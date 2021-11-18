مشاكل الحركيين الجزائريين في فرنسا

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فتحت فرنسا اليوم أرشيفها المتعلق بحربها في الجزائر إبان ثورة الاستقلال عن فرنسا، حيث استمرت الحرب من عام أربعة وخمسين وحتى عام اثنين وستين من القرن الماضي.
في خطوة جديدة تبتغي من خلالها مصالحة تاريخية أكبر مع الجزائر، تتجه باريس إلى رفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر.
بعد فوز المنتخب الجزائري بلقبهم الأول في كأس العرب نشب توتر بين الجماهير الجزائرية والشرطة الفرنسية أدى إلى اعتقال 55 شخصاً إثر خرق حظر الوصول إلى الشانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية.
في ختام اجتماعهم، طالب وزراء صحة الولايات الألمانية بضرورة تشديد إجراءات السفر من الدول التي تشهد انتشاراً لمتحور أوميكرون. وأيد وزير الصحة الاتحادي هذا المطلب، وحذر من ضرورة الاستعداد لـ"موجة كبرى" من انتشار المتحور.
أعلنت فرنسا رفع السرية عن أرشيف ما يسمى بـ "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية. خطوة تطال فصلا مثيرا للجدل من الماضي الفرنسي، لطالما تردد صناع القرار الفرنسيون في مواجهته.. فما مغزى القرار وتوقيته؟
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