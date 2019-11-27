مشكلة اسمها ديمبيلي.. تاريخ طويل من الإصابة في برشلونة

صدمة جديدة لبرشلونة سببها إصابة المهاجم عثمان ديمبيلي (22 عاماً)، والتي من المتوقع أن تطول عملية التعافي منها لتبلغ 10 أسابيع، بحسب ما أفاد النادي الكاتالوني. وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة في عضلات فخذه الأيمن، خلال مباراة فريقه الحالي برشلونة مع فريقه السابق دورتموند، مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز برشلونة أمام جماهيره على ملعب الكامب نو 3-1.
ومنذ انتقالالدولي الفرنسي من دورتموند إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو في صيف عام 2017 يتعرض ديمبيلي للإصابة تلو الأخرى، وبعد مباراة دورتموند، قال زميله لويس سواريز "يجب على ديمبيلي والأطباء أن يحاولوا العثور على حل لإصاباته المتكررة".
ويقول موقع "شبورت بوزر" الألماني إن جماهير دورتموند سخرت من إصابته الأخيرة "لأن الشوكة التي سببها دخوله في إضراب وإجبار فريقه على الانتقال لبرشلونة، ما زالت منغرسة بعمق (في حلوقهم)".
ديمبلى من إصابة لأخرى مع برشلونة
بعد وقت قصير من تحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة غاب عثمان ديمبيلي من شهر سبتمبر/ أيلول 2017 حتى نهاية العام، لتفوته 20 مباراة مع فريقه الجديد. والسبب هو إصابة عويصة في الفخذ.
في منتصف يناير/ كانون الثاني 2018 تعرض لتمزق في عضلات الفخذ ليستريح لمدة شهر.
وفي أول مواسمه مع برشلونة بلغت عدد الأيام التي غابها بسبب الإصابة 132 يوما ليشارك في ذلك الموسم في 17 مباراة فقط سجل فيها ثلاثة أهداف، بحسب "شبورت بوزر".
تحسن وضع ديمبيلي في الموسم التالي، فخاض النصف الأول من موسم 2018/2019 بنجاح، حيث لعب 26 مباراة سجل فيها 13 هدفا. لكن الإصابة ضربته مجددا في يناير/ كانون الثاني 2019، هذه المرة في الكاحل، ليغيب لمدة أسبوعين. وفي شهر مارس/ آذار أصيب مرة أخرى بتمزق عضلي، غاب بسببه نحو شهر. وفي شهر مايو/ أيار أصيب في فخذه للمرة الثانية ليغيب حتى نهاية الموسم.
وفي الموسم الحالي (2019/2020) أصيب ديمبيلي مجددا في الفخذ فغاب عن خمس مباريات من أغسطس/ آب لمنتصف سبتمبر/ أيلول. وبعد عودته تعرض لإصابة بسيطة في العضلات نهاية الشهر.
وبعد عودته والاعتقاد بأن سوء الحظ سيغيب عنه أصيب في مباراة دورتموند، وسيغيب حتى نهاية العام لتبلغ مدة غيابه الإجماعية منذ رحيله لبرشلونة 275 يوما، بحسب الموقع الألماني. وتقول صحيفة "سبورت الإسبانية: "ديمبيلي مشكلة بالنسبة لبرشلونة".
ص.ش/ع.ش
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نوير يغيب من جديد
خلال استعداده لمباراة بايرن ميونيخ مع شالكه بالدوري الألماني أصيب الحارس الكبير، مانويل نوير، من جديد في مشط قدمه اليسرى. وخضع نوير الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول) لجراحة ناجحة. وتعد هذه هي إصابته الثالثة في نفس القدم خلال الشهور الخمس الأخيرة. نوير هنا في الصورة في مايو/ أيار خلال الاحتفال بدرع الدوري. وأعلن بايرن أن قائده سيغيب عن المباريات هذه المرة حتى يناير/ كانون الثاني 2018.
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قائد آخر يغيب
إصابات في الأنف والفك وكدمات في الرأس تعرض لها قائد شتوتغارت، كريستيان غنتنر، إثر تداخله مع حارس مرمى فريق فولفسبورج كوين كاستلز، أثناء مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من الدوري. ركبة الحارس صدمت بقوة وجه القائد وسببت له كسوراً بجوار العين ومنطقة الأنف والفك الأعلى. وقد لقي سلوك حارس المرمى استهجانا كبيرا من قبل مشجعي شتوتغارت.
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عودة إلى الحياة
كان الجميع يخاف على كريستيان غينتر (31 سنة)، الذي سقط على الأرض مدرجا في دمائه، لكنه طمأن جمهوره عبر فيسبوك قائلاً "حالي جيد جدا". القائد، الذي كاد يبتلع لسانه لولا التدخل الطبي الفوري قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء، عاد إلى الحياة لكنه سيغيب عن الدوري الألماني حتى وقت شفائه.
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صفقة خاسرة؟
انضم عثمان ديمبلي (20 سنة) إلى قائمة المصابين في الدوريات الأوربية خلال الأسبوع المنصرم. النجم الفرنسي أصيب بتمزق في عضلات فخذه الخلفية في مباراة خيتافي، مما أرغمه على غياب سيدوم من ثلاثة حتى أربعة أشهر عن الملاعب. وقد خضع لجراحة ناجحة في فلنلندا الثلاثاء (19/9/2017). إصابة الوافد الجديد تضيع على فريق برشلونة فرصة الإستفادة من اللاعب صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي الكاتالوني.
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إصابة توقظ جراح المونديال
كريستوف كرامر، قطعت شفته ونزفت كثيرا خلال مباراة فريقه مونشنغلادباخ ضد لايبزيغ السبت (16/9/2017). الدولي الألماني أبى إلا أن يكمل المباراة، رغم الإصابة التي جعلت الحكم يشهر مباشرة البطاقة الحمراء في وجه الغيني نبي كيتا، الذي أوقف فيما بعد ثلاث مباريات. إصابة كرامر هذه المرة ذكرته بنهائي كأس العالم حينما اصطدم بوجهه مع كتف مدافع أرجنتيني ليسقط أرضا وينسى أنه يخوض المباراة النهائية.
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كسر الكتف أهون من كسر القدم؟
سيغيب ماكس كروزه، مهاجم فيردر بريمن، لأسابيع عن الملاعب بعد أصابته السبت (16/9/2017) أيضا في مباراة فريقه مع شالكه. حيث تدخل معه بعنف مدافع شالكه ثيلو كيرر، ليسقطه أرضا، ويتم نقله سريعا للمستشفى ويخضع لجراحة ناجحة، حسب بريمن. التدخل العنيف تسبب لكروزه في كسر على مستوى الترقوة، ويعتقد البعض أن الأمر كان سيصبح أشد خطورة لو تعلق بكسر على مستوى القدم.
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غياب لأجل غير مسمى
وفي اليوم التالي (الأحد) تعرض نجم أرسنال داني ويلبك (26 عاما) إلى إصابة على مستوى العضلة الضامة، وهو ما سيجعله يغيب عن المباريات لفترة غير معلومة. اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية خرج متأثرا بإصابته أثناء مباراة ديربي العاصمة البريطانية بين فريقه أرسنال وفريق تشيلسي في الدقيقة 73 من المباراة. وقال آرسين فنغر، مدرب أرسنال: "لا أعرف مدى خطورتها ولكن يبدو أنها ليست إصابة سهلة." (اعداد: مريم مرغيش)