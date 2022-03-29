مشاورات يمنية يمنية في السعودية بدون الحوثيين.. ما جدواها؟

الحوثيون يشنون هجمات جديدة على منشآت نفط سعودية وواشنطن تندد

هددت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض لا تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية نتيجة لهجمات الحوثيين على منشآتها، يأتي هذا بعد تعرض السعودية لهجمات جديدة على منشآت طاقة، فيما أدانت واشنطن هذه الهجمات.