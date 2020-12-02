 مشروع قانون يتجه لوقف سحب ترامب للقوات الأمريكية من ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2020

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أخبار

مشروع قانون يتجه لوقف سحب ترامب للقوات الأمريكية من ألمانيا

أعلن مشرعون أمريكيون عن نسخة نهائية لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي الضخم، والذي من شانه أن يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السحب المزمع لقوات بلاده من ألمانيا.

قوات أمريكية في ألمانيا

وضع مشروع قانون لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السحب المزمع لقوات بلاده من ألمانيا.

من المقرر أن يمنع تشريع، لا يزال بحاجة إلى تمريره من الكونغرس، انسحاب أي من القوات الأمريكية في ألمانياالبالغ عددها حوالي 34500 جندي لمدة تصل إلى 120 يوما بعد أن يقدم وزير الدفاع تحليلا حول تأثير الانسحاب للكونغرس.

مختارات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لألمانيا واتهمها بـ"التلكؤ" فيما بتعلق بنفقات الناتو، كما هاجم الحكومة الألمانية بسبب مشروع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وقال: "علينا أن نحمي ألمانيا من روسيا".

أعرب 39 من الألمان في استطلاع للرأي عن أسفهم لقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، فيما قال 44 بالمئة إنهم لا يأسفون على السحب الجزئي للقوات.

ويرقى مشروع القانون، الذي يسعى أيضا إلى تقييد أو تعقيد انسحاب القوات المنتشرة في أفغانستان أو كوريا الجنوبية، إلى مرتبة توبيخ نادر من كلا الحزبين لسياسة ترامب الخارجية. كما أعلنت مجموعة المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المسؤولين عن صياغة التشريع عن الاتفاق في مواجهة تهديد ترامب باستخدام حق النقض (فيتو).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سعى ترامب إلى ربط مشروع قانون الدفاع بخلافه مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه سيصدر حق النقض ما لم يستخدم المشرعون القانون بشكل فعال لفرض قيود على عمالقة التكنولوجيا.

ومن المرجح أن يزيد التشريع الذي أُعلن عنه أمس الخميس (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2020) غضب ترامب، الذي من المقرر أن يترك منصبه في غضون أقل من شهرين. وستواجه تركيا أيضا عقوبات في غضون 30 يوما من إقرار القانون بسبب حصول أنقرة على نظام الدفاع الجوي الروسي إس.400- ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات على "كل شخص شارك عن علم في الحصول على نظام الدفاع الجوي إس400-". ويسمح التشريع للرئيس بإلغاء العقوبات بعد عام.

ع.ش/هـ.د (د ب أ)

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مسائيةDW: سحب قوات أمريكية من ألمانيا.. غضب وانتقادات وتساؤلات

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