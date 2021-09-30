مشجعون ألمان متهمون بمعاداة السامية بعد مباراة مع فريق إسرائيلي

اتهم منتدى الشباب في الجمعية الألمانية-الإسرائيلية مجموعة من مشجعي فريق يونيون برلين الألماني لكرة القدم بمعاداة السامية خلال المباراة أمام مكابي حيفا يوم الخميس (30 سبتمبر/أيلول 2021) ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكرت مجموعة منتدى الشباب عبر موقع "تويتر" عقب المباراة التي انتهت بفوز يونيون برلين 3 / صفر :"في المدرج المختلط (بالاستاد)، تلقينا تهديدات من مشجعي يونيون وجرى رشقنا بعبوات الجعة وتلقينا إهانات (لفظية)".

كذلك ذكرت المجموعة أن مشجعاً ليونيون برلين حاول إشعال النار في علم إسرائيلي كانت تحمله مشجعة، وأضافت أن مشجعين آخرين ليونيون برلين انتقدوا السلوك المعادي للسامية.

ورد نادي يونيون برلين على تلك الاتهامات عبر تويتر، وطلب الحصول على أرقام المقاعد للتعرف على هوية المشجعين المعنيين بتلك الأحداث.

وذكرت شرطة برلين أن التحقيقات جارية في ثلاث وقائع.

واستطاع الرجل الذي حاول إشعال النار في العلم، أن يفلت من الاعتقال رغم مراقبته من جانب ضابط شرطة كان يرتدي زياً مدنياً. وألقي القبض على رجل آخر بسبب التلويح بالتحية النازية عدة مرات، وستوجه له الاتهامات.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة كانت الأولى لفريق إسرائيلي في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، والذي شيد خلال حكم النظام النازي.

وأقيمت المباراة في الاستاد الأولمبي نظراً لأنه لا يمكن ليونيون برلين خوض مباراة أوروبية في استاده، نظراً للقواعد المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فيما يتعلق بسعة المدرجات وعدد المشجعين.

ولم يعلق نادي مكابي حيفا في البداية بشأن الادعاءات، لكنه أثنى على الأجواء السلمية بشكل عام. وذكر النادي الإسرائيلي :"شكراً جزيلاً لكم على حسن الضيافة. كانت مباراة مثيرة وسط جماهيركم وأيضاً أمام جماهيرنا، وفي هذا الاستاد الذي يحمل أهمية كبيرة." وأضاف النادي عبر تويتر :"شكراً لكم، ونراكم مجدداً في إسرائيل."

وشهدت المباراة حضور 23 ألف و324 مشجعاً، من بينهم نحو ألف مشجع لفريق مكابي حيفا.

وكان ممثلون عن النادي الإسرائيلي قد زاروا النصب التذكاري للهولوكوست في برلين قبل المباراة ووضعوا إكليلا من الزهور.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)