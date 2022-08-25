مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس

هل تخطط حكومة بريطانيا للمزيد من عمليات الترحيل إلى رواندا؟

أبدت مؤسسات خيرية في بريطانيا قلقها من إحتمال إقدام الحكومة البريطانية على احتجاز العديد من الأشخاص بهدف ترحيلهم إلى رواندا، وربما قبل المراجعة القانونية المقرر إجراؤها في 19 يوليو تموز/ الجاري.