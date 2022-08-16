مشروع ثقافي لحفظ التراث الثقافي الأوكراني

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مشروع رقمي أوكراني لحفض التراث الأوكراني من القصف الروسي وذلك من خلال تصوير المواقع الأثرية وتصميمها على أشكال ثلاثية الأبعاد لحفاظ على شكلها الأصلي
معرض "سوريا - ضد النسيان" في مدينة كولونيا يقدم صورة سوريا قبل الحرب، ويهدف لتذكير اللاجئين بوطنهم، وكيف كان سابقا. كي لا ينسى السوريون وبقية العالم سوريا، التي اختفى الحديث عنها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
أصبحت المواقع التاريخية باليمن في حالة يرثى لها. فبينما تعرضت بعض المواقع للقصف والتخريب، يهدد الإهمال معالم التاريخ الغني للبلد الذي تمزقه الحرب. ويرى خبراء أن هناك "تجاهلاً وجهلاً بمستوى الخسارة التي لا تعوّض".
أفرزت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مشهدا مشابها لما حدث عام 2017 حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان. فما هي مواقفهما في ملف الهجرة.
انتهى بناء منتدى هومبولت في قصر مدينة برلين، لتختم بذلك حقبة تاريخية ألمانية.
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