مشاركة عربية كبيرة في الأولمبياد الخاصة ببرلین

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تواصل ببرلين دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بمشاركة سبعة آلاف لاعب ولاعبة من 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية. ومن بين المشاركين رياضيون من بلدان عربية مختلفة.
أولمبياد خاص جدا في برلين بحضور سبعة آلاف رياضي من 170 دولة. إنه الأولمبياد الخاص بالرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية، والذي تعول عليه ألمانيا لتغيير الأفكار الشعبية عن هؤلاء الرياضيين.
افتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير منافسات الأولمبياد الخاص في برلين، وهي أكبر منافسة رياضية من نوعها، فيما قال نجم كرة السلة الألماني ديرك نوفيتسكي إنه يأمل أن يساعد دوره، في التعريف برياضة ذوي الإعاقة الذهنية.
بعد حضورها فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي، تواجه متزلجة السرعة، البطلة الأولمبية خمس مرات كلوديا بيششتاين، وابلا من الانتقادات، بل فُتح تحقيق ضدها والسبب يعود إلى زيّها الرسمي كشرطية اتحادية.
بعد الولايات المتحدة انتقدت الحكومة الألمانية أيضا إعادة مقعد سوريا لنظام بشار الأسد. برلين اتهمت النظام السوري بأنه "لا يزال يعرقل كل تقدم في العملية السياسية" مشيرة إلى أنها "لا ترى مقومات" لاتخاذ خطوات للتطبيع معه.
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