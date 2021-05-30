مسيرة الأعلام في القدس ودعوات لـ"يوم غضب" فلسطيني

تستعد مجموعات يمينية متطرفة الخروج الثلاثاء (15 يونيو/ حزيران 2021)، في مسيرة بالبلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية، يعتبرها فلسطينيون استفزازا، بينما دعت الفضائل إلى "يوم غضب" في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تويتر "نحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن نية قوة الاحتلال السماح للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بالمضي قدماً في مسيرة الأعلام في القدس المحتلة غداً".
وجرى تأجيل مسار المسيرة الأصلية يوم العاشر من مايو/ أيار الماضي في اللحظات الأخيرة بعدما أدى التوتر في القدس إلى إطلاق حركة حماس مئات الصواريخ باتجاه المدينة المقدسة وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة، في قتال دام استمر 11 يوماً.
واتهمت جماعات يمينية إسرائيلية حكومتها بالإذعان لحماس وحددت موعداً آخر للمسيرة بعد صمود الهدنة.
تحدي فوري لبينيت
وتمثل مسيرة اليوم الثلاثاء التي من المقرر أن تبدأ الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، تحديًّا فوريًّا لرئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت، الذي تولى المنصب يوم الأحد لينهي حكم الزعيم المخضرم بنيامين نتانياهو الذي استمر 12 عاماً، وهي مدة قياسية. ووافق وزير الأمن الداخلي في حكومة بينيت على المسيرة أمس الاثنين.
ومن شأن تغيير مسار المسيرة أو إلغائها أن يعرض الحكومة الإسرائيلية لاتهامات من نتانياهو، الذي انضم لصفوف المعارضة، وحلفائه من اليمين بمنح حماس حق الاعتراض على فعاليات في القدس. وقال النائب اليميني المتطرف إيتمار بن جفير على تويتر: "حان الوقت لكي تهدد إسرائيل حماس لا أن تهدد حماس إسرائيل".
هدنة هشّة
ولم يعلن بعد مسار المسيرة الرسمي. غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الشرطة ستسمح للمشاركين بالتجمع خارج باب العامود في المدينة المسورة لكنها لن تسمح لهم بعبوره إلى الحي الإسلامي الذي يغلب على سكانه الفلسطينيون.
وهناك خطط لاحتجاجات فلسطينية في السادسة مساء عبر قطاع غزة، فقد دعت حركة حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفلسطينيين للتدفق على البلدة القديمة للتصدي إلى المسيرة.
وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الوسط تور وينزلاند على تويتر يقول: "التوتر يتصاعد مجدداً في القدس في ظرف أمني وسياسي هش وحساس للغاية، بينما تشارك الأمم المتحدة ومصر في تعزيز وقف إطلاق النار". وأضاف: "أحث جميع الأطراف المعنية على التصرف بمسؤولية وتجنب أي استفزاز من شأنه أن يقود إلى جولة أخرى من المواجهات".
ووضع الجيش الإسرائيلي الاستعدادات لتصعيد محتمل في غزة بسبب المسيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. ومنعت السفارة الأمريكية في القدس موظفيها وعائلاتهم من دخول البلدة القديمة اليوم الثلاثاء.
و.ب/ ع.غ
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة