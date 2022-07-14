 مشروع "صندوق قناة السويس".. لماذا يثير الجدل في مصر؟ | مسائية DW | DW | 23.12.2022

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مسائية DW

مشروع "صندوق قناة السويس".. لماذا يثير الجدل في مصر؟

جدل واسع في مصر حول مشروع لإطلاق صندوق استثماري خاص بقناة السويس يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.. فما أهداف الصندوق الاستثماري الجديد؟ وما مدى ارتباطه بالمديونية الخانقة التي تعصف بمصر؟

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تشهد منطقة شرق قناة السويس، عملية تطوير واسعة في إطار مشروع يأمل داعموه أن تتحول إلى قطب صناعي.

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زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.. الدلالات والأهداف

زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.. الدلالات والأهداف 21.12.2022

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Tunisia's President Kais Saied casts his ballot at a polling station during parliamentary election in Tunis, Tunisia December 17, 2022. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

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تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة 01.09.2022

في واقعة أثارت مخاوف من تكرار حادث جنوح سفينة "إيفرغرين" في قناة السويس ربيع العام الماضي وإغلاق مجرى القناة لستة أيام، جنحت ناقلة نفط عملاقة قبل أن يتم تعويمها. السلطات المصرية أعلنت انتظام حركة الملاحة في القناة.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** +++29.03.2021+++Ägypten+++ A man waves an Egyptian flag as ship Ever Given, one of the world's largest container ships, is seen after it was fully floated in Suez Canal, Egypt March 29, 2021. Suez Canal Authority/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

مصدر رسمي: قناة السويس تسجل أعلى عائدات شهرية في تاريخها 01.05.2022

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل/ نيسان الماضي، في الوقت الذي تتعافى فيه حركة الملاحة من تأثيرات الجائحة.

22.10.2022*** View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh town as the city prepares to host the COP27 summit next month, in Sharm el-Sheikh, Egypt October 20, 2022. REUTERS/Sayed Sheasha

مصر.. كيف يمكن أن تتحول "مشروعات قومية" إلى "كوارث بيئية"؟ 29.10.2022

تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.

21/02/2012*** FILE - Egyptian protesters shout slogans against the then ruling military council during a rally in support of then member of Parliament Zyad el-Elaimy outside the Egyptian parliament in Cairo, Egypt, Feb. 21, 2012. An Egyptian court on Wednesday, Nov. 17, 2021, sentenced former lawmaker el-Elaimy, a prominent human rights lawyer, to five years in prison for his conviction on charges that rights advocates have decried as baseless and politically motivated. The court found el-Elaimy guilty of conspiring to commit crimes with an outlawed group -- a reference to the Muslim Brotherhood, which Egypt has banned as a terrorist organization. The banner shows el-Elaimy with Arabic that reads, your hands raised in front of injustice will move future generations. (AP Photo/Amr Nabil, File)

مصر ـ الافراج عن الناشط زياد العليمي أحد رموز ثورة 2011 24.10.2022

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن الناشط السياسي زياد العليمي أحد رموز ثورة العام 2011 المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب ما أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على موقع تويتر.