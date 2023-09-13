مشروع التنوير - أين تبدأ المسؤولية؟

يقوم الفيلم الوثائقي برحلة حول العالم تبدأ في الماضي وتمر على الحاضر وتنتهي في المستقبل. إنها نظرة عبر عدسة التنوير حول أفكار عن العدالة والمسؤولية والحرية والمعرفة.

كيف يمكن وقف الاحتباس الحراري؟ وكيف يمكن أن يعيش الناس بجانب بعضهم بعضا بسلام؟ هل سيبقون مسؤولين عن أفعالهم في عصر الرقمنة؟ وكيف يمكن مراقبة التقنيات الجديدة؟ ينطلق الفيلسوف النمساوي أرمين أفانيسيان في رحلة عبر العالم، يجول فيها زيورخ ونيويورك ووادي السيليكون وغرب إفريقيا طارحا السؤال التالي: من المسؤول عن مستقبلنا: الدول أم الشركات الكبرى أم كل فرد؟ سترافقه أفكار الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط التنويرية.

تبدأ الرحلة في زيورخ حيث يلتقي بمسؤولين في شركة تأمين التأمينات "سويس ري" التي تؤمن شركات التأمين الأخرى ضد الخسائر الكبيرة في الأماكن المحفوفة بالمخاطر جراء الكوارث الطبيعية مثلا. تريد "سويس ري" أن تكون رائدة في مكافحة أزمة المناخ وتستثمر عدة ملايين من الدولارات في تقنية تجعل من الممكن إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

ثم ينتقل أرمين إلى وادي السيليكون الذي يعتبر مهد الثورة الرقمية في كاليفورنيا ويلتقي بمدير سابق لدى غوغل اسمه سريدهار راماسوامي الذي أمضى 15 عاما في خدمة واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا الكبرى ربحية في العالم ليساعد في زيادة ثرائها، قبل أن يستقيل. يسأله أرمين عن قوة تأثير شركات التكنولوجيا اليوم وهل يمكن لشركات التكنولوجيا الكبرى اتباع سياسة أخلاقية بشكل عام.

يلتقي أرمين في نيويورك بممثلين عن شركة تكنولوجية طورت ما يدعى بالمقص الجيني CRISPR / Cas9. يمكن للمقص الجيني أن يقضي على أمراض مثل السرطان - ولكنه أيضًا يستطيع تطوير أشخاص بسمات عالية المستوى. وفي جامعة كولومبيا بنيويورك يتحدث أرمين إلى العالم ديتر إيغلي عن الفرص والقيود التي تواجه هذه التكنولوجيا الجديدة.

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