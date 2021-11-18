مشروع "فلين Flem" يفوز بجائزة "ميديا لوفز تيك" لعام 2021

خلال عام 2021، قدم أكثر من 50 فريقًا من تونس والمغرب والجزائر حلولًا رقمية للصحافة عالية الجودة كجزء من مسابقة ميديا لوفز تيك MEDIA LOVES TECH. تم اختيار 11 فريقاً للانضمام إلى برنامج الدعم الذي استمر من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول ليتم الإعلان لاحقاً عن الفريق الفائز.
خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في تونس مطلع الشهر الجاري، تم تكريم أربعة إلى جانب الفريق الفائز الذي حصل على منحة قدرها 10 آلاف يورو لإكمال مشروعه.
حصلت الفرق الثلاثة الأخرى على مبالغ 4000 يورو و3000 يورو. أقيم الحفل بحضور السفير الألماني في تونس بيتر بروغل.
ذهبت الجائزة الأولى إلى مشروع "فلين FLEN"، وهو محرك بحث عن البيانات المالية للشركات والمؤسسات العامة في تونس طوّره كل من هبة الله بوسامة ومكرم الضفالي. وتوفر الأداة المبتكرة بيانات اقتصادية مفيدة للغاية في التحقيقات الصحفية.
وقال مكرم ضيفلي، محلل البيانات ورئيس مشروع FLEN: "نريد تعزيز نظرية التغيير.. أن نقدم نهجاً آخر للمعلومات. بدلاً من محاربة المشاكل الاقتصادية، اخترنا زاوية أخرى، وهي تقديم معلومات حقيقية عن الشركات".
بعد 4 سنوات من تأسيسها، تواصل مبادرة MEDIA LOVES TECH تعزيز النظام البيئي الذي يهدف إلى تقديم أفضل فرص لنجاح المبادرات الإعلامية في منطقة المغرب العربي.
الجدير بالذكر أن ميديا لوفز تيك MEDIA LOVES TECH هي مبادرة تشارك فيها أكاديمية دويتشه فيله DW Akademie، وهي مركز دويتشه فيله المختص بتطوير وسائل الإعلام الدولية والتدريب الصحفي ونقل المعرفة و"الخط Al Khatt"، التي هي منظمة غير حكومية تونسية تعمل من أجل حرية الصحافة والتعبير وتهدف إلى أن تكون مختبرًا للأفكار حول مستقبل الصحافة في عصر الإنترنت.
البرنامج مدعوم من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
ع.ح./و.ب
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة العاشرة: جامعة كولونيا
من مميزات جامعة كولونيا العريقة موقعها الاستراتيجي المهم في مركز أوروبا، إذ أن ساعات قليلة بالقطار تفصلها عن باقي المدن الأوروبية الكبرى، مثل أمستردام وبروكسل وباريس وغيرها.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة التاسعة: جامعة غوته بفرانكفورت
سميّت هذه الجامعة تيمناً بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته ويشبه مبناها ناطحة سحاب. لذلك تلقب هذه الجامعة الواقعة في قلب مدينة فرانكفورت بجامعة "مانهاتن"، نسبة إلى حي مانهاتن في نيويورك الذي تهيمن عليه ناطحات السحاب.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثامنة: جامعة دوسبورغ-إيسن
يدرس نحو 37 ألف طالب في هذه الجامعة، التي نتجت عن اندماج جامعتي دوسبورغ وإيسن عام 2003. تتميز منطقة الرور، التي تقع فيها هذه الجامعة، بكثافتها السكانية العالية، إلا أن تكاليف المعيشة فيها منخفضة مقارنة ببقية ألمانيا.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة السابعة: جامعة هايدلبرغ
تعتبر جامعة هايدلبرغ أقدم جامعة ألمانية، إذ وُضع حجر الأساس فيها عام 1364، بالإضافة إلى وقوعها في مدينة هايدلبرغ التي تتميز بجمالها العمراني الساحر.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة السادسة: جامعة هومبولد ببرلين
تعتبر هذه الجامعة أيضاً من أقدم الجامعات الألمانية وتخرّجت منها أسماء ألمانية شهيرة، مثل أوتو فون بيسمارك صانع الوحدة الألمانية والأديب هاينريش هاينه.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الخامسة: جامعة برلين التقنية
تعتبر هذه الجامعة رائدة في مجال الهندسة التقنية، بالإضافة إلى كون تكاليف المعيشة في العاصمة الألمانية برلين أقل مقارنة بباقي العواصم الأوروبية الأخرى.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الرابعة: جامعة آخن
تقع مدينة آخن على الحدود البلجيكية والهولندية، وتحمل جامعتها التقنية (RWTH) شعار "فكّر في المستقبل"، وهي بالفعل تستثمر كل شيء لضمان مستقبل أفضل لطلبتها.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثالثة: جامعة ميونخ التقنية
في مدينة ميونخ جامعتان متميزتان، إحداهما جامعة ميونخ التقنية، التي ينحدر 20 في المائة من طلابها من أصول مهاجرة.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثانية: جامعة لودفيغ ماكسيمليان بميونخ
إلى جانب تخرّج 34 عالماً فازوا بجائزة نوبل من هذه الجامعة العريقة، فإن صحيفة "مونوكل" العالمية صنفت ميونخ كأفضل مدينة في العالم.
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أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الأولى: جامعة برلين الحرة
تأسست هذه الجامعة عام 1948 وكانت آنذاك، بعكس جامعة هومبولد الواقعة في القسم الشرقي من برلين الخاضع للسيطرة السوفييتية، جزءاً من "العالم الحر"، ولهذا سميت الجامعة "الحرة"، وهي حاصلة على لقب أفضل الجامعات الألمانية.
الكاتب: شيمبوندا شيمبالو/ و.ب