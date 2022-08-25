 مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس | DW الأخبار | DW | 25.08.2022

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DW الأخبار

مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس

كان لفيروس كورونا عواقب اجتماعية وخيمة على الكثير من الناس في العاصمة الأرجنتينية. الأمر الذي دفع سكان منطقة فقيرة لأخذ زمام المبادرة بأيديهم ومساعدة أنفسهم بأنفسهم بنجاح.

المزيد من المركز الإعلامي

تجددت المعارك بين متمردي تيغراي والجيش الإثيوبي، ما يهدد بإغراق شمال البلاد مجددًا في العنف وبمفاقمة الأزمة الإنسانية.

استئناف المعارك في إقليم تيغراي الإثيوبي بعد 5 أشهر من الهدنة 25.08.2022

في حادثة هي الاولى من نوعها قام مترو أنفاق القاهرة بتوظيف أول سائقتي قطارات في مصر بعد ما اجتازتا كل الاختبارات المهنية

أول سائقات مترو في مصر 25.08.2022

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كوفيد - تغطية خاصة: وداعا للكممات 25.08.2022

بإمكانيات بسيطة، أسس شاب سوري مشروع لزراعة السمك بجانب خيمته شمال سوريا

شاب سوري يفتتح مشروع لزراعة السمك بجانب خيمته شمال سوريا 24.08.2022

المزيد Covid-19 Spezial (Beitraege)

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة 25.08.2022

فرنسا تلغي إجراءات كورونا

فرنسا تلغي إجراءات كورونا 25.08.2022

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر 12.08.2022

الزراعة الحضرية

الزراعة الحضرية 12.08.2022

المزيد DW الأخبار

ارتفعت حصيلة القصف الروسي على محطة القطارات في وسط أوكرانيا إلى 25 قتيلًا و31 جريحًا

25 قتيلًا في القصف الروسي على محطة قطارات بوسط أوكرانيا 25.08.2022

تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين.

تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين. 25.08.2022

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول 25.08.2022

بعد 5 سنوات من فرارهم من ميانمار، لا يزال شعب الروهينجا يعيش في مخيمات ببنغلادش، ويحلم بالعودة لدياره.

شعب الروهينجا يعيش في حالة نسيان في مخيماته ببنغلادش 25.08.2022

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June 8, 2022, London, England, United Kingdom: Demonstrators gathered outside the High Commission of Rwanda in London in protest against the UK Government s deal with Rwanda to send refugees to the country. London United Kingdom - ZUMAv130 20220608_zip_v130_004 Copyright: xVukxValcicx

هل تخطط حكومة بريطانيا للمزيد من عمليات الترحيل إلى رواندا؟ 18.07.2022

أبدت مؤسسات خيرية في بريطانيا قلقها من إحتمال إقدام الحكومة البريطانية على احتجاز العديد من الأشخاص بهدف ترحيلهم إلى رواندا، وربما قبل المراجعة القانونية المقرر إجراؤها في 19 يوليو تموز/ الجاري.

An Iraqi woman makes her way through debris in Mosul's Nablus neighbourhood on March 12, 2017, during an offensive by security forces to retake the western parts of the city from Islamic State (IS) group fighters. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

العراق ـ عائلات عناصر "داعش" العائدة.. مسامحة ومساعدة رغم التوجس 28.11.2021

يتعين على عوائل تنظيم "الدولة الإسلامية" العائدة إلى بيوتها من مخيمات الاعتقال، اللجوء لأطراف محلية طلباً للعون في ظل غياب رؤية حكومية لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع من جديد. DW زارت بعضها واستطلعت أحوالها.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MOSCOW, RUSSIA - JULY 21, 2022: A plate hangs at the entrance to the Jewish Agency for Israel (Sochnut), an executive body of the World Zionist Organisation, in Bolshoy Spasoglinishchevsky Lane. The Russian Justice Ministry Office for Moscow has taken legal action to dissolve the agency, a hearing at the Basmanny District Court scheduled for July 28. Mikhail Tereshchenko/TASS]

هل يغلق الكرملين فرع الوكالة اليهودية في روسيا؟ 18.08.2022

تريد الحكومة الروسية إغلاق وكالة فرع الوكالة اليهودية في روسيا لأسباب تقول الحكومة الروسية أن من أبرزها تشجيع الوكالة لهجرة العقول. غير أن الشكوك تتزايد حول ذلك وتربط الأمر بسياسة إسرائيل تجاه أوكرانيا وقضايا أخرى؟

File photo dated March 29, 2022 of Indian Farmers thresh a harvested wheat crop in a field during a hot summer day in outskirts Village Of Ajmer, Rajasthan, India. Russiaâs invasion of Ukraine and the subsequent western sanctions on Russia have affected wheat exports from the Black Sea region and impacted food security in several countries, especially in Africa and West Asia. The disruption to global wheat supplies in turn has thrown open opportunities that Indiaâs grain exporters are eyeing, especially given the domestic surplus availability of the cereal. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal said on Friday that Egypt, one of the largest importers of wheat, had agreed to source the cereal from India. Photo by ABACAPRESS.COM

سيناريوهات كارثية توقد لهيب أسعار الغذاء في العالم 03.06.2022

يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.