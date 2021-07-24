 مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة شركات تجسس إسرائيلية وإماراتية وأوروبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.12.2021

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أخبار

مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة شركات تجسس إسرائيلية وإماراتية وأوروبية

طالب مشرعون أمريكيون بفرض عقوبات بموجب قانون غلوبال ماجنيتسكي على شركات إن.إس.أو الإسرائيلية ودارك ماتر الإماراتية وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين بعد اتهامات بتسهيل البرامج لانتهاكات حقوق الإنسان.

مبنى الكابيتول

طالب المشرعون بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في إن.إس.أو وفي شركة دارك ماتر الإماراتية وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور

طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية لبرامج التجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

مختارات

وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة إسرائيلية طورت برنامج بيغاسوس للتجسس على قائمة الشركات المحظورة. الشركة الإسرائيلية أعربت عن استيائها من القرار معتبرة أنّ تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي".

في إطار مراجعة سياستها لتصدير التقنيات الإلكترونية، وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن عن آليات جديدة تلتزم بها الدول المهتمة ببرامج التسلل الإلكتروني، تشمل قائمة محددة من الجرائم. تدابير جديدة تأتي بعد فضيحة بيغاسوس.

في إطار معركة الحضانة في المحاكم البريطانية بين حاكم دبي وزوجته السابقة، خلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد آل مكتوم أمر باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين وفريق محاميها.

كما يطالب المشرعون في رسالتهم، التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر الليلة الماضية واطلعت عليها رويترز، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في إن.إس.أو وفي شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.

وطالب المشرعون بفرض عقوبات بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

ولم يتسن الاتصال بشركة دارك ماتر للتعليق. ولم ترد الشركات الثلاثة الأخرى بعد على طلب التعليق.

وقع على الخطاب رون وايدن رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب و16 مشرعا ديمقراطياً. وأشاروا إلى تقرير حديث نشرته رويترز هذا الشهر- إلى جانب تقارير من مصادر أخرى- أظهر أن برنامج تجسس أنتجته شركة (إن.إس.أو) استخدم ضد موظفين بوزارة الخارجية الأمريكية في أوغندا.

وقال المشرعون إن قطاع صناعة برامج التجسس يعتمد على الاستثمارات والبنوك الأمريكية. وكتبوا في الخطاب يقولون "لمعاقبتهم بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة يتعين على الحكومة الأمريكية فرض عقوبات مالية".

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كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية

تسهيل لعمليات قتل وتعذيب

وقال الخطاب إن هذه الشركات سهلت عمليات "اختفاء وتعذيب وقتل لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين". وتخضع شركات المراقبة لتدقيق متزايد من واشنطن بعد موجة من التقارير الإعلامية التي ربطتها بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال وايدن لرويترز "باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان مما أعطى قدرات تجسس واسعة للطغاة". وأضاف "من المتوقع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة إن.إس.أو على ما يطلق عليه اسم "قائمة الكيانات" لتمنع الموردين الأمريكيين من بيع البرامج والخدمات للشركة الإسرائيلية دون الحصول على تصريح خاص.

وتهدد عدة تحديات قانونية هذا القطاع كذلك. فقد رفعت ناشطة سعودية بارزة ومؤسسة التخوم الإلكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية للدفاع عن الحريات المدنية في العالم الرقمي، دعوى قضائية الأسبوع الماضي على شركة دارك ماتر واتهمتها بالتجسس على هاتفها.

ورفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد (إن.إس.أو) في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها انتهكت قوانين أمريكية من خلال اختراق البرنامج المثبت على أجهزة آيفون.

وكشف تحقيق لرويترز في عام 2019، ذُكر في رسالة المشرعين، وحدة قرصنة سرية داخل دارك ماتر تعرف باسم بروجكت ريفين (مشروع الغراب) الذي ساعد الإمارات على التجسس على خصومها.

وفي تسوية مع وزارة العدل في سبتمبر/أيلول اعترف ثلاثة من أعضاء هذه الوحدة، وجميعهم من العاملين السابقين بالمخابرات الأمريكية، بانتهاك قانون القرصنة الإلكترونية.

ع.ح./ا.ف. (رويترز)

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    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


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