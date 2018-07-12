 مشاهد مثيرة من مونديال روسيا بعيون مدرب المانشافت السابق | عالم الرياضة | DW | 11.07.2018

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عالم الرياضة

مشاهد مثيرة من مونديال روسيا بعيون مدرب المانشافت السابق

جاءت نتائج مباريات كأس العالم بروسيا غريبة في كثير منها، فقد خرجت أكبر الأمم الكروية مبكرا من البطولة، وفشلت المنتخبات الإفريقية بشكل غريب. مدرب ألمانيا السابق بيرتي فوغتس يوضح أبرز المفاجآت وأهم اللاعبين في روسيا 2018.

Hans-Hubert Berti Vogts (picture-alliance/dpa)

أدلى مدرب منتخب ألمانيا السابق بيرتي فوغتس (71 عاما) بحديث لمجلة كيكر الرياضية في عدد هذا الأسبوع تناول فيه أهم ملاحظاته على نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، التي تختتم منافساتها يوم الأحد المقبل في موسكو. وقال فوغتس، الفائز كلاعب بمونديال 1974 إن أكبر مفاجأة شهدها المونديال بالنسبة له هي خروج منتخبات ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا من البطولة وأضاف "لكن السؤال الحاسم هو لماذا خرجت الأمم الكروية الكبرى الثلاثة؟"

"غياب النكهة الألمانية وانتهاء النموذج الإسباني"

وتابع المدرب السابق، الذي قاد منتخب ألمانيا للفوز بأمم أوروبا 1996: "المنتخبات الثلاثة قدمت ما أود تسميته بـ"كرة قدم عربة النوم" ففريق يوآخيم لوف لم يقدم كرة القدم الخاصة بألمانيا، فلم يظهر شيئا من الأشياء التي جعلت كرة القدم الألمانية قوية وعظيمة".

واعتبر فوغتس أن "النموذج الإسباني عاش نهاية مؤلمة" في روسيا وأن طريقة "التيكي تاكا"، حيث الاستحواذ على الكرة عبر التمريرات القصيرة أدت إلى استعداد المنافسين لمواجهة تلك الطريقة وتعاملهم معها بشكل جيد. وتابع فوغتس إنها تنجح غالبا فقط مع فرق مثل مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، حيث لديها لاعبون بإمكانيات هائلة.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland verliert gegen Südkorea - Enttäuschung (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

جماهير ألمانية حزينة على هزيمة منتخبها أمام كوريا. بيرتي فوغتس لمجلة كيكر: منتخب لوف لم يقدم كرة القدم الألمانية

"سواريز وكافاني نموذجيان"

وأبدي بيرتي فوغتس إعجابه بفريق أورغواي، الذي ظهر بمستوى جيد قبل أن يخرج من دور ربع النهائي أمام فرنسا وقال "لقد لعبوا مثلما كانت ألمانيا تلعب في الماضي، ملتزمين ومنظمين ويصعب التغلب عليهم في التغطية". وأثنى فوغتس على نجمي الفريق سواريز وكافاني، وقال إنهما لعبا من أجل صالح منتخب بلدهم "لاعبان كبيران قدما دورا دفاعيا نموذجيا مثلما كان يفعل عندنا أوفى زيلر وغيرد مولر.. وكان غياب كافاني عن مباراة فرنسا خسارة لم يستطع الفريق التغلب عليها".

سبب فشل المنتخبات الإفريقية؟

أما بالنسبة للمنتخبات الإفريقية الخمسة، التي خرجت بشكل مفاجئ من الدور الأول للبطولة، فيرى بيرتي فوغتس في حواره مع مجلة كيكر أن "الأفارقة لم يعودوا يلعبون كرتهم الأصلية". وتابع فوغتس "بدلا من أن يلعبوا كرتهم الأصلية التي جعلتهم أقوياء وأسلوبهم الإفريقي، غيروا طريقة لعبهم إلى الأوروبية، فكثير من اللاعبين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية ويريدون نسخ ما تعلموه فيها". أما بالنسبة للمنتخبات الأسيوية فـ"إن اليابانيين أقنعوا بأدائهم وخسروا أمام بلجيكا بصعوبة". ولم يتحدث عن الفرق الآسيوية الأخرى مثل السعودية وكوريا الجنوبية واليابان.

Russland WM 2018 l Saudi Arabien vs Ägypten 2:1 Spielende (Reuters/D. Staples)

محمد صلاح حزين بعد هزيمة مصر أمام السعودية وخلفه على جبر وأحمد فتحي. فوغتس: الأفارقة لم يقدموا كرتهم الأصلية

"نيمار رائع ومبابي الأفضل"

ولم يخف فوغتس إعجابه بفريق البرازيل الحالي رغم خروجه من البطول، وقال إن البرازيليين تعلموا من الماضي أن اللعب الجميل وحده لا يكفي، وأضاف: "تحت قيادة تيتى ارتفع مستوى السليساو وبدا في بعض النواحي كفريق أوروبي تماما، شرس ومتماسك بقوة كما أنه لديهم كوتينيو ونيمار وهما لاعبان استثنائيان".

وأوضح مدرب منتخب ألمانيا السابق "نيمار رائع، حتى وإن كنت مثل غيري يتحتم علي رجرجة دماغي بسبب حركاته التمثيلية". ويؤكد فوغتس أنه بعد خروج ميسي ورونالدو فإن الفرنسي كيليان مبامبى هو أفضل لاعب في البطولة وقال "سرعته وإحساسه عند الانطلاقات العكسية إضافة إلى مهارته بالكرة وطريقته في تسديدها تجعلها استثنائيا".

صلاح شرارة

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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