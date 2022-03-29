 مشاورات يمنية يمنية في السعودية بدون الحوثيين.. ما جدواها؟ | مسائية DW | DW | 29.03.2022

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مسائية DW

مشاورات يمنية يمنية في السعودية بدون الحوثيين.. ما جدواها؟

وفي أعقاب الهجوم الحوثي على السعودية.. مشاورات يمنية يمنية في الرياض في ظل غياب جماعة أنصار الله الحوثية.. فما فرص نجاح هذه المشاورات؟ وكيف تتعاطى الرياض مع المبادرة الحوثية للتهدئة؟

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