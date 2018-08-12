 مشروع تأشيرة ألمانية جديدة لمواجهة نقص العمالة الماهرة | سياسة واقتصاد | DW | 22.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مشروع تأشيرة ألمانية جديدة لمواجهة نقص العمالة الماهرة

جلب المزيد من العمالة المؤهلة والماهرة إلى ألمانيا دون اعتماد نظام النقاط، هذا هو هدف قانون الهجرة الجديد الذي تعكف الحكومة الألمانية على بلورته في الوقت الحاضر. ما الذي يميز خطة الحكومة الجديدة عما يجري في بلدان أخرى؟

Flüchtlinge Arbeitsagentur (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

أمر واضح بالنسبة للقائمين على استصدار قانون لهجرة العمالة المتخصصة إلى ألمانيا. الأمر الواضح هو أن نسبة البطالة المنخفضة والسكان المتقدمون في السن في ألمانيا تجعل الأمر صعبا بالنسبة إلى الشركات لشغل أماكن العمل الشاغرة بعاملين مؤهلين. ويعترف المشرعون أيضا بأن توظيف مواطنين من الاتحاد الأوروبي لن يكون كافيا لتحقيق توازن في النقص المرتقب في اليد العاملة المتخصصة. ويرد في الوثيقة التي تم إعدادها لهذا الغرض أنه يجب على ألمانيا أن تحقق نجاحا أكبر في اكتساب يد عاملة مؤهلة، ويعني هذا كسب عمالة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. ومشروع القانون الذي بلورته وزارة الداخلية وحولته إلى وزارة العمل والاقتصاد من المتوقع عرضه في نهاية أغسطس/ آب على حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وبضغط من وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يجب في هذا الإطار تفادي استغلال الوضع للاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي.

ألمانيا تستغني عن نظام النقاط

وبخلاف بلدان مثل بريطانيا وكندا وأستراليا لا تعتزم الحكومة الألمانية تبني نظام النقاط لاستقطاب الكفاءات، لأن هذا الأخير يُخضع الراغبين في الهجرة لاختبار متعدد الدرجات. ويتم من خلال ذلك وبشكل أساسي تقييم التأهيل ومستوى الرفاهية والمعرفة اللغوية والفرصة في سوق العمل باعتماد نظام النقاط. ووفقا ذلك يحصل المشاركون على عدد من النقاط حسب مستوى تقييمهم. وإذا كان مستوى النقاط عاليا فإنهم يحصلون على تأشيرة. وفي حال عدم توفرهم على الحد الأدنى من النقاط يتم رفضهم.

Industriearbeiterin mit Schaltleiste Symbolbild (Imago/Blickwinkel)

قطاع الصناعة بحاجة ماسة للمؤهلين

وهذا النوع من نظام النقاط اقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ 2016، ورحبت به حينها أحزاب الوسط اليساري في ألمانيا. إلا أنه غير مطروح في الوثيقة الجديدة من مشروع القانون. وتتم في الحقيقة التوصية باختيار الأشخاص على أساس المعايير المذكورة، إلا أن المشرعين يريدون هنا الاستغناء عن نظام النقاط.

السؤال، كيف سيحصل التقييم تحت هذه الظروف؟ هذا ما يزال في الوقت الراهن غير واضح بالنسبة إلى الخبراء. " أتساءل كيف يمكن تنفيذ ذلك"، يقول توماس ليبيش، الباحث في شؤون الهجرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. " لا أعرف كيف يمكن التقييم بناء على هذه المعايير المختلفة بدون نظام نقاط. نحتاج من أجل ذلك إلى نظام نقاط".

تبسيط  القانون للمرشحين المؤهلين

بالنسبة إلى الأشخاص ذوي مستوى تعليمي عال تملك ألمانيا حاليا أحد أبسط قوانين الهجرة في العالم. "في الظروف الحالية يكون أسهل السفر إلى ألمانيا مقارنة مثلا مع كندا"، يقول ليبيش مضيفا: " النظام الألماني يركز حاليا على تقديم مؤهلات رسمية أو عادية. إذا توفر المتقدم على هذه المؤهلات وعلى عمل يمكن له القدوم إلى ألمانيا حتى في حال عدم تحدثة الألمانية".

والأشخاص الذين يتوفرون على تأهيل ممتاز تمنح لهم ألمانيا الآن تأشيرة، وبإمكانهم بدون موطن عمل ملموس الدخول إلى البلاد والبحث عن فرصة عمل.

