 مشاركة عربية كبيرة في الأولمبياد الخاصة ببرلین | DW الأخبار | DW | 20.06.2023

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مشاركة عربية كبيرة في الأولمبياد الخاصة ببرلین

تواصل ببرلين دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بمشاركة سبعة آلاف لاعب ولاعبة من 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية. ومن بين المشاركين رياضيون من بلدان عربية مختلفة.

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