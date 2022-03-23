مشروع قرار إسباني لمنح النساء إجازة مدفوعة بسبب آلام الدورة الشهرية

"فيروس غرب النيل" ـ كيف انتقل إلى أوروبا ومن الحيوان إلى الإنسان؟

قبل بضع سنوات سجلت حالات فيروس غرب النيل لأول مرة في بعض الدول الأوروبية كألمانيا. رغم أن الحيوانات هي الأكثر عرضة لخطره، إلا أنه يشمل البشر أيضًا. لكن كيف ينتقل بين الحيوانات وإلى البشر؟