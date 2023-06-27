مشروع ألماني للحماية من موجات الحر.. ماذا يتضمن؟

الحماية من الحر، هذا ما تشير إليه مسودة مشروع جديد لوزارة الصحة الألمانية تتحدث عن أن التغير المناخي أدى إلى تكرار موجات من الحرارة، ما يؤثر سلباً على صحتنا وعلى جودة الحياة وكذلك على الإنتاجية داخل المجتمع.

ونقلت صحيفة فرانكفورته رونشداو أن وزير الصحة كارل لاوترباخ يرغب بمناقشة المشروع مع الخبراء ومع مسؤولين في وزارته لأجل الخروج بتصور معين يحمي السكان، خصوصا منه كبار السن، ومن يحتاجون للرعاية، ومن يعانون من أمراض، وكذلك الرضع والنساء الحوامل.

كذلك يهدف المشروع حسب المصدر ذاته حماية العمال الذين يعملون في الخارج، وكل العمال سواء في القطاع الخاص أو العام المعرضين لخطر الحرارة، وبشكل عام "حماية السكان في ألمانيا من موجات الحرارة".

ومن الإجراءات في المشروع، إطلاق تنبيهات بشكل استباقي من طرف خدمة الطقس في ألمانيا لإشعار السكان بارتفاع درجات الحرارة، مع إمكانية التفكير في كيفية الوصول إلى المتضررين المحتملين عبر الرسائل القصيرة، شريطة الوصول إلى بياناتهم بتنسيق مع الإدارات الصحية.

غير أن المشروع يواجه انتقادات بسبب ما يراه متتبعون ضعفا في إجراءاته. ويقول عضو في المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، أويغن بريش، أنه ليس إعلان النوايا هو من سيحمي الناس، بل التحرك الحقيقي، متحدثا لوكالة الأنباء الألمانية أن المشروع لن ينجح إلا في حالة استثمار حقيقي وأموال من ميزانية الدولة.

ويطالب الخبير بعدم تشغيل أي غرفة في المستشفى تتجاوز فيها درجة الحرارة 25 درجة، كما يجب تدريب طواقم العمل داخل المستشفيات على كيفية التعامل خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وتسببت ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة في مشاكل متعددة في القطاع الصحي في ألمانيا،وأدت إلى وقوع آلاف الوفيات، وهناك تقديرات بوفاة حوالي 8700 شخص بسبب الحرارة في عام 2018

إ.ع