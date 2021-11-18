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مشاكل الحركيين الجزائريين في فرنسا

فتحت فرنسا اليوم أرشيفها المتعلق بحربها في الجزائر إبان ثورة الاستقلال عن فرنسا، حيث استمرت الحرب من عام أربعة وخمسين وحتى عام اثنين وستين من القرن الماضي.