مشروع لرصد الحياة في الفضاء: معلومات تنشر للمرة الأولى

يعكف العلماء ضمن مبادرة Breakthrough Listen، وهو أكبر برنامج بحث علمي على الإطلاق، على البحث عن أدلة على وجود حضارات خارج الأرض، ويقول الباحثون إنهم نفذوا أكبر مشروع للتصنت في أرجاء مجرتنا درب التبانة بتمويل من القطاع الخاص.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من المبادرات البحثية الممولة من القطاع الخاص والتي أسسها رجل الأعمال الروسي جوري ميلنر. وقال ميلنر في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) في سياتل: "بالنسبة لتاريخ البشرية ككل، كان لدينا كمية محدودة جدا من البيانات للبحث عن الحياة خارج الأرض، لذلك لم نتمكن من التوصل إلى أية أهداف". وتابع ميلنر "الآن بعد أن أصبح لدينا الكثير من البيانات، يمكننا القيام ببحث علمي حقيقي، من خلال إتاحة هذه البيانات لعامة الناس، يمكن لأي شخص يريد معرفة الإجابة عن هذا السؤال المتعمق أن يفعل ذلك."

ووفقا لمركز باركلي للأبحاث، بجامعة كاليفورنيا فقد تم تجميع ونشر ما مقداره 2 بيتا بايت ( 2 مليار ميغا بايت) عن الحياة في الفضاء، وهو ما يقابل حوالي مليار صفحة من النصوص المطبوعة، وأتت البيانات أساسًا من تليسكوب راديو باركس في أستراليا وتلسكوب غرين بانك في الولايات المتحدة الأمريكية وتم تجميعها خلال الأربع سنوات الماضية.

ومع ذلك، فإن تقييم البيانات مهمة شاقة كما يرى الباحثون، حيث تأمل المبادرة في مساعدة باحثين آخرين، مثل خبراء في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، و يتضمن البرنامج دراسة استقصائية لآلاف النجوم الأقرب إلى الأرض. و يقوم بمسح مركز مجرتنا بأكملها.

ع.أ.ج