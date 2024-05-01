مشاهد ولقطات مثيرة من الحياة والطبيعة والجمال
يحوي ملف الصور هذا لقطات متفرقة من مختلف الأماكن في العالم، بعضها مثير وبعضها احتفالي والبعض الآخر يتعلق بعالم الحيوانات وجمال البيئة الطبيعة.
صورة اليوم: جمالية اللحظة
بأجنحة مفتوحة على مصراعيها، تبدأ العصفورة الزرقاء انطلاقها خارج عشها. بعد تربية فراخها تكون قد مرت بفترة عمل شاق. لكن لن يتمكن الطائر الصغير من تمديد جناحيه لفترة طويلة: فسوف يبدأ طرح الريش قريباً.
مسابقة النوم
في حديقة نهر هان في عاصمة كوريا الجنوبية سول اجتمع أكثر من 100 شخص للمشاركة في "مسابقة القيلولة السريعة". تهدف مسابقة النوم إلى زيادة الوعي بأهمية الراحة في بلد يشتهر بالتوتر والازدحام. بعد 90 دقيقة، رن المنبه. فاز بالمسابقة من نام بشكل أفضل، وقد تم قياس ذلك بناءً على معدل ضربات قلب النائمين.
المشجع الصغير!
باير ليفركوزن أصبح بطلًا في هذا الموسم في الدوري الألماني. في المباراة الأخيرة ضد أوغسبورغ، حضر المشجعون الأصغر سنا - وليس بدون حماية من صخب الفرح.
صعوبة العبور نحو الأمل!
في جمهورية الدومينيكان فرض الرئيس لويس أبينادر نظاما حدوديا صارما لتصبح عملية العبور من الجارة هايتي أصعب بشكل متزايد. وعلى الرغم من انهيار أسس الدولة هناك عملياً، أمر أبينادر بترحيل حوالي 180,000 شخص إلى هايتي العام الماضي فقط. لكن ذلك لم يمنع هؤلاء الهايتيين من الأمل يوميا في فتح أبواب الحدود.
تنفس الصعداء
يقول دان آشر إنه يرغب في ربط الناس بأعماله. يسمي الفنان والناشط من جنيف أحدث أعماله "BREATH": . قبة بارتفاع 15 مترًا تدعو الناس إلى "التنفس معًا في وئام" واستعادة "الشعور بالانتماء والتواصل". ويفترض أن يحصل هذا ليس فقط في جنيف، بل في وقت لاحق أيضًا في العديد من الأماكن الأخرى في العالم.
ميونيخ تحيي ذكرى اعتماد الدستور الالماني
يُحوِّل الموسيقار والفنان لوكاس تايدو واجهة البلدية إلى لوحة فنية: بمقاطع الفيديو والرسومات والنصوص والموسيقى، تحي عاصمة ولاية بافاريا الذكرى الـ 75 لتبني دستور ألمانيا (القانون الأساسي). عندما دخل الدستور حيز التنفيذ في 23 مايو 1949، تم أيضًا تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الملك تشارلز والفراشة!
الملك البريطاني يظهر الآن بحجم طبيعي في لوحة زيتية: بارتفاع يبلغ 2.6 مترًا، وهي اللوحة الرسمية للملك تشارلز الثالث التي تم الكشف عنها الآن في لندن وسيتم عرضها للجمهور قريبًا. بدأ الفنان جوناثان يو بالعمل في صيف عام 2021 - عندما كان تشارلز لا يزال ولي العهد. والفراشة فوق كتفه ترمز إلى ارتباطه بالطبيعة.
القفز من ارتفاع 350 مترا
قفزة من أعلى بناية إلى الأسفل تبدو مثيرة للأعصاب - لكن هذا الشخص الذي يقفز من القاعدة يبدو هادئًا تمامًا. ويصل ارتفاع برج اللوتس في عاصمة سريلانكا كولومبو إلى 350 مترًا. ويعتمد الأمر أيضًا على اللحظة المناسبة لفتح المظلة حتى يتبع الإثارة الهبوط الآمن - ومن ثم ربما رحلة في المصعد إلى الأعلى مرة أخرى.
عيد ميلاد ميناء هامبورغ
عيد ميلاد ميناء هامبورغ هو حدث سنوي كبير. تتميز الفعالية بطابع مهرجاني استعراضي مثير. وجذب الحدث هذا العام حوالي 1.5 مليون زائر. من ضمن فقرات الاحتفال كان هذا الاستعراض بالقوارب على موسيقى متناغمة.
