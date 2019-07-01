مشجعو ريال مدريد يصفعون المايسترو في استفتاء ماركا

سبق لصحيفة ماركا أن أطلقت عليه اسم "المايسترو"، إنه الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الذي جدد حديثا عقده مع "الميرينغي" لأربع سنوات إضافية. وبتلك المناسبة أقيم مؤتمر صحفي في مايو الماضي، تحدث فيه كروس إلى الصحفيين معربا عن "يوم مميز بالنسبة لي..أنا متأكد أننا في السنوات الأربعة القادمة سوف نحتفل بنجاحات".



غير أن ما أسعد النجم الألماني، أغضب مشجعي الملكي الأبيض على ما يبدو. فوفق استفتاء قامت به صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة جدا من ريال مدريد، فإن أكثر من 71 بالمائة لا يريدون بقاء كروس مع فريقهم المحبوب ويودون رحيله بكل بساطة.

السؤال الذي وضعته الصحيفة في هذا الاستفتاء الذي شارك فيه 195 ألف شخص يدور حول اسم اللاعب الذي لا بد له من الرحيل عن الفريق، فكان الجواب واضحا: توني كروس.

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إلى جانب كروس وجب التنويه أيضا أن البرازيلي مارسيليو والجناح لوكاس فاسكيز حصلا على ذات النصيب، الأول بمعدل 72 بالمائة والثاني 73 بالمائة.

الانقسام ظهر على المشجعين بخصوص القائد سيرجيو راموس، إذ صوت 54 بالمائة على بقاءه ضمن صفوف الفريق، إذ طالب نحو 46 بالمائة ببيعه. وبالنسبة لتوني كروس فمن الواضح أنه فقد بريقه في السنتين الأخيرتين في عيون مشجعي الفريق، ودارت العديد من الشائعات حول رحيله عن مدريد إلى أن أنهاها الملكي بتمديد عقد اللاعب إلى غاية 2023، وذلك بطلب من المدرب زين الدين زيدان الذي أصرّ على بقاءه.

و.ب