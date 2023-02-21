مشاكل نفسية لضحايا الزلزال

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يعاني الناجون من الزلزال في شمال سوريا من آثار نفسية كبيرة، خاصة من فقدوا أحبائهم في هذه الكارثة. يأتي ذلك في وقت أصبح فيه العلاج النفسي رفاهية في ظل الضغط المتزايد على المشافي القليلة العاملة في المنطقة.
وكأنّ ويلات الحرب لا تكفي، ليأتي الزلزال بكل هذا الدمار والضحايا. وهو الأمر الذي يثقل كاهل المرأة أكثر فأكثر ويزيد الأعباء عليها في شمال غرب سوريا، لاسيما وأن النقص هناك يشمل كل شيء، بما في ذلك الأدوية والرعاية الطبية.
زيارتان قام بهما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى كل سوريا وتركيا لم تفصل بينهما إلا عدة ساعات. تقول مصر إن الهدف من الزيارتين هو إبداء الدعم والتضامن عقب الزلزال الذي ضرب البلدين. لكن قد يكون للزيارتين هدف آخر.
ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا إلى أكثر من 50 ألف شخص. وبحسب مسؤول تركي وآخر في المعارضة السورية فإن نحو 40 ألف سوري غادروا تركيا إلى شمال غرب سوريا في أعقاب الزلزال.
عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، اضطر آلاف السوريين إلى العودة من المناطق المنكوبة في تركيا إلى بلادهم. مراقبون يخشون على حياتهم في سوريا أو إغلاق باب عودتهم إلى تركيا.
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