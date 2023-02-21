 مشاكل نفسية لضحايا الزلزال | DW الأخبار | DW | 03.03.2023

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DW الأخبار

مشاكل نفسية لضحايا الزلزال

يعاني الناجون من الزلزال في شمال سوريا من آثار نفسية كبيرة، خاصة من فقدوا أحبائهم في هذه الكارثة. يأتي ذلك في وقت أصبح فيه العلاج النفسي رفاهية في ظل الضغط المتزايد على المشافي القليلة العاملة في المنطقة.

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بعد تأخر المساعدات الدولية وطواقم الإنقاذ في الدخول إلى شمال سوريا، يقوم متطوعون سوريون بإنقاذ وإسعاف الجرحى هناك.

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