجود أدلة علمية تخالف هذا الاعتقاد، ربطت دراسة حديثة بين الحالة النفسية والإصابة بالشيب. فما النتائج التي توصلت لها؟
في أول محاكمة على مستوى العالم ضد آلة قمع النظام السوري، قدمت واحدة من أبرز شخصيات المعارضة السورية في الخارج شهادتها: إنه رياض سيف. ما العلاقة التي ربطته بالمتهم الرئيسي في القضية التي تنظر فيها محكمة كوبلنز؟
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