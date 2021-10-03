مشاهير "أوراق باندورا".. كلاوديا شيفر أحدث المنضمين للقائمة!

مرة أخرى، قد يواجه العديد من السياسيين والمشاهير حول العالم المزيد من الضغوط بعد نشر "وثائق بندورا" والتي تتناول تعاملاتهم المالية التي تجري في الظل.

وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن نحو 35 رئيس دولة حالي وسابق، بالإضافة إلى أكثر من 330 سياسيًا آخرين من حوالي 100 دولة وشخصيات أخرى معروفة ، قد استثمروا في أصول مختلفة "بمساعدة أشخاص وصناديق اتئمانية ومؤسسات وشركات ".

كان من ضمن الأسماء التي احتوتها الوثائق اسم عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلاوديا شيفر ونجمة البوب شاكيرا.

وبحسب موقع صحيفة (ايست انغلين دايلي تايمز) فقد أشارت الوثائق إلى امتلاك عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة ما لا يقل عن ست شركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

لكن شيفر ومن خلال محاميها، أخبرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أنها ملتزمة بقانون الضرائب في المملكة المتحدة.

وتمتد الوثائق السرية لـ 14 من مقدمي الخدمات المالية العاملين في الملاذات الضريبية حتى عام 2021.

التحقيق شارك فيه مؤسسات صحفية كبرى حول العالم منها "زود دويتشه تسايتونغ" و "إن دي آر" و "دبليو دي آر" الألمانية التي شاركت في تقييم البيانات المسربة إلى جانب "الغارديان" و "لوموند" و "واشنطن بوست" وغيرها، فحصوا جميعاً من خلال نحو 660 صحفي أكثر من 11.9 مليون وثيقة تحمل اسم "أوراق باندورا".

وكشف التحقق من الوثائق أن العديد من السياسيين والرياضيين وغيرهم من المشاهير يمتلكون أصولًا في شركات خارجية، بل وحتى مشاركات في صناديق إئتمانية في ولايات أمريكية مثل ديلاوير وفلوريدا وساوث داكوتا.

وتسمح هذه المناطق للمتهربين من الضرائب بإخفاء هويتهم على نطاق واسع دون أن تصيبهم وصمة العار التي قد تلحق بهم إذا ما استعانوا بالملاذات الضريبية الكلاسيكية.

ع.ح/ع.ش