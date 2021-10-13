مشردون بسبب كورونا

كيف أثرت الجائحة على وضع العمال المهاجرين وتحويلاتهم المالية؟

أدت جائحة كورونا إلى وتوقف هجرة الأيدي العاملة وتراجع كبير في التحويلات المالية للعمال المهاجرين، الذين كان عليهم تحمل أعباء إضافية. لكن كانت هناك مفاجأة في بنغلاديش التي حققت رقما قياسيا في التحويلات وتدفق الأموال!