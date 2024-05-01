قفزة من أعلى بناية إلى الأسفل تبدو مثيرة للأعصاب - لكن هذا الشخص الذي يقفز من القاعدة يبدو هادئًا تمامًا. ويصل ارتفاع برج اللوتس في عاصمة سريلانكا كولومبو إلى 350 مترًا. ويعتمد الأمر أيضًا على اللحظة المناسبة لفتح المظلة حتى يتبع الإثارة الهبوط الآمن - ومن ثم ربما رحلة في المصعد إلى الأعلى مرة أخرى.