مشروع التنوير – كيف يمكن تحقيق العدل في العالم؟

يقوم الفيلم الوثائقي برحلة حول العالم تبدأ في الماضي وتمر على الحاضر وتنتهي في المستقبل. إنها نظرة عبر عدسة التنوير حول أفكار عن العدالة والمسؤولية والحرية والمعرفة.

كيف يبدو العالم العادل في القرن الحادي والعشرين؟ تنطلق الباحثة السياسية والمؤلفة إميليا رواغ في رحلة عبر العالم وعبر تاريخ عائلتها متنقلة بين برلين وباريس ومارتينيك. على خطى توماس جيفرسون الذي يعد الأب المؤسس للولايات المتحدة الأمريكية والذي كتب في إعلان الاستقلال أن جميع الناس يولدون متساوين، لكنه احتفظ بمئات العبيد للعمل في مزارعه. لماذا لم يطبق مبادئه؟ ما هو جواب أصحاب التنوير اليوم على عدم المساواة العالمية والعنصرية البنيوية وتبعات الاستعمار؟

تسافر إميليا رواغ إلى مارتينيك، وهي جزيرة فرنسية في البحر الكاريبي حيث يعيش المجتمع انقساما حادا. هناك تتحدث إميليا إلى الشاعرة مابي وإلى الموسيقي والناشط نوس عن الاستعمار الجديد والعنف والتمرد. في شمال فرنسا تزور إميليا جدها جان بيير رواغ الذي عاش في القارة الإفريقية لفترة طويلة وكانت له نظرة عنصرية عن إفريقيا.









أما في برلين فتلتقي إميليا بالطبيب النفسي الأمريكي ستيفن بينكر الذي يقول إن الإنسانية بدأت تتجه نحو الأفضل منذ القرن الثامن عشر. فقد تراجع مستوى الفقر والجوع والعنف. لكن هل ما زالت رواية التقدم هذه صحيحة؟ فوفقًا للإحصاءات لا يستفيد سوى جزء صغير من البشرية من ذاك التقدم.

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DW عربية

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