بداية قصة ميناء هامبورغ
في 7 مايو 1189، تم منح سكان هامبورغ إعفاء من الرسوم الجمركية عندما كانوا يُبحرون بسفنهم في نهر إلبه بين المدينة وبحر الشمال. يُعتبر هذا التاريخ ميلاد ميناء هامبورغ، الذي لا يزال حتى اليوم قصة نجاح.
الكلب والبط!
لقطة سريعة خلال معرض الكلاب رقم 148 لنادي وستمنستر كينيل في نيويورك. ويعود تاريخ هذا المعرض إلى مجموعة من الصيادين الذين كانوا يجتمعون بانتظام في فندق وستمنستر في مانهاتن وقرروا تنظيم معرض سنوي للكلاب. ضمن هذا الإطار يتم اختيار أفضل كلب من كل فصيلة، ويُعرف بـ "أفضل كلب في فصيلته" (BOB).
عاصفة شمسية تضيئ السماء
لا يحدث كل ليلة ما حدث في السماء من 10 إلى 11 مايو 2024. فقد تسببت الانفجارات القوية على الشمس في إرسال عواصف شديدة من الجسيمات المشحونة نحو الأرض، مما أدى إلى عرض ضوئي رائع في السماء. صنفت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (NOAA) الحدث كأول عاصفة شمسية "شديدة" منذ عام 2003.
الشعلة الأولمبية تصل إلى فرنسا
بعد رحلة بحرية استغرقت اثني عشر يومًا من اليونان وصلت الشعلة الأولمبية إلى فرنسا. وصلت الشعلة إلى ميناء مرسيليا على متن السفينة الشراعية "بيليم" وتم مرافقتها بعرض للألعاب النارية. من مرسيليا ستنتقل الشعلة عبر سباق التتابع في البلاد المضيفة لدورة الألعاب هذا العام. ستنطلق الألعاب الأولمبية الصيفية في 26 يوليو في باريس.
مسرح الدمى وفنون العرائس
بموكب من الحشرات الضخمة والمخلوقات الغريبة، بدأ مهرجان مسرح الدمى FIDENA 2024 في منطقة الرور. يُعتبر هذا المهرجان واحدًا من أهم اللقاءات الدولية لفنون مسرح الدمى وفنون العرائس. ويهدف الموكب الملون للكائنات الخرافية الضخمة إلى تسليط الضوء على انقراض الأنواع حول العالم - وعلى تعاملنا مع الطبيعة.
بطل العالم في السنوكر
كيرين ويلسون (32 عامًا) يحتفل بأكبر نجاح في مسيرته الرياضية: لقد أصبح بطل العالم في السنوكر! كان اللقب "إنجازًا هائلًا للفريق".
الرقم القياسي لأطول خبز باغيت
أعلنت مدينة سورين بالقرب من باريس بفخر: "تم كسر الرقم القياسي العالمي لأطول خبز باغيت". عمل الخبازون الفرنسيون هناك حوالي 14 ساعة على هذا الخبز الأبيض الطويل. وفي النهاية استطاعت جوان برينت، عضو لجنة تحكيم "غينيس للأرقام القياسية العالمية"، تحديد طول الخبز بدقة والذي بلغ 140.53 مترا. وكان الرقم القياسي السابق للباغيت عائدًا لمجموعة من الخبازين في كومو بإيطاليا.
كهوف مائية نادرة مهددة
الكهوف المائية المشهورة في المكسيك، لعبت دورًا هامًا بالفعل لدى شعب المايا. ومع ذلك، فإن هذه الكهوف في بلايا ديل كارمن وغيرها معرضة للخطر بشكل كبير - وذلك بسبب "قطار المايا"، وهو مشروع ضخم من قبل الرئيس لوبيز أوبرادور. ويقول حماة البيئة إنه يتم تثبيت أعمدة فولاذية بعمق في الأرض أثناء البناء دون مراعاة لتلك الكهوف المائية.
فرس النهر القزم
هذا الكائن الصغير الذي يتم دفعه من قبل أمه بحنان في حديقة حيوانات دويسبورغ بألمانيا، هو صغير فرس النهر القزم "موفارو" المولود في السابع من أبريل 2024. ذكور هذه الفصيلة نادرة. ويعلق الأمل على هذا الصغير في المساهمة في زيادة عدد هذه الكائنات المهددة بالانقراض.