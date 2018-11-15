 مشروع اتفاق بريكسيت ـ أبرز النقاط | سياسة واقتصاد | DW | 15.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مشروع اتفاق بريكسيت ـ أبرز النقاط

وافق مجلس الوزراء البريطاني على مشروع اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في نهاية آذار/ مارس 2019 . كتب نص الاتفاق في 585 صفحة نستعرض أهم النقاط فيها.

EU Brexitabkommen vorgestellt (Reuters/F. Lenoir)

فترة انتقالية

في الفترة الانتقالية تبقى بريطانيا أولا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والوحدة الجمركية لتفادي حصول انفصال حاد بالنسبة إلى الاقتصاد. وهذه الفترة ستستمر نحو سنتين حتى الـ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020. ويمكن تمديدها مرة واحدة إذا تم طلب ذلك قبل الأول يوليو 2020. ويجب على بريطانيا الاستمرار في الاعتراف بالقوانين الأوروبية دون امتلاك حق تصويت وهي ملتزمة بدفع مساهمات العضوية المالية. وبإمكان لندن أن تبرم "اتفاقيات دولية" مثلا في مجال التجارة ما دامت هذه الأخيرة تدخل حيز التنفيذ بعد الفترة الانتقالية.

مواطنو الاتحاد الأوروبي

مختارات

في بريطانيا يعيش ثلاثة ملايين شخص من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفي الاتحاد الأوروبي يعيش حوالي مليون بريطاني. ولهم الحق في البقاء والعمل أو الدراسة أينما رغبوا في ذلك. وسيتم ضمان المستحقات المرتبطة بالتأمين الصحي والتقاعد والخدمات الاجتماعية الأخرى. وهذا ينطبق أيضا على المواطنين الذين يصلون خلال الفترة الانتقالية. ويحق للجميع، حسب المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه جلب أعضاء عائلاتهم مثل الزوج والأطفال أو الأبوين "خلال فترة حياتهم" ضمن لم الشمل العائلي.

التزامات مالية

يجب على بريطانيا تلبية جميع الالتزامات المالية التي تحملتها خلال عضويتها حتى ولو أنها تتجاوز تاريخ الانسحاب ونهاية الفترة الانتقالية. ولم يتم تحديد مبلغ محدد، بل فقط عملية حسابية. وتقدر الحكومة البريطانية بأن تلك الالتزامات تتراوح بين 35 و 39 مليار جنيه استرليني. وحتى عام 2020 ستشارك المملكة المتحدة في المخططات المالية السنوية وبعدها تتوقف عن ذلك حتى ولو تم تمديد الفترة الانتقالية.

إيرلندا الشمالية

الحدود بين المحافظة البريطانية إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي هي المسألة الأكثر تعقيدا في مشروع البريكسيت. والسبب هي اتفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت نزاع إيرلندا الشمالية بين القوميين الكاثوليك الايرلنديين والموالين البروتستانت. فهي تعتمد على حدود بدون مراقبة. وبسبب البريكسيت كانت هناك مخاطر "حدود صلبة" مع إعادة إدراج مراقبة الأشخاص والبضائع التي أراد الجانبان تفاديها.

كلا الطرفين يريدان "بذل أكبر الجهود" لإبرام اتفاقية تجارة قبل ستة أشهر من نهاية المرحلة الانتقالية. وفي حال عدم نجاح ذلك، يمكن تمديد الفترة الانتقالية أو أن تبقى المملكة المتحدة إلى إشعار آخر في وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة إلى إيرلندا الشمالية تبقى قوانين السوق الداخلية الأوروبية سارية المفعول.

جنيفر ماريا فاغنير/ م.أ.م

  • Deutschland, Pferde-Fuhrwerk mit Heu

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في استراليا لا يسمح بنقل الأعشاب إلا بسيارة أجرة. ومن يمتطي حصانا في استراليا للتنقل بدلا من السيارة يحق له التوقف في أي بار هناك ويترتب على عمال البار العناية بالحصان عندما يستريح صاحبه في البار.

  • Ein Autofahrer während der Fahrt mit einem Mobiltelefon

    أطرف قوانين المرور في العالم

    يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور. أما قيادة السيارة دون ملابس فيجوز ذلك في ألمانيا بشرط عدم الإساءة أو التحرش بالناس في الشارع، لأن داخل السيارة يعد مكانا خاصا لصاحب السيارة ويمكنه عمل أو لبس ما يشاء ما دام لا يخالف قوانين المرور.

  • Bildergalerie Taxis Weltweit

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في بريطانيا يمكن قيادة السيارة والدراجة دون ملابس ويمكن للسائق "المضطر" أن يتبول على سيارته بشرط أن يتبول على العجلة الخلفية للسيارة وأن تمس يده اليمنى السيارة. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.

  • New York Verkehr Manhattan

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في بعض الولايات الأمريكية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر. أما ولاية كنتاكي فتسمح للنساء بقيادة السيارة بملابس السباحة "البكيني" إذا كن برفقة شرطي أو كن يحملن عصا ضرب غليظة لحمياتهن من المتطفلين.

  • Deutschland, Grenze zu Dänemark

    أطرف قوانين المرور في العالم

    قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.

  • Frankreich Autoverkehr in Paris drastisch eingeschränkt

    أطرف قوانين المرور في العالم

    فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.

  • Parkplatz in Sarajevo Bosnien und Herzegowina

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما بقيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.

  • Section Control Verkehrskontrolle Wien Österreich ARCHIV 2007

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات دون طلب فحوصات تقنية ودون طعن أمام المحاكم.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أطرف قوانين المرور في العالم

هل تعرف أن السائقين في بريطانيا يسمح لهم التبول على عجلات سيارتهم الخلفية؟ وفي استراليا لا يمكن نقل الأعشاب إلا بعربة أجرة؟ وفي ألمانيا يمكن قيادة السيارة دون ملابس؟ تعرف على بعض أطرف قوانين المرور في العالم. (21.07.2015)  

مواضيع ذات صلة

Brüssel Statement EU Brexit Unterhändler Barnier Einigungstext Brexit

رغم استمرار الخلافات.. توسك يحدد موعد توقيع اتفاق بريكسيت 15.11.2018

حدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك موعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري لعقد قمة لدول الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه رغم الشكوك الكثيرة حول صموده أمام المعارضين البريطانيين.

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit

صحيفة: أربعة وزراء بريطانيون على وشك الاستقالة بسبب بريكسيت 11.11.2018

كشفت صحيفة بريطانية أن أربعة وزراء في لندن يستعدون لتقديم استقالتهم على خلفية تعثر المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الاتحاد رفض خطة لماي للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي مؤقت.

مسائية DW: ما فرص نجاح مشروع الاتفاق بين لندن وبروكسل بشأن بريكسيت؟ 14.11.2018

اجتماعات ومباحثات مكثفة في لندن وبروكسل حول مشروع اتفاق توصل إليه مفاوضو الطرفين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. ما تفاصيل مشروع الاتفاق؟ وهل سيسرع عملية الخروج أم سيعقدها؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  