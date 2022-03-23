 مشروع قرار إسباني لمنح النساء إجازة مدفوعة بسبب آلام الدورة الشهرية | DW الأخبار | DW | 19.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مشروع قرار إسباني لمنح النساء إجازة مدفوعة بسبب آلام الدورة الشهرية

الحكومة الإسبانية تطرح مشروع قرار لمنح إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يعانين من آلام حادة أثناء الدورة الشهرية. وستكون بذلك أول دولة اوروبية إن أقر المشروع.

مشاهدة الفيديو 02:29

المزيد من المركز الإعلامي

الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في أزمة في زيت الظهي في أوروبا.

أزمة زيت الطهي في اسبانيا 23.03.2022

Oil pipe line valve in front of the Saudi Arabia flag on the oil barrels. Gas and oil fuel energy concept. 3d illustration

صراع روسي غربي على غاز ونفط الخليج.. من سيكسب الرهان؟ 22.03.2022

بدأ نقل التعزيزات الأميركية إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر على الحدود الروسية-ألأوكرانية.

وصول التعزيزات الأميركية العسكرية الأولى إلى بولندا 05.02.2022

قرار المغرب إعادة القصّر من أوروبا.. ماذا وراءه؟

قرار المغرب إعادة القصّر من أوروبا.. ماذا وراءه؟ 01.06.2021

المزيد DW الأخبار

كوريا الشمالية تكافح انتشار كوفيد 19

كوريا الشمالية تكافح انتشار كوفيد 19 19.05.2022

انطلقت اليوم في تونس مراسم الحجّ اليهودي إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة بعد إلغائه خلال السنتين الماضيتين بسبب كورونا.

عودة موسم الحج اليهودي لكنيس جربة في تونس 18.05.2022

رينجرز يبحث عن اللقب الأول لاسكتلندا بالدوري الأوروبي فى رابع محاولة

أ اشتعال الأجواء قبل نهائي الدوري الأوروبي في اشبيلية 18.05.2022

أوكرانيا تشيد بالمدافعين عن خاركيف وتصفهم بالأبطال

أوكرانيا تشيد بالمدافعين عن خاركيف وتصفهم بالأبطال 18.05.2022

اقرأ أيضا

ILLUSTRATION - Eine Frau hält sich eine Wärmflasche an den Unterbauch, während sie im Bett liegt. (gestellte Szene) Viele Betroffene der Unterleibserkrankung Endometriose leiden unter starken Symptomen und damit verbundenen Einschränkungen im Alltag. (Zu dpa: Mysterium Endometriose - Wenn die Periode zur Qual wird)

"عطلة الدورة الشهرية" تثير جدلا في إسبانيا 14.05.2022

فيما سيعتبر سابقة في أوروبا، تخطط الحكومة الإسبانية لتقنين منح النساء عطلات أثناء فترة الحيض، إلا أن القانون الجديد يثير جدلا واسعا حتى داخل السلطة التنفيذية والنقابات.

Das Zentrum der algerischen Erdölindustrie in Hassi Messaoud mit weithin sichtbaren Abgasfackeln. (Undatiert). Foto: Sofam +++(c) dpa - Report+++ |

تحليل: أوروبا ومخاطر سيناريو أوكراني في شمال أفريقيا 13.05.2022

تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟

Mosquito Scanning Electron Micrograph SEM: Magnification x90 if print A4 size: 29.7 cm wide - Portrait of the malarial mosquito showing the antenae and palps, used to sense odours and carbon dioxide emeited by the host animal. This is targetted for a blood meal extracted by the stylet, concealed in the proboscis sheath. Anopheles sp. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: DavidxSpears 11014622

"فيروس غرب النيل" ـ كيف انتقل إلى أوروبا ومن الحيوان إلى الإنسان؟ 13.05.2022

قبل بضع سنوات سجلت حالات فيروس غرب النيل لأول مرة في بعض الدول الأوروبية كألمانيا. رغم أن الحيوانات هي الأكثر عرضة لخطره، إلا أنه يشمل البشر أيضًا. لكن كيف ينتقل بين الحيوانات وإلى البشر؟

©Thomas Padilla/MAXPPP - 21/03/2022 ; Paris, FRANCE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RECOIT LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT D' ESPAGNE, PEDRO SANCHEZ AU PALAIS DE L' ELYSEE. French President receives Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at the Elysee Palace in Paris, on March 21, 2022. Abdelmadjid Tebboune President of the Republic Abdelmadjid Tebboune, during the Government-Walis meeting, at the Palais des Nations at the Club des Pins, in Algiers, Algeria on September 25, 2021, under the theme Economic recovery, regional balance, social justice (Photo by Billal Bensalem/NurPhoto) King Mohammed VI of Morocco delivers a speech to the Nation during the Throne Day, on July 31, 2021 at the Royal Palace in Fez, Morocco. Photo via Azzouz Boukallouch/DNphotography/ABACAPRESS.COM

جوار معقد.. كيف وضَع الغاز إسبانيا في فوهة الصدام الجزائري-المغربي؟ 30.04.2022

لا تريد مدريد التفريط في الغاز الجزائري، لكنها تولي اهتماما بالغا لشريكها المغربي. كيف يمكنها التوفيق بين علاقة مثمرة مع الجانبين، خصوصا مع ضغط الجزائر وتهديدها بفسخ عقود الطاقة، في وقت حساس بسبب حرب روسيا على أوكرانيا؟