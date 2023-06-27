مشروع ألماني للحماية من موجات الحر.. ماذا يتضمن؟

الحماية من الحر، هذا ما تشير إليه مسودة مشروع جديد لوزارة الصحة الألمانية تتحدث عن أن التغير المناخي أدى إلى تكرار موجات من الحرارة، ما يؤثر سلباً على صحتنا وعلى جودة الحياة وكذلك على الإنتاجية داخل المجتمع.
ونقلت صحيفة فرانكفورته رونشداو أن وزير الصحة كارل لاوترباخ يرغب بمناقشة المشروع مع الخبراء ومع مسؤولين في وزارته لأجل الخروج بتصور معين يحمي السكان، خصوصا منه كبار السن، ومن يحتاجون للرعاية، ومن يعانون من أمراض، وكذلك الرضع والنساء الحوامل.
كذلك يهدف المشروع حسب المصدر ذاته حماية العمال الذين يعملون في الخارج، وكل العمال سواء في القطاع الخاص أو العام المعرضين لخطر الحرارة، وبشكل عام "حماية السكان في ألمانيا من موجات الحرارة".
ومن الإجراءات في المشروع، إطلاق تنبيهات بشكل استباقي من طرف خدمة الطقس في ألمانيا لإشعار السكان بارتفاع درجات الحرارة، مع إمكانية التفكير في كيفية الوصول إلى المتضررين المحتملين عبر الرسائل القصيرة، شريطة الوصول إلى بياناتهم بتنسيق مع الإدارات الصحية.
غير أن المشروع يواجه انتقادات بسبب ما يراه متتبعون ضعفا في إجراءاته. ويقول عضو في المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، أويغن بريش، أنه ليس إعلان النوايا هو من سيحمي الناس، بل التحرك الحقيقي، متحدثا لوكالة الأنباء الألمانية أن المشروع لن ينجح إلا في حالة استثمار حقيقي وأموال من ميزانية الدولة.
ويطالب الخبير بعدم تشغيل أي غرفة في المستشفى تتجاوز فيها درجة الحرارة 25 درجة، كما يجب تدريب طواقم العمل داخل المستشفيات على كيفية التعامل خلال ارتفاع درجات الحرارة.
وتسببت ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة في مشاكل متعددة في القطاع الصحي في ألمانيا،وأدت إلى وقوع آلاف الوفيات، وهناك تقديرات بوفاة حوالي 8700 شخص بسبب الحرارة في عام 2018
إ.ع
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
موجة حرّ شديدة في أوروبا
تسببت درجات الحرارة الحارقة في حدوث حرائق غابات في العديد من البلدان. قال مسؤولون محليون إن حريقا في إسبانيا أدى حتى الآن إلى إحراق ما لا يقل عن 4 آلاف هكتار من الأراضي. كما أبلغت إيطاليا وكرواتيا وفرنسا والبرتغال عن حرائق غابات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع. فيما قال علماء إن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
فيضانات سيدني
جلبت بداية شهر تموز/ يوليو المجموعة الرابعة من الفيضانات خلال 18 شهرا إلى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وتأثرت منطقة سيدني الكبرى بشكل خاص، حيث شهدت تساقط أمطار غزيرة. وتحولت الطرق إلى أنهار مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
أمطار موسمية في باكستان
تضرب العواصف باكستان منذ منتصف حزيران/ يونيو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإلحاق أضرار بالمنازل والطرق والجسور ومحطات الطاقة. وقال وزير التغير المناخي إن الأمطار الأخيرة كانت أغزر بنسبة 87 في المائة من متوسط هطول الأمطار وإن باكستان يجب أن تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الفيضانات حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان الأنهار الجليدية في البلاد بشكل أسرع.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
قيود على المياه في إيطاليا
بعد هطول أمطار شتوية شحيحة وشهور من الجفاف، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في خمس مناطق ستستمر حتى نهاية العام. فيما فرضت بعض المدن والمناطق قيودا على استخدام المياه. وتعتبر أخطر أزمة مياه منذ 70 عاما في منطقة حوض (بو) في البلاد، وهي منطقة حيوية للزراعة والثروة الحيوانية في إيطاليا.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
حرائق الغابات في الولايات المتحدة
حتى قبل بدء موسم حرائق الغابات في الولايات المتحدة رسميا، اشتعلت النيران في أجزاء من البلاد. إذ اندلع حريق في شمال كاليفورنيا في بداية يوليو / تموز وتضاعف حجمه بين عشية وضحاها مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
موجة حر في الصين
تعاني الصين من أسوأ موجة حر منذ عقود. ضربت الحرارة الحارقة أجزاء من البلاد في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، ومع ارتفاع الطلب لتشغيل أجهزة تكييف الهواء سجل الحمل على شبكات الكهرباء أرقاما قياسية. في غضون ذلك، عانت عدة مناطق جنوبية من أمطار غزيرة وفيضانات. ويعود السبب في ذلك إلى التغير المناخي.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
انهيارات الأرضية في شمال شرق البرازيل
تسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات في أعقاب الأمطار الغزيرة في القضاء على المساكن في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل في أيار/ مايو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص. فالأحياء الفقيرة المبنية على سفوح التلال معرضة لمثل هذه الكوارث ويقول الخبراء إن تغير المناخ يساهم في زيادة هطول الأمطار.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
جنوب أفريقيا أمطار غزيرة
في أبريل/ نيسان، ضربت أمطار غزيرة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة أكثر من 400 شخص ودمرت أكثر من 12 ألف منزل وأجبرت ما يقدر بنحو 40 ألف شخص على ترك منازلهم.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
استمرار الجفاف في شرق إفريقيا
تشهد منطقة شرق إفريقيا واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود. حوالي 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافا حادا. يقول علماء إن الانخفاض في موسم الأمطار الربيعي، المرتبط بالمياه الأكثر دفئا في المحيط الهندي، يتسبب في هطول الأمطار بسرعة فوق المحيط قبل الوصول إلى اليابسة. أنا صوفي براندلن/ سارة شتيفن / ريم ضوا