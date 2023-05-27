مشاحنات في شقة هونيس...تفاصيل جديدة عن إقالة كان من بايرن!

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية عن تفاصيل إقالة رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ أوليفر كان من منصبه. وحسب ذات الصحيفة فقد تم استدعاء كان إلى شقة الرئيس الفخري للنادي أولي هونس الخميس الماضي أي قبل المباراة الحاسمة أمام كولن لإخباره بانتهاء مهامه كرئيس مجلس إدارة بايرن.

قبل ذلك كان المسؤولون في إدارة النادي قد تحدثوا مع المدير الرياضي حسن صالحمديتش واتفقوا معه على انفصال ودي.

لكن بالمقابل يبدو أن الطابع الودي غاب عن اللقاء الذي جمع كان برئيس النادي ورئيس هيئة الرقابة في شقة هونيس. فحسب صحيفة شبورت بيلد فقد صاح كان في وجه أولي هونيس واتهمه بأنه أدار ظهره له منذ أسابيع، مشيرة إلى أنه حدث جدال بصوت مرتفع في الشقة. وأكدت الصحيفة أن أولفير كان تشبث بحقه في منحه بعض الوقت لطلب المشورة قبل الحسم في الموضوع.

روايات متضاربة لطريقة الفصل

رسميا تم الإعلان عن الانفصال عن أوليفر كان كرئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ يوم السبت (27 مايو/أيار2023) مباشرة بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني. وبعدها توالت الروايات بخصوص الطريقة التي تمت بها إقالة كان من منصبه. فبينما تحدث النادي عن "نقاشات انفعالية" دارت يوم الخميس بين الأطراف المعنية، قال كان إن خبر الإعفاء جاء عن طريق مكالمة هاتفية يوم الجمعة تضمنت "نقاشا هادئا وموضوعيا".

فترة أوليفر كان كرئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ اتسمت بعدم الاستقرار وظهور مجموعة من المشاكل بالنادي أثرت سلبيا على النتائج

وكانت صحيفة شبورت بيلد قد أعلنت أن "هيئة الرقابة" في نادي بايرن ميونيخ توصلت الجمعة الماضي من خلال اجتماع لأعضائها عبر تقنية الفيديو إلى قرار بفصل أوليفر كان عن منصبه ومنعه من السفر إلى كولونيا لحضور المباراة الأخيرة لفريقه. وأشارت الصحيفة إلى أن كان توصل بهذا القرار عبر الإيميل بعدما تعذر الاتصال به هاتفيا. وحاولت الصحيفة التواصل مع كان للتعليق على هذه المعلومات لكنه لم يستجب، حسب ما نشر موقع تي. أونلاين الألماني.

يذكر أن الرجلان القويان لنادي بايرن أوليفر كان وصالحمديتش ودفعا ثمن معاناة النادي البافاري في نهاية الموسم، حيث خرج من الدور ربع نهائي لمسابقتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وأنقذ موسمه بتتويجه المثير بلقب الدوري في المرحلة الاخيرة.

وراهن كان و صالحمديتش على إقالة المدرب يوليان ناغلسمان في آذار/مارس الماضي، وحل محله توماس توخل عند اقتراب الأسابيع الحاسمة من نهاية الموسم لكن النتائج لم ترقى لمستوى التطلعات.

هشام الدريوش