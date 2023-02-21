مشاكل نفسية لضحايا الزلزال

"دبلوماسية الزلزال".. هل تعيد الدفء لعلاقات مصر مع تركيا وسوريا؟

زيارتان قام بهما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى كل سوريا وتركيا لم تفصل بينهما إلا عدة ساعات. تقول مصر إن الهدف من الزيارتين هو إبداء الدعم والتضامن عقب الزلزال الذي ضرب البلدين. لكن قد يكون للزيارتين هدف آخر.