مشروع "مطر" للري في سوريا

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بدأت منظمة "تكافل الشام" بدعم من الأمم المتحدة مشروع "مطر" الذي يشمل ري 4000 دونم من الأراضي التي تأثرت نتيجة الجفاف في سوريا
خلافا لكل ظواهر المناخ المتطرفة، التى تأتى سريعة ومدمرة، يتبع الجفاف شكلا مختلفا فى الدمار، تقوم على مدى زمني طويل. فهو يتسلل إلى الحياة اليومية متخفيا و ببطء عبر فترات زمنية طويلة، مخلفا آثارا تدميرية هائلة.
دقت دراسة مناخية جديدة ناقوس الخطر فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط محذرة من أن معدل الحرارة سيرتفع بخمس درجات مئوية مع نهاية القرن إذا لم تتخذ إجراءات فورية.
الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف. يرتفع استهلاك الناس للمياه سواء كان ذلك في استهلاكهم اليومي للسوائل أو الزراعة أو لعلف الحيوانات.
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