 مشاهير ″أوراق باندورا″.. كلاوديا شيفر أحدث المنضمين للقائمة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

مشاهير "أوراق باندورا".. كلاوديا شيفر أحدث المنضمين للقائمة!

فيما يعد أكبر تسريب حتى الآن لوثائق بشأن الشركات الوهمية في الملاذات الضريبية حول العالم، تكشف "أوراق باندورا" عن مخابئ لأموال الكثيرين من رؤساء الدول ورجال الأعمال وحتى المشاهير والفنانين. أحدث المنضمين كلاوديا شيفر.

أشارت الوثائق إلى امتلاك شيفر ما لا يقل عن ست شركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلاوديا شيفر

مرة أخرى، قد يواجه العديد من السياسيين والمشاهير حول العالم المزيد من الضغوط بعد نشر "وثائق بندورا" والتي تتناول تعاملاتهم المالية التي تجري في الظل.

وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن نحو 35 رئيس دولة حالي وسابق، بالإضافة إلى أكثر من 330 سياسيًا آخرين من حوالي 100 دولة وشخصيات أخرى معروفة ، قد استثمروا في أصول مختلفة "بمساعدة أشخاص وصناديق اتئمانية ومؤسسات وشركات ".

كان من ضمن الأسماء التي احتوتها الوثائق اسم عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلاوديا شيفر ونجمة البوب شاكيرا.

وبحسب موقع صحيفة (ايست انغلين دايلي تايمز) فقد أشارت الوثائق إلى امتلاك عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة ما لا يقل عن ست شركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

مختارات

لكن شيفر ومن خلال محاميها، أخبرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أنها ملتزمة بقانون الضرائب في المملكة المتحدة.

وتمتد الوثائق السرية لـ 14 من مقدمي الخدمات المالية العاملين في الملاذات الضريبية حتى عام 2021.

التحقيق شارك فيه مؤسسات صحفية كبرى حول العالم منها "زود دويتشه تسايتونغ" و "إن دي آر" و "دبليو دي آر" الألمانية التي شاركت في تقييم البيانات المسربة إلى جانب "الغارديان" و "لوموند" و "واشنطن بوست" وغيرها، فحصوا جميعاً من خلال نحو 660 صحفي أكثر من 11.9 مليون وثيقة تحمل اسم "أوراق باندورا".

وكشف التحقق من الوثائق أن العديد من السياسيين والرياضيين وغيرهم من المشاهير يمتلكون أصولًا في شركات خارجية، بل وحتى مشاركات في صناديق إئتمانية في ولايات أمريكية مثل ديلاوير وفلوريدا وساوث داكوتا.

وتسمح هذه المناطق للمتهربين من الضرائب بإخفاء هويتهم على نطاق واسع دون أن تصيبهم وصمة العار التي قد تلحق بهم إذا ما استعانوا بالملاذات الضريبية الكلاسيكية.

ع.ح/ع.ش

  • Claudia Schiffer on the cover of Brigitte (picture-alliance/dpa)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    خططت كلاوديا شيفر في البداية لتصبح محامية كوالدها، إلا أن كل شيء تغير عندما بلغت السابعة عشرة عام 1987 حينما اكتشفها مندوب دار للأزياء في ملهى ليلي بدوسلدورف ووجه لها دعوة لزيارة باريس لإجراء اختبار للعمل في عروض الأزياء. بعد فترة وجيزة قامت المصورة الألمانية إيلين فون أنويرث بالتقاط صورة لها ظهرت على غلاف مجلة الأزياء الفرنسية "إل". كما ظهرت صورة شيفر على غلاف مجلة "برجيته" الألمانية عام 1988.

  • Claudia Schiffer with Karl Lagerfeld (Imago)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    سرعان ما حققت شيفر بعد ذلك النجاح، خاصة بعد أن قامت المصورة فون أنويرث مجدداً بتصويرها لحملة ترويجية للعلامة التجارية لملابس الجينز "غيس". وفي عام 1988 قام مصصم الأزياء الألماني الشهير الراحل كارل لاغرفيلد بجعل شيفر الوجه الجديد لدار "شانيل" للأزياء. وبهذا صارت عيناها الزرقاوان تُشعان من خلال أغلفة أشهر مجلات الأزياء، وقامت بعرض تصاميم أشهر المصممين العالميين أمثال فيرساتشي وفالنتينو.

