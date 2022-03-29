مشاورات يمنية يمنية في السعودية بدون الحوثيين.. ما جدواها؟

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وفي أعقاب الهجوم الحوثي على السعودية.. مشاورات يمنية يمنية في الرياض في ظل غياب جماعة أنصار الله الحوثية.. فما فرص نجاح هذه المشاورات؟ وكيف تتعاطى الرياض مع المبادرة الحوثية للتهدئة؟
كشفت هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية عن العديد من نقاط الضعف في مجال الدفاعات الجوية للمملكة التي تحاول معالجتها بشتى الوسائل. كما أن هذه الهجمات أصبحت مضرة لسمعة السعودية كبلد جاذب للاستثمارات والفعاليات الكبرى.
بعدما صعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيرات على منشآت ومواقع سعودية حيوية، ورد التحالف بقصف صنعاء والحديدة، أعلن المتمردون أنهم سيوقفون "ضرباتهم" على السعودية و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيام". فماذا كان الرد؟
تعمل السعودية على الاستفادة من التداعيات العالمية للحرب الأوكرانية في الضغط على الدول الكبرى لتدعيم موقفها في اليمن، وذلك باستخدام "أداة تأثير مهمة" وهي النفط. فهل ترضخ الدول الغربية للضغوط؟
هددت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض لا تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية نتيجة لهجمات الحوثيين على منشآتها، يأتي هذا بعد تعرض السعودية لهجمات جديدة على منشآت طاقة، فيما أدانت واشنطن هذه الهجمات.
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