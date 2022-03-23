مشروع قرار إسباني لمنح النساء إجازة مدفوعة بسبب آلام الدورة الشهرية

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الحكومة الإسبانية تطرح مشروع قرار لمنح إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يعانين من آلام حادة أثناء الدورة الشهرية. وستكون بذلك أول دولة اوروبية إن أقر المشروع.
فيما سيعتبر سابقة في أوروبا، تخطط الحكومة الإسبانية لتقنين منح النساء عطلات أثناء فترة الحيض، إلا أن القانون الجديد يثير جدلا واسعا حتى داخل السلطة التنفيذية والنقابات.
تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟
قبل بضع سنوات سجلت حالات فيروس غرب النيل لأول مرة في بعض الدول الأوروبية كألمانيا. رغم أن الحيوانات هي الأكثر عرضة لخطره، إلا أنه يشمل البشر أيضًا. لكن كيف ينتقل بين الحيوانات وإلى البشر؟
لا تريد مدريد التفريط في الغاز الجزائري، لكنها تولي اهتماما بالغا لشريكها المغربي. كيف يمكنها التوفيق بين علاقة مثمرة مع الجانبين، خصوصا مع ضغط الجزائر وتهديدها بفسخ عقود الطاقة، في وقت حساس بسبب حرب روسيا على أوكرانيا؟
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