Symbolbild | Krankenhaus Pflege Station (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

مهنة ممرضة من أبرز المهن المطلوبة في ألمانيا

لكن ما ينقص في ألمانيا هم الأشخاص ذوي المؤهلات المتوسطة: ممرضات وعاملو رعاية صحية ومساعدون في روض الأطفال وحرفيون مثل الكهربائيون أو النجارون. جميع هذه المهن تتطلب تأهيلا عاديا وهي تغطي، حسب ليبيش نحو 60 في المائة من سوق العمل الألمانية. وإلى حد الآن وُجدت صعوبات في الاعتراف بهذه المؤهلات. وتجاوز هذه العقبة تعتبره وثيقة القانون الجديد " مفتاحا لاندماج ناجح في سوق العمل".

ووثيقة القانون الجديد لا تكشف عن الشروط الإضافية الضرورية مثل مستوى المعرفة بالألمانية التي يجب على المهاجر المحتمل البرهنة عليه. وهل يتوجب على المرشحين الحصول على عرض عمل من شركة ألمانية؟

نموذج الدنمارك

ويبدو حاليا أن الحكومة الألمانية تعتزم إصدار تأشيرة لباحثين عن العمل من مستوى تأهيل متوسط. وهذه التأشيرة تأكد نجاحها في الدنمارك. وفي ألمانيا ليس هناك تجارب مع هذا النوع من التأشيرة حتى الآن.

والكثير من الأمور يبقى رهينة مدى استعداد أرباب العمل الألمان للمخاطرة بتشغيل أشخاص بهذا النوع من التأشيرة. "إنه سؤال كبير"، يقول ليبيش الذي يشير إلى أن الكثير من الشركات الألمانية لا تفضل تشغيل أشخاص من الخارج.

تسهيل البيروقراطية

ولممارسة جاذبية على أشخاص لديهم تكوين أو مؤهلات خاصة عملت فرنسا قبل مدة قصيرة على إضفاء مزيد من الدقة في قانون الهجرة. والهدف هو تبسيط البيروقراطية. وفي حالة فرنسا ينطبق هذا بوجه خاص على موظفين في مستوى عال لدى شركات متعددة الجنسيات يتجاوز راتبهم الشهري 5000 يورو ـ وفي العادة يكون هؤلاء الأشخاص عادة من الباحثين أو من العاملين في قطاع الترفيه أو يعملون بشكل موسمي .

أما السويد فتنهج في المقابل سياسة أكثر ليبرالية . " يمكن لك الذهاب إلى هناك مبدئيا من أجل أي عمل"، يقول ليبيش مضيفا أن "فرنسا تبقى إلى حد ما منغلقة، بينما تقع ألمانيا ما يبدو بين الطرفين".

بن كنايت/ م.أ.م

  • Migranten Fußgängerzone Weihnachtstrubel in Bonn

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    ألمانيا واحدة من أكثر الدول جاذبية للمهاجرين من مختلف دول العالم وخاصة الشباب من دول الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط بما فيها الدول العربية.

  • Cem Özdemir

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    في العقود الأخيرة مع تزايد أعدادهم بات دور المهاجرين في ألمانيا أكبر في الحياة الاقتصادية والسياسية وأثبت كثيرون جدارتهم مثل جام اأوزدمير رئيس حزب الخضر.

  • Sprachförderung für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من الدول الأقل نموا في عدد السكان ويعاني المجتمع الألماني من الشيخوخة مع مرور الزمن، لكن المهاجرين يساهمون في حل هذه المشكلة إلى حد كبير.

  • Symbolbild Asylbewerber in Deutschland

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    أشار مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إلى أن عدد المواليد في ألمانيا من ذوي الأصول المهاجرة ارتفع العام الماضي بنسبة 4,2%، وهي زيادة غير مسبوقة.

  • Bildergalerie Benimmregeln bei Studenten

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    كثير من الطلاب يفضلون الدراسة في ألمانيا نظرا لتقدمها العلمي والسمعة الجيدة لجامعاتها ومجانية التعليم بمختلف مراحله حتى الجامعي للطلاب الأجانب أيضا.

