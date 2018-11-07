مشرعو المستديرة يدرسون تغيير قاعدة "لمس الكرة باليد"

كثيرة هي المباريات التي حسمتها لمسة يد، وطويل هو الجدل بين مشجعي الفرق حول ضربة جزاء أو بطاقة حمراء بسبب لمسة يد مقصودة أو غير مقصودة. ويزداد الجدل حسب أهمية المباراة. وفي إطار مجموعة التعديلات التي يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقديمها على لوائح وقوانين اللعبة، ناقش المجلس الدولي لكرة القدم الثلاثاء في لندن تغييرات لقاعدة لمسة اليد بهدف "تحسينها" وآليات تطبيقها بطريقة أكثر وضوحاً.

وقال المجلس الذي يسنّ قوانين اللعبة، إن لجنته الاستشارية الفنية أجرت "نقاشاً مفصلاً" على كيفية تحسين هذه القاعدة. وأضاف أن اللجنة أرادت "توضيح ما الذي يحكم لمسة اليد، وبالتالي ضمان تطبيق أفضل للقانون".

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا ركلة جزاء خلال الاستراحة بين الشوطين بابلو دي بلاسيس لاعب، ماينز يسجل من ركلة جزاء في شباك فريق فرايبورغ، في الجولة 30، حيث شهدت المباراة واقعة غريبة، فقد أطلق الحكم غيدو فينكمان صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول، بيد أن الحكمة بيبي شتاينهاوس، التي كانت جالسة في المركز الرئيسي لتقنية الفيديو بكولونيا، نبهت غيدو فينكمان إلى أن هناك لمسة يد تستوجب ركلة جزاء، وهو ما دفعه إلى استدعاء اللاعبين من غرف الملابس، ومنح ركلة جزاء لفريق ماينز.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا الاستعانة بالفيديو تحتم على الجماهير، سواء داخل الملعب أو عبر شاشة التلفاز، التعود بسرعة على هذه الحركة من طرف الحكم (الصورة). ويُعد توبياس شتيلر أول حكم استفاد من تقنية الفيديو، حيث أعلن عن ضربة جزاء، في افتتاح الدوري الألماني في مباراة بايرن ميونيخ مع ليفركوزن،. لكن ملاعب أخرى شهدت انقطاع إشارات التواصل بين مركز الفيديو في كولونيا، وحكام المباريات، ولذلك كانت بداية تقنية الفيديو متعثرة.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا معاناة كولونيا..الجزء الأول تسببت تقنية الفيديو في توتر أجواء مباراة جمعت بين بوروسيا دورتموند وكولونيا. فبينما احتفل لاعبو الفريق الأصفر بتسجيل الهدف الثاني في شباك كولونيا، ألغى الحكم باتريك إيتريش الهدف بداعي ارتكاب سوكراتيس لاعب دورتموند خطأ. غير أن الحكم الجالس في المركز الرئيسي لتقنية الفيديو أكد صحة الهدف، ليُحتسب بعد ذلك للفريق الأصفر بعد توقف المباراة لبضعة دقائق.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا معاناة كولونيا..الجزء الثاني دخل كلاوديو بيتزارو، مهاجم فريق كولونيا، في حوار مع الحكم ماركوس شميت، الذي ألغى هدفا سجله المهاجم البيروفي في شباك فريق هانوفر في الوقت الإضافي بداعي التسلل. ولم تدم فرحة جماهير فريق كولونيا، التي احتفلت مسبقاً بالفوز، فقد أدى استخدام تقنية الفيديو إلى انهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا حيرة مدرب فرايبورغ، كريستيان شترايش، أعلن أنه ليس من عشاق تقنية الفيديو. وقد انفجر المدرب غاضباً في مباراة فريقه أمام شتوتغارت، إثر تلقى مدافع فرايبورغ، كاجلار سوجنوك، بطاقة حمراء في الدقيقة 12 من المباراة. وفيما بعد قال الحكم توبياس شتيلر إنه ربما كان من الأفضل استخدام البطاقة الصفراء فقط. لكن هذا القول لم يخفف من غضب شترايش، الذي وصل به الأمر إلى التلميح بوجود مؤامرة.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا بطاقة حمراء تناسب لون القميص تلقى المدافع البرازيلي فيندل، لاعب بايرليفركوزن، بطاقة حمراء، بعد تدخله العنيف مع لاعب بوروسيا دورتموند، غونزالو كاسترو. وكتب فيندل على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مخاطبا كاسترو :"أخي، أنا حزين بسب إصابتك". فيندل كان نادما، لكن بعد أسبوع حدث شيء مشابه.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا لا بطاقة على الإطلاق فبعد أسبوع من واقعة فيندل، تدخل لاعب شتوتغارت سانتياغو أسكاسيبار بعنف ضد لاعب بايرليفركوزن يوليان برانت، في مباراة بالدوري الألماني. ورغم تشابه الموقف مع خطأ فيندل ضد كاسترو لم يطرد الحكم لاعب شتوتغارت. وهو ما دفع ببعض المراقبين إلى التساؤل عن جدوى تقنية استخدام الفيديو في اللحظات الحاسمة.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا ألم يكن ذلك تسللاً؟ شهدت الجولة 24 من الدوري الألماني "ديربي" شمال ألمانيا بين فريقي هامبورغ وفيردر بريمن، وبقي التعادل السلبي قائما حتى قبل دقائق من انتهاء المباراة، حيث سجل بريمن هدفاً، عبر لاعبه اسحاق بلفضيل، الذي كان متسللا من وجهة نظر هامبورغ. وقد استعان الحكم بتقنية الفيديو وقرر احتساب الهدف، وهو أمر لم يتفهمه البرازيلي والالس لاعب خط وسط هامبورغ.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا يد نالدو في الجولة الخامسة من "البوندسليغا"، أعلن ماركو فريتس، حكم مباراة شالكه ضد بايرن ميونيخ عن ركلة زاوية لصالح العملاق البافاري. لكن بعد تشاور فريتس مع زميله في المركز الرئيسي لتقنية الفيديو، أعلن عن ضربة جزاء لصالح البايرن، بسب لمس الكرة ليد البرازيلي نالدو، مدافع فريق شالكه. هنا في الصورة يعترض نالدو على الحكم.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا حادث خطير لم يره أحد! تسبب تدخل كوين كاستيلز، حارس فولسبورغ، ضد كريستيان غنتنر، قائد فريق شتوتغارت، في تعرض غنتنر لإصابات قوية وكسور في العظام، فيما لم يٌعاقب فينكمان غوديو، حكم المباراة، حارس فولفسبورغ، كما أن تقنية الفيديو لم تساعد في كشف الحادث.

