"عندما يمكن رؤية آثار تغير المناخ بالفعل، يكون قد فات الأوان بالفعل. ثم يصبح الأمر مكلفًا للغاية. إذا كنت تريد حماية المناخ، فعليك اتخاذ الاحتياطات والتخطيط"، يقول نعمان حويل، خبير في مشاريع البناء البحري والبيئة الساحلية بتونس، ويستخدم الصور الجوية لتوضيح تآكل الساحل. في ثمانينيات القرن الماضي، كان شاطئ الحمامات أعرض بـ100 متر، وفي الوقت نفسه ارتفع مستوى سطح البحر أيضاً وازداد خطر الفيضانات.