 مشردون بسبب كورونا | DW الأخبار | DW | 14.07.2022

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DW الأخبار

مشردون بسبب كورونا

في جنوب إفريقيا، تسبب الوباء في تشريد الكثير من الناس وقد أصبح عددهم أكثر بكثير من أي وقت مضى. كثر منهم يعيشون الآن فقط على مساعدات يتلقونها من آخرين.

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