  • Symbolbild Fachkräftemangel in Deutschland

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    لكن رغم جاذبيتها والامتيازات التي توفرها للمهاجرين من أصحاب الكفاءات، نادرا ما تهاجر القوى العاملة المتخصصة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

  • Migration nach Deutschland

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    أدركت ألمانيا أهمية المهاجرين ودورهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لذا تساعدهم وتدعمهم لتعلم الألمانية والاندماج ولعب دور أكبر في المجتمع.

  • Deutschland Wahlheimat

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    ولإتاحة الفرصة لذوي الأصول المهاجرة للعمل في القطاع الحكومي، تبذل السلطات جهدها لجذب أبناء المهاجرين والتقدم للوظائف الحكومية مثل الإدارات والشرطة.

  • Berlin Muslime Integration

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    أظهرت الدراسات أن نجاح الاندماج وتجنب بناء مجتمعات موازية، يحتاج إلى تفاعل وتعاون ومساهمة المهاجرين أيضا، إذ أن برامج الاندماج الحكومية لوحدها لا تكفي.

  • Syrische Flüchtlingsfamilie in Frankfurt/Oder 2013

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    ألمانيا لا تستقبل الطلاب والأيدي العاملة المهاجرة فقط، وإنما اللاجئين أيضا. إذ استقبلت أكبر عدد من اللاجئين في أوروبا وخاصة السوريين. الكاتب: عارف جابو


 

مختارات

إسبانيا- سياسة منفتحة ومختلفة تجاه الهجرة والمهاجرين

فيما تقوم إيطاليا واليونان ومالطا بتشديد الحراسة على حدودها البحرية ومنع وصول المهاجرين إليها عبر المتوسط، تتبع إسبانيا نهجا مختلفا. دراسة ألمانية تشرح سبب السياسة الإسبانية المنفتحة في التعامل مع قضية الهجرة والمهاجرين. (11.08.2018)  

ألمانياـ قانون جديد للهجرة لسد النقص في العمالة المتخصصة؟

شكل ملف الهجرة المقننة والاندماج في المجتمع موضوعا أساسيا في محادثات تشكيل الائتلاف الحاكم حاليا في برلين بين المحافظين والاشتراكيين. والهدف هو تغطية حاجات المؤسسات الانتاجية في ألمانيا بالأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة. (25.04.2018)  

فرصة جديدة أمام اللاجئين للعمل في رعاية المسنين وإكمال الدراسة

تعاني ألمانيا من نقص حاد في عدد العاملين بمجال رعاية كبار السن. برلمان ولاية هيسن يناقش مشروع قرار يسمح للاجئين غير الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي بالالتحاق بتأهيل مهني لسد تلك الثغرة. (01.03.2018)  

المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

تتمتع ألمانيا بسمعة جيدة وشعبية كبيرة في العالم، ويساهم في ذلك تقدمها العلمي ومواقفها السياسية وعلاقاتها الدولية. ما يجعلها وجهة كثير من الطلاب والمهاجرين الذين يزداد دورهم في المجتمع والاقتصاد بل وحتى النمو السكاني. (17.11.2014)  

مواضيع ذات صلة

Berlin Non-profit Organisation Mimycri

ثنائي برليني يعيد كتابة قصة الزوارق المطاطية على طريقته! 12.08.2018

عبارة "قوارب مطاطية" تعيد إلى الأذهان آلاف القصص المأساوية المرتبطة بهجرة الآلاف في رحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا، لكن في برلين قررت امرأتان تحويل بقايا هذه القوارب إلى حقائب تحمل أشياء الناس وقصص المهاجرين.

Refugees welcome in Madrid Rathaus

إسبانيا- سياسة منفتحة ومختلفة تجاه الهجرة والمهاجرين 11.08.2018

فيما تقوم إيطاليا واليونان ومالطا بتشديد الحراسة على حدودها البحرية ومنع وصول المهاجرين إليها عبر المتوسط، تتبع إسبانيا نهجا مختلفا. دراسة ألمانية تشرح سبب السياسة الإسبانية المنفتحة في التعامل مع قضية الهجرة والمهاجرين.

Deutschland Ellwangen Ein-Euro Jobs für Flüchtlinge

كيف يتفوق المهاجرون الباكستانيون في سوق العمل بألمانيا؟ 11.06.2018

أظهرت دراسة أعدتها الوكالة الألمانية الإتحادية للتوظيف أن الوافدين الباكستانيين هم الأكثر نجاحاً في الحصول على وظائف في دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين، رغم عدم اتقانهم اللغة الالمانية DW تابعت أسباب النجاح.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  