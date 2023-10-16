 مشروع التنوير - ماذا تعني الحرية في القرن الحادي والعشرين؟ | تقارير جديدة | DW | 16.10.2023

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تقارير جديدة

مشروع التنوير - ماذا تعني الحرية في القرن الحادي والعشرين؟

بدأ عصر التنوير قبل ثلاثة قرون ممهدا الطريق لنشر العلوم والعقلانية والديمقراطية، فجلب معه الحرية والتقدم ووضع أسس الحداثة. لكن ماذا عن المشروع التنويري في القرن الحادي والعشرين؟

DW Dokumentationen | Projekt Aufklärung

DW Dokumentationen | Projekt Aufklärung

يقوم الفيلم الوثائقي برحلة حول العالم تبدأ في الماضي وتمر على الحاضر وتنتهي في المستقبل. إنها نظرة عبر عدسة التنوير حول أفكار عن العدالة والمسؤولية والحرية والمعرفة.

لا يمكن اعتبار الحرية أمرا بديهيا فهي لا تزال حلما لم يتحقق بالنسبة لمعظم الناس في هذا العالم. والحرية في خطر في الديمقراطيات الغربية أيضا. فماذا تعني الحرية في القرن الحادي والعشرين؟ وكيف يمكن الدفاع عنها؟

DW Dokumentationen | Projekt Aufklärung


الممثلة پگاه فريدوني تنطلق في رحلة إلى لبنان والصين وباريس وبولندا. تسير على خطى الفرنسية أوليمب دي غوج المناضلة من أجل الحرية والرائدة في مجال حقوق المرأة. في نهاية القرن الثامن عشر عندما كانت المرأة بلا حقوق طالبت أوليمب بكل شجاعة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

DW Dokumentationen | Projekt Aufklärung



تقودها الرحلة إلى لبنان الذي يمر بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخه. تناضل الصحفية والكاتبة ومقدمة البرامج جمانة حداد في بيروت ضد الرقابة ومن أجل حرية التعبير. كانت جمانة أول من
تجرأ على إصدار مجلة جنسية في بلد عربي وتلقت تهديدات عديدة بالقتل بسبب ذلك، ورغم كل ذلك تواصل جمانة كتابة النصوص النسوية ونشرها. فما الذي يدفعها للاستمرار؟


DW Dokumentationen | Projekt Aufklärung


من ناحية أخرى تحذو الصين مسارا مختلفا تماما عن مسار أوروبا في عصر التنوير. تونغ دونغ باي هو أستاذ الفلسفة في شنغهاي ويروج للبدائل القائمة على الكونفوشيوسية عوض النظام الديمقراطي الليبرالي.

 

DW Dokumentationen | Projekt Aufklärung




أعاد وباء كورونا مفهوم الحرية إلى المسائل الوجودية فالبعض يراها مهددة بسبب إجراءات كورونا، والبعض الآخر يعتبرها ثابتة. فماذا تعني الحرية في القرن الحادي والعشرين؟

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:15 UTC
السبت  28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:15 UTC
السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 16:15 UTC
السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 19:15 UTC
الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 22:03 UTC
الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 11:15 UTC
الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 18:15 UTC
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الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 07:15 UTC
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الأربعاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 2023  – 15:15 UTC
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