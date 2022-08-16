 مشروع ثقافي لحفظ التراث الثقافي الأوكراني | DW الأخبار | DW | 17.08.2022

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مشروع ثقافي لحفظ التراث الثقافي الأوكراني

مشروع رقمي أوكراني لحفض التراث الأوكراني من القصف الروسي وذلك من خلال تصوير المواقع الأثرية وتصميمها على أشكال ثلاثية الأبعاد لحفاظ على شكلها الأصلي

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