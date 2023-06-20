 مشاورات حكومية ألمانية صينية في برلين | DW الأخبار | DW | 20.06.2023

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DW الأخبار

مشاورات حكومية ألمانية صينية في برلين

توسيع التعاون مع ألمانيا بدلاً من الجدل حول القضايا الصعبة. جاء الوفد الصيني برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى ألمانيا منطلقاً من هذه الأرضية. "العمل معا بشكل مستدام" كان شعار المحادثات الحكومية.

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