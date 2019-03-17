 مشاركة أم مقاطعة.. ″عرب إسرائيل″ وانتخابات الكنيست القادمة | أخبار | DW | 19.03.2019

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أخبار

مشاركة أم مقاطعة.. "عرب إسرائيل" وانتخابات الكنيست القادمة

تصريحات نتنياهو وقانون القومية اليهودية لا تزعزع ثقة "عرب إسرائيل" بالديمقراطية وحقوق المواطنة وحسب، بل تقسمهم بين مؤيد وممانع لانتخابات الكنيست القادمة. إلى أي حد سيشارك العرب في هذه الانتخابات ومن سيُسمح له بالمشاركة؟

Israel Kommunalwahlen (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

 

 

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكثير من الجدل بعد أن صرح بأن إسرائيل "ليست دولة لجميع مواطنيها" في إشارة إلى المواطنين العرب، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول كيفية تعاطي المواطنين مع الانتخابات المقررة في أبريل/  نيسان المقبل. النائب العربي السابق في الكنسيت زهير بهلول قال في مقابلة مع DW عربية إن قرار عدم المشاركة في السباق الانتخابي المقبل يعود إلى "عدم إيمانه بالديمقراطية في إسرائيل". وأضاف "لم أعد أؤمن بنزاهة الكنسيت/ البرلمان الإسرائيلي، لا سيما بعد أن سن قانونا عنصريا يسئ إلى العرب ومكانتهم في البلاد وهو قانون القومية الذي يشكل منعطفا دراماتيكيا لنا".

"المعركة" السياسية مستمرة

مختارات

في التاسع من أبريل/ نيسان تشهد إسرائيل انتخابات جديدة، ورئيس الوزراء نتنياهو يسعى للفوز فيها، لكن تحالفا جديدا يجعل المنافسة قوية أمامه. كما تلقي التهم الموجهة ضده بظلالها على الحملة الانتخابية وفرص نجاحه. (04.03.2019)

تظاهر مئات اليهود والعرب الإسرائيليين سويا في وسط تل أبيب مساء السبت لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها بنيت دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص. (05.02.2017)

أعلنت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة مطلع نيسان/ أبريل 2109، جاء ذلك عقب أزمة داخل الائتلاف بسبب مشروع قانون للتجنيد، وكذا عقب استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان. (24.12.2018)

وفي خطوة ربما تعزز الحضور العربي في الانتخابات المقبلة، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا السماح لتحالف يضم "القائمة العربية والتجمع الوطني الديمقراطي" بخوض السباق الانتخابي. ويرى مراقبون أن ذلك يشكل صفعة لليمين الإسرائيلي بعد ان تقدمت أحزاب تنتمي إليه بطلب لشطب طرفي التحالف من السباق المذكور بحجة أنهما تدعمان "المقاومة الفلسطينية أو لا تؤمنان بيهودية الدولة."

ورغم هذا الجدل القانوني بشأن مشاركة بعض الأحزاب العربية في الانتخابات، يرى أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي في إسرائيل مطانس شحادة ضرورة استمرار "المعركة السياسة داخل الكنيست". وأضاف مطانس الذي قرر خوض الانتخابات في مقابلة مع DW  عربية أن "خوض الانتخابات البرلمانية جزء من خدمة أبناء شعبنا وجزء من تحدي المشروع الصهيوني. مشاركتي في الانتخابات هذه المرة لا تختلف عن المرات السابقة، ما يعني نفس الموقف ونفس التحدي ونفس الإصرار على مواجهة هذا المشروع".
في انتخابات عام 2015، نجحت القائمة العربية المشتركة في الحصول على 13 مقعدا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي. حينها صوت العرب بأعلى نسبة أصوات منذ قيام إسرائيل. ورغم هذا النجاح، إلا أن الأحزاب العربية التي ستخوض الانتخابات الاسرائيلية المقبلة أخفقت في تشكيل قائمة مشتركة موحدة ما ينذر باحتمال تقليص عدد النواب العرب في الكنيست مقارنة بالعدد الحالي.


