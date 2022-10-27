 مشروع ″مطر″ للري في سوريا | DW الأخبار | DW | 28.10.2022

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مشروع "مطر" للري في سوريا

بدأت منظمة "تكافل الشام" بدعم من الأمم المتحدة مشروع "مطر" الذي يشمل ري 4000 دونم من الأراضي التي تأثرت نتيجة الجفاف في سوريا

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