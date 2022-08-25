مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس

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كان لفيروس كورونا عواقب اجتماعية وخيمة على الكثير من الناس في العاصمة الأرجنتينية. الأمر الذي دفع سكان منطقة فقيرة لأخذ زمام المبادرة بأيديهم ومساعدة أنفسهم بأنفسهم بنجاح.
أبدت مؤسسات خيرية في بريطانيا قلقها من إحتمال إقدام الحكومة البريطانية على احتجاز العديد من الأشخاص بهدف ترحيلهم إلى رواندا، وربما قبل المراجعة القانونية المقرر إجراؤها في 19 يوليو تموز/ الجاري.
يتعين على عوائل تنظيم "الدولة الإسلامية" العائدة إلى بيوتها من مخيمات الاعتقال، اللجوء لأطراف محلية طلباً للعون في ظل غياب رؤية حكومية لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع من جديد. DW زارت بعضها واستطلعت أحوالها.
تريد الحكومة الروسية إغلاق وكالة فرع الوكالة اليهودية في روسيا لأسباب تقول الحكومة الروسية أن من أبرزها تشجيع الوكالة لهجرة العقول. غير أن الشكوك تتزايد حول ذلك وتربط الأمر بسياسة إسرائيل تجاه أوكرانيا وقضايا أخرى؟
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
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