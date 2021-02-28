مشاورات كورونا.. ميركل تصف المحادثات مع الولايات بـ"يوم مهم"

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأهمية الخاصة للمشاورات الجارية اليوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار 2021) مع رؤساء حكومات الولايات بشأن إجراءات فتح محتملة لإغلاق كورونا.

وفي مستهل المفاوضات، قالت ميركل "إنه يوم مهم" وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في المشاورات الافتراضية، وقالت المصادر: يمكننا أن نسير في عملية تحول نحو مرحلة جديدة".

وكان رؤساء حكومات الولايات أجروا مشاورات منفصلة مع بعضهم البعض، وذلك قبل عقد الجلسة الكبيرة مع ميركل. ويجري المجتمعون مشاورات حول كيفية سير جهود احتواء الجائحة بعد الإغلاق المقرر نهايته في السابع من آذار/مارس الجاري، كما سيبحثون الفرص المستقبلية لإجراءات الفتح.

ينتظر الرأي العام الألماني ما ستسفر عنه مباحثات ميركل مع رؤساء الولايات بخصوص إستراتيجية فتح إغلاق كورونا.

إمكانية الاستفادة من اختبارات كورونا السريعة

وتتوقف هذه الإجراءات بشكل خاص على إمكانيات الاستفادة بانتظام من اختبارات كورونا السريعة والذاتية. وكانت ميركل توقعت في جلسة لكتلة تحالفها المسيحي أمس الثلاثاء وضع استراتيجية اختبار لشهور نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلة.

ونص مشروع قرار تم تحديثه اليوم على إمكانية تخفيف القيود في المناطق التي يستقر فيها معدل الإصابة الأسبوعي (لكل مئة ألف نسمة) دون مئة حالة، حيث يمكن إتاحة إجراءات فتح مقيدة، ولاسيما بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة مع تحديد مواعيد محددة للتسوق، كما يمكن أيضا فتح المتاحف وصالات العرض وحدائق الحيوان والنباتات "للزائرين مع حجز موعد سابق للزيارة".

وتردد أن مشروع القرار هذا لم يتم التنسيق بشأنه بين كل الولايات بعد، ولا يزال من غير المحدد بعد ما ستسفر المشاورات عنه من قرارات.

التوصية بلقاح أسترازينيكا لكبار السن؟

وزير الصحة الألماني ينس شبان إمكانية إعطاء لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا للأشخاص الأكبر سنا أيضا في ألمانيا مستقبلا.

في سياق متصل، توقع وزير الصحة الألماني ينس شبان إمكانية إعطاء لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا للأشخاص الأكبر سنا أيضا في ألمانيا مستقبلا. جاء ذلك وفقا لما نقله مشاركون في مشاورات الحكومة الاتحادية والولايات حول وباء كورونا اليوم الأربعاء، عن الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

وأوضح شبان أن هناك احتمالا كبيرا أن يتم التصريح بإعطاء اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يرجع إلى بيانات واردة من اسكتلندا وإنجلترا. وكشف شبان أن اللجنة الدائمة للتطعيم بصدد اتخاذ القرار النهائي في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة توصي حتى الآن بإعطاء لقاح أسترازينيكا للشريحة العمرية بين 18 إلى 64 عاما فقط نظرا لعدم كفاية بيانات الدراسات التي تفيد بفعالية هذا اللقاح للشريحة العمرية الأكبر. وكان شبان قد صرح في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) صباح اليوم بأنه طلب من اللجنة تعديل توصياتها وذلك نظرا لورود دراسات جديدة.

ع.ش/أح (د ب أ)