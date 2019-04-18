مشجعان من بنفيكا يتعرضان لموقف طريف في ألمانيا

لم يكن مشجعان برتغاليان يظنان أن حبهما الكبير لفريق بنفيكا، سيضعهما في يوم من الأيام في موقف محرج للغاية، ويجعلهما عرضة لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المشجعان البرتغاليان، شدا الرحال إلى ألمانيا بالسيارة على أمل حضور مباراة بنفيكا وآينتراخت فرانكفورت، برسم ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي حسم الفريق البرتغالي موقعة ذهابها لصالحه بنتيجة عريضة 4-2.

وأثناء رحلتهما إلى مدينة فرانكفورت، التي تحتضن مباراة الإياب، نشر المشجعان البرتغاليان عدة صورة لهما بالإضافة إلى مقاطع فيديو صغير على حسابهما الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وبدت السعادة واضحة للغاية على الثنائي، حيث نشرا صورة على "إنستغرام" وأرفقها بالتعليق التالي "وصلنا إلى فرانكفورت". بيد أن ما لم يدركه المشجعان البرتغاليان أنهما حط الرحال في المدينة الخطأ في ألمانيا.

مشجعا بنفيكا وصلا إلى مدينة فرانكفورت أودر في ولاية براندنبورغ (قريبة من العاصمة الألمانية برلين)، في حين كان المفترض بهما الذهاب إلى مدينة فرانكفورت ام ماين، التي احتضنت لقاء الإياب بين الفريقين.

وتعرض المشجعان البرتغاليان إلى سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استغرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقوع هذا الخطأ "الكبير"، فيما تمنى البعض الآخر أن يلحق الثنائي بالمباراة ويستطيعان مشاهدتها هذه المرة في مدينة فرانكفورت ام ماين.

يشار إلى أن آينتراخت فرانكفورت، حسم مباراة أمس الخميس (18 أبريل/ نيسان 2019) لصالحه على حساب بنفيكا بـ 2-0. وحجز الفريق الألماني بذلك تأشيرة المرور إلى دور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، التي تشهد هذا الموسم ندية كبيرة.