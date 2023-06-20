مشاورات حكومية ألمانية صينية في برلين

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توسيع التعاون مع ألمانيا بدلاً من الجدل حول القضايا الصعبة. جاء الوفد الصيني برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى ألمانيا منطلقاً من هذه الأرضية. "العمل معا بشكل مستدام" كان شعار المحادثات الحكومية.
يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين أول زيارة له إلى ألمانيا، في جولة تقوده أيضا إلى فرنسا. ومن المتوقع أن تكون المحادثات "مهمة" بعد نشر برلين في 14 حزيران/ يونيو وثيقة تصف فيها الصين بأنها قوة معادية.
في خضم نقاش مثير للجدل حول كيفية التعامل مع الصين، وصل رئيس الوزراء لي تشيانغ لألمانيا في زيارة لأول مرة. فالصين تريد تعزيز الشراكة مع برلين وتسعى لكسب الثقة. إنه سياسي متفهم لعقلية المستثمرين فماذا يمكن أن يقدم للبلدين؟
قال المستشار الألماني إن بلاده "تراهن على توسيع العلاقات الاقتصادية في آسيا" وإنّ "لا مصلحة" لألمانيا في مقاطعة الصين اقتصادياً، فيما أكد رئيس الوزراء الصيني من برلين أن مصلحة بلاده هي في توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا.
طبقتان من اللاجئين وقيود مفروضة على حرية المعلومات، هكذا تنتقد منظمات غير حكومية ردود الفعل الألمانية والأوروبية على حرب أوكرانيا. فماذا يقول "تقرير الحقوق الأساسية" حول تفضيل اللاجئين الأوكرانيين وحجب قنوات إعلام روسية؟
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