مشروع "صندوق قناة السويس".. لماذا يثير الجدل في مصر؟

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جدل واسع في مصر حول مشروع لإطلاق صندوق استثماري خاص بقناة السويس يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.. فما أهداف الصندوق الاستثماري الجديد؟ وما مدى ارتباطه بالمديونية الخانقة التي تعصف بمصر؟
في واقعة أثارت مخاوف من تكرار حادث جنوح سفينة "إيفرغرين" في قناة السويس ربيع العام الماضي وإغلاق مجرى القناة لستة أيام، جنحت ناقلة نفط عملاقة قبل أن يتم تعويمها. السلطات المصرية أعلنت انتظام حركة الملاحة في القناة.
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل/ نيسان الماضي، في الوقت الذي تتعافى فيه حركة الملاحة من تأثيرات الجائحة.
تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن الناشط السياسي زياد العليمي أحد رموز ثورة العام 2011 المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب ما أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على موقع تويتر.
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