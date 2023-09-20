 مشروع التنوير - كيف يصبح العلم معرفة؟ | تقارير جديدة | DW | 20.09.2023

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تقارير جديدة

مشروع التنوير - كيف يصبح العلم معرفة؟

بدأ عصر التنوير قبل ثلاثة قرون ممهدا الطريق لنشر العلوم والعقلانية والديمقراطية، فجلب معه الحرية والتقدم وأرسى أسس الحداثة. لكن، ماذا عن المشروع التنويري في القرن الحادي والعشرين؟

Denis Diderot

Thumbnail zur Dokumentation „Projekt Aufklärung: Wie wird Wissen zur Erkenntnis

يقوم الفيلم الوثائقي برحلة حول العالم تبدأ في الماضي وتمر بالحاضر وتنتهي في المستقبل. إنها نظرة عبر عدسة التنوير عن أفكار العدالة والمسؤولية والحرية والمعرفة.

ما حجم المعلومات التي يحتاجها الناس؟ وكيف يميزون بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الزائفة؟ وكيف يمكن الدفاع عن الحقيقة ضد الحكومات والديكتاتوريين والأجهزة الأمنية التي تنشر معلومات مضللة وتتلاعب بالأدلة؟ وكيف يصل الناس إلى المعرفة الحقيقية؟

Thumbnail zur Dokumentation „Projekt Aufklärung: Wie wird Wissen zur Erkenntnis



تحقق الخبيرة النرويجية في الذكاء الاصطناعي أنيتا بريدي في هذه الأسئلة، متنقلة بين غانا ولندن وموطنها الأصلي أوسلو، وذلك على خطى الكاتب والفيلسوف الفرنسي دينيس ديدرو الذي أعاد تنظيم معارف العالم في كتابه "الموسوعة"، متمردا بذلك على الملوك والنبلاء والكنيسة.
 

Thumbnail zur Dokumentation „Projekt Aufklärung: Wie wird Wissen zur Erkenntnis



في غرب إفريقيا تنطلق أنيتا في رحلة مع المغنية عزيزا من غانا عبر توغو إلى بنين لحضور أكبر مهرجان للفودو في العالم. لا تَعتبر عزيزا مذهب الفودو دينا، وإنما تَعتبره أسلوب حياة يعتمد على المعرفة القديمة التي تنتقل من جيل إلى جيل.
 

Thumbnail zur Dokumentation „Projekt Aufklärung: Wie wird Wissen zur Erkenntnis


أما الفيلسوف السويدي نيك بوستروم فهو ينظّر في مخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي الخارق. ماذا سيحدث عندما لا يعود البشر أذكى الكائنات على هذا الكوكب؟ وماذا يعني أن تكون إنسانًا؟

 


مواعيد البث
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السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:15 UTC
السبت  14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:15 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 16:15 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 19:15 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 22:03 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 11:15 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 07:15 UTC
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الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023  – 01:45 UTC
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