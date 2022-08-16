مشروع ثقافي لحفظ التراث الثقافي الأوكراني

كي لا ننسى سوريا.. معرض في كولونيا عن البلاد قبل الحرب

معرض "سوريا - ضد النسيان" في مدينة كولونيا يقدم صورة سوريا قبل الحرب، ويهدف لتذكير اللاجئين بوطنهم، وكيف كان سابقا. كي لا ينسى السوريون وبقية العالم سوريا، التي اختفى الحديث عنها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.