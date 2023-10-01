مشروع التنوير - أين تبدأ المسؤولية؟

كيف يمكن وقف ظاهرة الاحتباس الحراري؟ كيف يمكن للناس أن يعيشوا بسلام بجانب بعضهم البعض؟ هل تظل مسؤولاً عن تصرفاتك في عصر الرقمنة؟ كيف يمكن رصد التقنيات الجديدة؟ يذهب الفيلسوف النمساوي أرمين أفانيسيان في جولة حول العالم عبر زيورخ ونيويورك ووادي السيليكون وغرب أفريقيا ويطرح السؤال: من المسؤول عن مستقبلنا: الدول أم الشركات الكبرى أم كل فرد؟ ويرافقه أفكار التنوير للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط. تبدأ الرحلة في زيورخ، حيث يلتقي بممثلي شركة التأمين Swiss Re، التي تؤمن شركات التأمين الأخرى ضد الخسائر الكبيرة في الأماكن الخطرة، مثل الكوارث الطبيعية. تريد شركة Swiss Re أن تكون رائدة في مكافحة أزمة المناخ وتستثمر ملايين الدولارات في التكنولوجيا التي تجعل من الممكن إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ينتقل أرمين بعد ذلك إلى وادي السيليكون، الذي يعتبر مهد الثورة الرقمية في كاليفورنيا، ويلتقي بمسؤول تنفيذي سابق في Google يُدعى سريدهار راماسوامي، والذي خدم إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى الأكثر ربحية في العالم لمدة 15 عامًا لزيادة ثروتها، ثم استقال. يسأله أرمين عن قوة شركات التكنولوجيا اليوم وما إذا كان بإمكان شركات التكنولوجيا الكبرى عمومًا اتباع سياسات أخلاقية. في نيويورك، يلتقي أرمين بممثلي شركة التكنولوجيا التي طورت ما يسمى بالمقص الجيني كريسبر/كاس9. يمكن للمقص الجيني القضاء على أمراض مثل السرطان، لكنه يمكنه أيضًا خلق أشخاص ذوي سمات عالية المستوى. في جامعة كولومبيا في نيويورك، تحدث أرمين إلى العالم ديتر إيجلي حول الفرص وحدود هذه التكنولوجيا الجديدة. يسأله أرمين عن قوة شركات التكنولوجيا اليوم وما إذا كان بإمكان شركات التكنولوجيا الكبرى عمومًا اتباع سياسات أخلاقية. في نيويورك، يلتقي أرمين بممثلي شركة التكنولوجيا التي طورت ما يسمى بالمقص الجيني كريسبر/كاس9. يمكن للمقص الجيني القضاء على أمراض مثل السرطان، لكنه يمكنه أيضًا خلق أشخاص ذوي سمات عالية المستوى. في جامعة كولومبيا في نيويورك، تحدث أرمين إلى العالم ديتر إيجلي حول الفرص وحدود هذه التكنولوجيا الجديدة. يسأله أرمين عن قوة شركات التكنولوجيا اليوم وما إذا كان بإمكان شركات التكنولوجيا الكبرى عمومًا اتباع سياسات أخلاقية. في نيويورك، يلتقي أرمين بممثلي شركة التكنولوجيا التي طورت ما يسمى بالمقص الجيني كريسبر/كاس9. يمكن للمقص الجيني القضاء على أمراض مثل السرطان، لكنه يمكنه أيضًا خلق أشخاص ذوي سمات عالية المستوى. في جامعة كولومبيا في نيويورك، تحدث أرمين إلى العالم ديتر إيجلي حول الفرص وحدود هذه التكنولوجيا الجديدة.