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا إقالة مدير مشروع تقنية الفيديو في يناير/ كانون الثاني 2017 قام هيلموت كروغ بعرض مشروع استخدام حكم الفيديو في الدوري الألماني. بيد أن الحكم الألماني السابق لم يكن يعلم أنه ستتم إقالته من منصبه بعد ذلك من طرف اتحاد الكرة الألماني. ولم يكن السبب وجود فوضى في قرارات كثيرة لحكام الفيديو، وإنما أيضا اتهامات لكروغ بالتأثير بشكل غير مسموح به على المركز الرئيسيي للفيديو في كولونيا، فيما ينفي كروغ الأمر بشدة. إعداد: ماركو لانغر/ ر.م



وتغيّر تفسير ما يمكن اعتباره لمسة يد متعمدة خلال الأعوام القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتباك بين اللاعبين والجماهير. ويتم احتساب ركلات جزاء في المعتاد ضد لاعبين حتى لو لمستهم الكرة على سرعة عالية أو من مسافة قريبة للغاية.

من جانبها أوضحت "تليغراف" البريطانية أن المجلس يدرس إلغاء عبارة "لمسها متعمداً" أو "بشكل غير متعمد"، واستبدالها بعبارة "الوضع الطبيعي ليد اللاعب عند لمسه للكرة". وهذا يعني أن الحكم مطالب بمعرفة وتحديد إذا كانت اليد في وضعها الطبيعي عند لمسها للكرة من عدمه.

ومن الممكن أن يمنح هذا التعديل أفضلية للمس الكرة، بعكس ما هو معمول به حالياً بتقدير الحكم للحالة من وجود تعمد للمس الكرة من عدمه، والتي تحدد بمعيار تغيير مسار الكرة. بيد أن التعديل يسمح لليد بتعديل مسار الكرة ومع ذلك لا يمنح الحكم ركلة جزاء، طالما أن اليد كانت في وضعها الطبيعي عند ملامستها للكرة. وفي السياق ذاته، فإن المجلس يدرس إلغاء أي هدف يتم تسجيله بعد أن تلمس الكرة يد المهاجم سواء كانت في وضعها الطبيعي أم لا.

وتثير هذه الحالات الكثير من اللغط، ففي جولة الأسبوع الماضي من الدوري الألماني على سبيل المثال، أثارت حالات لمس اليد الكثير من الجدل. عن ذلك يقول مدرب فورتونا دوسلدورف فيردهيلم فونكل بعد احتساب ضربة جزاء على فريقه في مباراة الديربي أمام بروسيا مونشنغلادباخ: "في الماضي كنا نعرف ذلك تماماً: حين تحرك يدك نحو الكرة توجد ضربة جزاء. لكن الأمر تغير بشكل سلبي للغاية الآن".

أما لوتس ميشائيل، الرئيس الرياضي لرابطة حكام النخبة، فقد عارض ذلك في حوار مع موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم بالقول: "منذ أكثر من عام توجد لدينا قاعدة لمس الكرة باليد وهي قريبة للغاية من تفسير الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولم يتغير في الأمر شيء هذا الموسم".

ع.غ