مشروع لأكاديمية DW ـ التوعية بحماية البيئة والمناخ في شمال أفريقيا
إنه قليل من التدريب على المفردات وأكثر من ذلك بكثير: يجمع مشروع "تحدث عن البيئة" التابع لأكاديمية دويتشه فيله الألمانية (DW-Akademie) بين مجموعتين من الجهات الفاعلة في شمال أفريقيا التي تتواصل بشأن حماية البيئة.
تونس ـ تراجع الشاطئ وارتفاع مستوى سطح البحر
"عندما يمكن رؤية آثار تغير المناخ بالفعل، يكون قد فات الأوان بالفعل. ثم يصبح الأمر مكلفًا للغاية. إذا كنت تريد حماية المناخ، فعليك اتخاذ الاحتياطات والتخطيط"، يقول نعمان حويل، خبير في مشاريع البناء البحري والبيئة الساحلية بتونس، ويستخدم الصور الجوية لتوضيح تآكل الساحل. في ثمانينيات القرن الماضي، كان شاطئ الحمامات أعرض بـ100 متر، وفي الوقت نفسه ارتفع مستوى سطح البحر أيضاً وازداد خطر الفيضانات.
ليس طريقاً ذا اتجاه واحد ـ إتاحة الوصول إلى الخبرة
من خلال مشروع ”Parler Environnement“ الممول من وزارة الخارجية الألمانية، تهدف أكاديمية DW إلى تحسين التغطية الإعلامية للقضايا البيئية في شمال أفريقيا: من خلال المزيد من الخبرة من قبل الإعلاميين والتواصل الأكثر دقة وسهولة في الفهم من قبل منظمات حماية البيئة. نهج مستدام لحماية البيئة في شمال أفريقيا.
أريج قويدنة، منظمة حماية البيئة ATPNE، تونس
لا يمكن تحسين مناخ النقاش إلا إذا تم التواصل بين مجموعتي أصحاب المصلحة الرئيسيتين المعنيتين بالتواصل بشأن قضايا حماية البيئة. تلتزم المنظمة التونسية ATPNE بحماية البيئة في شبه جزيرة كاب بون. تقدم غيدانا عملها للمشاركين الآخرين في المشروع في المعرض الختامي للمؤتمر في الحمامات.
الواقع الافتراضي: تقنية مقنعة
تغوص الصحافية الموريتانية كاديا دياو في البحر مع الخدمة الافتراضية التي تقدمها منظمة "جمعية جليج للبيئة ماريندا" التونسية. تمكّن نظارات الواقع الافتراضي المستخدمين من النزول تحت الماء بحثًا عن نوع من السلاحف البحرية المهددة بالانقراض. لأن الناس لا يحمون إلا ما يعرفونه.
المصطفى زين، صحفي وفيزيائي، موريتانيا
يشرح زين الظواهر الفيزيائية على قناته على اليوتيوب باللغة العربية. وخلال سياق المشروع، أطلق موقعاً إلكترونياً خصص فيه قسماً منفصلاً للقضايا البيئية. يقول زين: "أنا مقتنع بأن القضايا البيئية ذات أهمية كبيرة". "ولهذا السبب أركز عملي الآن عليها".
القفوري (في الوسط) عالمة أحياء
وبفضل التدريب ومنحة الإنتاج، أصبحت العالمة الآن صحفية علمية أيضًا: في سلسلة فيديو، تريد إيصال القضايا البيئية المعقدة إلى جمهور الشباب بطريقة سهلة الفهم. وقد تم بالفعل تصوير الحلقة الأولى عن آثار الموجة الحارة على أشجار الزيتون لدى المزارعين التونسيين والحلول الممكنة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
نوريام قارة مصطفى، منظمة حماية البيئة مارينستروم شرشال، الجزائر
"كنت أرى أن التعاون بين وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية غير مهم. لكن ورش العمل المشتركة ساعدتنا في التعرف على توقعات بعضنا البعض. لقد قررنا تنظيم ورش عمل مشتركة لشرح المصطلحات العلمية بسهولة. أنا مقتنع بأن دور وسائل الإعلام مهم جدًا للحفاظ على بيئتنا".
المركز الأول لأفضل إنتاج صحفي: خديجتو الحريم (يسار) وزيدان العياط (يمين)
إلى جانب منح الإنتاج، منحت أكاديمية DW Akademie جوائز لأفضل محتوى صحفي تم إنتاجه خلال المشروع. خديجتو الحريم (يسار) و زيدان العياط (يمين) من موريتانيا عن التصحر باستخدام مثال طمي مدينة شنقيط التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي. في الوسط: ميمونة السالك من المنظمة الموريتانية غير الحكومية الموريتانية Biodivercité.
المرتبة الثانية لأفضل إنتاج صحفي: عائشة ولد حبيب (وسط)
الجزائرية تحدثت عن تلوث الهواء الناجم عن حرق النفايات في ترابانت بالجزائر. وقالت فيرا مولر-هولتكامب (على اليسار) من أكاديمية DW: "يجب ألا تقتصر التقارير البيئية على نشر الخوف فحسب، بل يجب أن تعمل على توعية الناس وإعلامهم بالحلول وتحفيزهم على العمل ببصيرة". كما هنأت نضال عطية (على اليمين) من مؤسسة هاينريش بول في تونس الفائزين بالجائزة.
المركز الثالث لأفضل إنتاج صحفي: مروة المديني ودخيالي حفاوة
مروة المديني (في الوسط) ودخيالي حفاوة (ليس في الصورة) من تونس يقدمان تقريراً عن الحلول للسيطرة على طاعون الحشرات القشرية في بلدهما، والذي يجتاح حالياً التين الشوكي - وهو مصدر مهم للغذاء - وقد دمر بالفعل أجزاء كبيرة من المحصول.
محمد أمين موساوي، فنان كوميدي ومهرج، الجزائر
مهرج من أجل البيئة! طوّر موسوي المشارك في المشروع برنامجًا مسرحيًا للأطفال والكبار يركز على حماية البيئة دون استخدام الكثير من الكلمات. وهو يثبت أن المواضيع الجادة لا يجب أن تعالج بطريقة تعليمية.
التعامل مع القضايا الخطيرة المتعلقة بحماية البيئة بهمة ونشاط
وقد انبهر الجمهور بأداء المهرج الذي نقل المواضيع الجادة بكل سهولة. ومن خلال البرنامج الاستثنائي لمؤتمره الأخير في الحمامات في نوفمبر أرسل المشروع مرة أخرى إشارة مهمة: من أجل إحراز تقدم مستدام في حماية البيئة في شمال أفريقيا، هناك حاجة إلى التبادل والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحدود.