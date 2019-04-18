 مشجعان من بنفيكا يتعرضان لموقف طريف في ألمانيا | عالم الرياضة | DW | 19.04.2019

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عالم الرياضة

مشجعان من بنفيكا يتعرضان لموقف طريف في ألمانيا

بعدما شدا الرحال إلى ألمانيا بالسيارة على أمل تشجيع فريقهما بنفيكا في مباراة العودة أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الدوري الأوروبي، تعرض مشجعان برتغاليان إلى موقف طريف للغاية وتحولا إلى مادة للسخرية. فماذا وقع لهما؟

Fußball | UEFA Europa-League | Benfica Lissabon vs Eintracht Frankfurt (imago/J. Huebner)

صورة من الأرشيف.

لم يكن مشجعان برتغاليان يظنان أن حبهما الكبير لفريق بنفيكا، سيضعهما في يوم من الأيام في موقف محرج للغاية، ويجعلهما عرضة لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المشجعان البرتغاليان، شدا الرحال إلى ألمانيا بالسيارة على أمل حضور مباراة بنفيكا وآينتراخت فرانكفورت، برسم ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي حسم الفريق البرتغالي موقعة ذهابها لصالحه بنتيجة عريضة 4-2.

وأثناء رحلتهما إلى مدينة فرانكفورت، التي تحتضن مباراة الإياب، نشر المشجعان البرتغاليان عدة صورة لهما بالإضافة إلى مقاطع فيديو صغير على حسابهما الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وبدت السعادة واضحة للغاية على الثنائي، حيث نشرا صورة على "إنستغرام" وأرفقها بالتعليق التالي "وصلنا إلى فرانكفورت". بيد أن ما لم يدركه المشجعان البرتغاليان أنهما حط الرحال في المدينة الخطأ في ألمانيا.

مشجعا بنفيكا وصلا إلى مدينة فرانكفورت أودر في ولاية براندنبورغ (قريبة من العاصمة الألمانية برلين)، في حين كان المفترض بهما الذهاب إلى مدينة فرانكفورت ام ماين، التي احتضنت لقاء الإياب بين الفريقين.

وتعرض المشجعان البرتغاليان إلى سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استغرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقوع هذا الخطأ "الكبير"، فيما تمنى البعض الآخر أن يلحق الثنائي بالمباراة ويستطيعان مشاهدتها هذه المرة في مدينة فرانكفورت ام ماين.

يشار إلى أن آينتراخت فرانكفورت، حسم مباراة أمس الخميس (18 أبريل/ نيسان 2019) لصالحه على حساب بنفيكا بـ 2-0. وحجز الفريق الألماني بذلك تأشيرة المرور إلى دور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، التي تشهد هذا الموسم ندية كبيرة.

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    يعتبره البعض "التيتانيوم"، بينما يعتبره البعض الآخر "لا بيستيا نيغرا"، أي "الوحش الأسود"، وهناك آخرون يعرفونه كـ غودزيلا الذي ينفث ناراً. ولكن الجميع مجمعون على شيء واحد: علاقة أوليفر كان ببايرن ميونخ وثيقة بشكل فريد من نوعه. "تشربت جميع قيم النادي، لأن النجاح غير ممكن إطلاقاً إلا من خلال التقمص التام لكل ما يفعله المرء". هذا ما يقوله حارس المرمى السابق.

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    فرانتس "بوله" روت (باد فوريسهوفن) – بافاري أصيل

    في نهائي كأس أوروبا للأندية 1967 سجل الهدف الحاسم في مرمى غلاسكو رينجرز في الوقت الإضافي. وبذا استهل مسيرة نجاحات بايرن ميونخ. "تصدى لي حارس المرمى وأوقعني على الأرض بقوة، ولكن الكرة تجاوزت العارضة ودخلت المرمى. يا للروعة! وضعت الكأس على حافة السرير وبقيت أتأمله طيلة الليل...".

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    جيوفاني إيلبر يعيش نمطين من الحياة. ففي البرازيل، بالقرب من الحدود البوليفية، يمتلك مزرعة تضم 5000 بقرة. ولكن عندما يحتاجه نادي بايرن ميونخ، فلا يتردد في تلبية نداء ناديه المفضل. وبصفته سفيراً لبايرن ميونخ، يسافر جيوفاني حول العالم. وفي فيلم ظاهرة "ميا سان ميا" يستذكر أيامه عندما كان في أوج عطائه كلاعب مع بايرن.

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    رفائيل نوبوا ريفيرا (نيويورك/ الولايات المتحدة) – مشجع بايرن

    وُلد رفائيل في بورتو ريكو، وهو يقيم في نيويورك، حيث يعمل في شركة برمجيات. منذ 20 عاماً وهو مشجع أصيل للنادي البافاري، ولكن له وجهة نظره الخاصة في هذا الأمر: "أحب طريقة اللعب التي تشبه الفن أحياناً. ولكن أحياناً أبالغ في عشقي للنادي، لذا أحاول ترك بعض المسافة، فأنا لا أريد أن أدمن على شيء لا أستطيع التحكم به".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    أندي براسل (لندن/ إنجلترا) – صحافي رياضي

    يكتب أندي في الغارديان وهو خبير في "توك سبورت"، وهي إذاعة رياضية واسعة الانتشار عالمياً. لرأيه وزنٌ في عالم كرة القدم، كما أن لقاءات الأندية الإنجليزية والألمانية هي من المواضيع التي تقع في صميم عمله. "لاعبو بايرن كبار وناجحون لدرجة أن كثيرين هنا في إنجلترا يعتبرون أن بايرن هو كرة القدم الألمانية".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    جيم رودريغيز كاراسكو (مدريد/ إسبانيا) – صحافي رياضي

    الصحافي الرياضي البالغ من العمر 38 عاماً من موقع "إلموندو" يعشق كرة القدم كظاهرة اجتماعية، وكمسابقة رياضية أيضاً. "في مدريد يمكنني أن أقرر فيما إذا كانت المدينة ستنعم بنوم هادئ أم ستنام معكرة المزاج". ذروة الموسم بالنسبة له لا تتمثل بالكلاسيكو، بل بمواجهة ريال مدريد لـ "لا بيستيا نيغرا" البافاري، أي "الوحش الأسود".


 

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