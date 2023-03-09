مشاركة عربية كبيرة في الأولمبياد الخاصة ببرلین

أكبر منافسة رياضية من نوعها..انطلاق فعاليات الأولمبياد الخاص في برلين

افتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير منافسات الأولمبياد الخاص في برلين، وهي أكبر منافسة رياضية من نوعها، فيما قال نجم كرة السلة الألماني ديرك نوفيتسكي إنه يأمل أن يساعد دوره، في التعريف برياضة ذوي الإعاقة الذهنية.