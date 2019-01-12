مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين

تسببت مشاجرة بين عائلتين كبيرتين من أصول عربية في شل حركة المرور في أحد الطرق بالعاصمة الألمانية برلين لفترة مؤقتة ووسط انتشار كبير للشرطة الألمانية.

وأعلنت الشرطة التي تواصل تحرياتها عن سبب المشاجرة واستجواب الضالعين فيها، السبت أنها أسفرت عن إصابة رجل (46 عاماً) بقطع في أعلى ذراعه، فيما أُصيب آخر (40 عاماً) بطعنة في ظهره ونُقل إلى المستشفى.

وجرت المشاجرة وسط تجمع ما يصل إلى 100 شخص لمتابعة أحداثها، ما اضطر رجال الشرطة إلى أن تطلب من العديد منهم مغادرة المنطقة فوراً.

وكان أعضاء من العائلتين قد تشاجروا أول الأمر داخل أحد المقاهي، لكن المشاجرة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف في تطور لاحق. وحسب روايات شهود العيان، فقد تم التراشق بالزجاجات التي أصابت العديد من السيارات بأضرار.

وتشاجر أعضاء العائلتين في منطقة نويكولن البرلينية وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، وقد تعطلت حركة المرور في الطريق لفترة مؤقتة بسبب تجمع عشرات الأشخاص الراغبين في التفرج على المشاجرة.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)