اثبات" الوجود العربي
أما السباق الانتخابي بشكل عام في إسرائيل فقد شهد تحولا عندما انتقدت روتيم سيلا المذيعة التلفزيونية الشهيرة والممثلة الإسرائيلية عبر انستجرام ما اعتبرتها تعليقات مناهضة للعرب صدرت عن وزيرة الثقافة ميري ريجيف المعروفة بتأييدها لنتنياهو. ووسط هذه المواقف المتباينة، يعتقد الكاتب والمحلل الإسرائيلي شلومو غانور والذي يوصف بالقريب من نتنياهو أن الانتخابات المقبلة ستشهد "رد فعل قوي" من العرب في إسرائيل. واضاف في تصريحات لـ DW  عربية "هذه المرة سيكون هناك إقبال شديد على صناديق الاقتراع خاصة في ضوء المواقف المتشددة من قبل الأحزاب اليمينية تجاه عرب إسرائيل."

ويتفق مع هذا الرأي نشأت الأقطش، أستاذ الإعلام بجامعة بيرزيت الذي قال إن العرب في إسرائيل يشعرون حاليا "بالتحدي لإثبات الوجود". وأضاف في مقابلة مع DW  عربية: "غالبا سيكون هناك تصويت ومشاركة. حقق العرب مفاجأة في الانتخابات السابقة وكانت مفاجئة حقيقية حيث شكلوا لأول مرة كتلة واحدة".
وقال: "اعتقد أن فلسطيني الداخل أمام تحدي كبير فغزة محاصرة وانتهى أمرها، والضفة الغربية ابتُعلت والآن نتحدث عن مدن محاصرة وبقت الآن المعركة في الداخل".

Israel Jerusalem Knesset Rede Netanjahu (Getty Images/AFP/G. Tibbon)

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال كلمة له في الكنيست (أرشيف)


تنامي المقاطعة؟
يشكل العرب قرابة 20 في المائة من سكان إسرائيل ويشكون في كثير من الأحيان من التمييز خاصة ما يتعلق بالحصول على الوظائف والسكن. ولم تثير تصريحات نتانياهو الأخيرة ردود فعل غاضبة من العرب في إسرائيل وحسب، لكنها ايضا اثارت الجدل حول مبدأ المساواة داخل إسرائيل، وهو الأمر الذي فسرته هبة أصلان الصحافية في صحيفة القدس الصادرة من فلسطين  بأنه يُظهر "الازدواجية داخل إسرائيل". وقالت في مقابلة مع DW  عربية:  "إسرائيل تتعامل مع فلسطيني 48 على أساس أنهم مواطنون بحقوق كاملة خاصة ما يتعلق بجني الضرائب، لكنها في نفس الوقت تقول لهم إن دولة إسرائيل ليست لكل مواطنيها". ورجحت هبة تزايد رقعة المقاطعة الانتخابية بالنسبة للعرب، مضيفة "هذه التصريحات ستكرس قضية المقاطعة بشكل كبير. (عرب إسرائيل) باتوا يؤمنون أكثر فأكثر بأن دولة إسرائيل لا تريدهم كمواطنين يتمتعون بالمواطنة الكاملة كما تدعي"، على حد قول الصحافية الفلسطينية.

محمد عثمان

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور 70 عاماً على تأسيس دولتها، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة". سنوات طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون الوصول إلى حل للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة. (18.04.2018)  

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لم تنجح لجنة الانتخابات المكونة من ممثلي الأحزاب الإسرائيلية في منع مرشحين عرب من خوض انتخابات الكنيست. إذ قررت المحكمة العليا السماح لتحالف "القائمة العربية والتجمع" بخوض الانتخابات ما شكل صفعة لليمين الإسرائيلي.

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