مشجع سعودي يتجه سيرا إلى قطر لحضور كأس العالم

المثلية الجنسية في الإمارات ـ بين التجريم القانوني وغض الطرف

لايزال أعضاء مجتمع الميم في الإمارات يتمسكون بعدم جذب الأنظار والانتباه إليهم، إذ ما زالت الدولة الخليجية تعتبر المثلية غير قانونية، لكنها تغض الطرف عنهم طالما كانوا بعيدين عن الأنظار، بيد أن هذا الوضع يتجه نحو التغيير.