مشجع سعودي يتجه سيرا إلى قطر لحضور كأس العالم

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يواصل مشجع كرة قدم سعودي سيرا على الأقدام من مدينة جدة إلى ملعب لوسيل في قطر لحضور مباريات منتخب بلاده في المونديال.المبادرة تهدف لابراز الحماس لاستضافة هذه البطولة في المنطقة لأول مرة.
تصطدم مساعي المنتخب الإيراني لكرة القدم في تحقيق إنجاز خلال مونديال قطر 2022 بالاحتجاجات، وسط شائعات عن انقسام داخل الفريق، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تختفي بظروف غامضة، ودعم للتظاهرات من نجوم سابقين.
بعد أشهر من بيعه بنحو 9.3 ملايين دولار بمزاد علني، سيعرض خلال مونديال قطر قميص "يد الله" لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الذي سجل به هدفين شهيرين في 1986. القميص كان قد حطّم جميع الأرقام القياسية للمقتنيات رياضية.
لايزال أعضاء مجتمع الميم في الإمارات يتمسكون بعدم جذب الأنظار والانتباه إليهم، إذ ما زالت الدولة الخليجية تعتبر المثلية غير قانونية، لكنها تغض الطرف عنهم طالما كانوا بعيدين عن الأنظار، بيد أن هذا الوضع يتجه نحو التغيير.
طالب رئيس الاتحاد الألماني للكرة بإنشاء صندوق لتعويض العمال المتضررين من العمل في بناء ملاعب مونديال قطر. ويرى النجم الألماني يوزوا كيميش أن الجميع كانوا يعرفون الانتقادات التي وجهت لقطر قبل منحها حق تنظيم البطولة.
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