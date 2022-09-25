 مشجع سعودي يتجه سيرا إلى قطر لحضور كأس العالم | DW الأخبار | DW | 08.10.2022

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DW الأخبار

مشجع سعودي يتجه سيرا إلى قطر لحضور كأس العالم

يواصل مشجع كرة قدم سعودي سيرا على الأقدام من مدينة جدة إلى ملعب لوسيل في قطر لحضور مباريات منتخب بلاده في المونديال.المبادرة تهدف لابراز الحماس لاستضافة هذه البطولة في المنطقة لأول مرة.

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