  • Claudia Schiffer with Cindy Crawford and Karl Lagerfeld (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    في تسعينيات القرن الماضي بلغ دخل كلاوديا شيفر سنوياً نحو عشرة ملايين دولار. وقد شهدت تلك الفترة أوج عارضات الأزياء (سوبر موديلز)، كما شهدت أيضاً تراجع شهرة البعض الآخر نتيجة تعاطيهن الكحول. غير أن شيفر حافظت على نجاحها في ميدان عروض الأزياء ويرجع ذلك إلى انضباطها. وقد أدلت بتصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج "الألمانية قالت فيه: "لربما كان من الضروري أن أتناول كأس شمبانيا بين الحين والآخر".

  • Claudia Schiffer and David Copperfield (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    وقعت كلاوديا شيفر وهي في الثالثة والعشرين من عمرها في غرام الساحر وفنان ألعاب الخفة الشهير ديفيد كوبرفيلد، وذلك أثناء حضورها لحفلة في برلين. تقدم كوبرفيلد لخطبتها في عام 1994، وقد ظهرت كلاوديا في بعض عروض الخفة والسحر التي كان ديفيد يقدمها. بعد مرور ثلاثة أعوام انتهى الحب وخبت جذوة السحر والرومانسية بين الزوجين، وفي عام 1997 أعلن الزوجان عن انفصالهما.

  • Claudia Schiffer and family (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    تابعت كلاوديا شيفر مسيرتها بثبات طوال أول عامين من الألفية الثانية، غير أن أولوياتها تبدلت عقب زواجها من المخرج السينمائي ماثيو فون في عام 2002. وقد كرست كلاوديا وقتها لزوجها وأطفالها الثلاثة: كاسبر (يسار) وكليمنتين (يمين) وكوزيما، التي لا تظهر في هذه الصورة.

  • Claudia Schiffer on a tube ad for German investment before the 2006 FIFA World Cup (picture-alliance/ dpa)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    كلاوديا شيفر المولودة في راينبرغ الألمانية تقيم حالياً في لندن، ولكنها ظهرت في العديد من الإعلانات في عام 2006 وراحت تروج لمشاريع استثمارية ألمانية. وقد تنوعت نشاطاتها مع مطلع الألفية الجديدة عندما أطلقت مجموعتها المصنوعة من الكشمير في عام 2011. كما قامت بتصميم إطارات للنظارات لصالح شركة النظارات الألمانية "رودنستوك"، وظهرت في الفيلم الكوميدي "لاف آكتشوالي"، أو "الحب في حقيقة الأمر".

  • Claudia Schiffer deutsches Model bei Filmpremiere Love Actually (Imago/Zumapress)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    في عددها الصادر في أغسطس 2017 خصصت مجلة "فوغ" ملفا خاصا وصورة على الغلاف لكلاوديا شيفر بمناسبة الذكرى الثلاثين لمسيرة هذه السوبرموديل. كما قامت دار "بريستيل فيرلاغ" بتاريخ 21 من شهر أغسطس/ آب بطبع كتاب تذكاري يتضمن صوراً ونصوصاً للمصورين والمصممين الذين شاركوا كلاوديا شيفر في مسيرتها المتميزة.

    الكاتب: غالية داغستاني


مواضيع ذات صلة

Symbolbild | Pandora Papers Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

"وثائق باندورا" تكشف عن أصول بالملايين لقادة بينهم عرب في ملاذات ضريبية 03.10.2021

كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني ورئيس الحكومة اللبناني ورئيس وزراء التشيك، أخفوا أصولا مالية طائلة عبر شركات خارجية لأغراض من ضمنها التهرب الضريبي.

14.12.2019 *** KHARTOUM, SUDAN - DECEMBER 14: Sudan's ousted President Omar al-Bashir appears in court in Khartoum, Sudan on December 14, 2019. A Sudanese court on Saturday sentenced former President Omar al-Bashir to two years in prison for corruption. The court in Khartoum found al-Bashir, 75, guilty of corruption and illicit possession of foreign currency. Mahmoud Hajaj / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تحقيق إستقصائي - كيف سيطر رجال البشير على شركة "سوداتل" للاتصالات؟ 03.10.2021

يكشف هذا التحقيق المستند إلى وثائق مسربة عن تحالف ضمّ رجالاً مقربين من الرئيس السابق البشير، كيف تمت السيطرة على أسهم مجموعة سوداتل للاتصالات بالسودان. التحقيق لشبكة "أريج" ضمن مشروع أطلق عليه اسم "أوراق باندورا".