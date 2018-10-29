"مسيرة الأربعين" في العراق .. خدمة الملايين واجب مقدس

يتدفق ملايين الشيعة كل عام على مدينة كربلاء العراقية للمشاركة في إحياء ذكرى مرور أربعين يوماً (أربعينية) على مقتل الإمام الحسين - حفيد النبي محمد - سنة 680 ميلادية. وتعد "مسيرة الأربعين" التي تجري كل سنة في مثل هذا الوقت بالتوقيت الهجري من أكبر المسيرات الدينية في العالم، التي ستبلغ ذروتها يوم غد الثلاثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، حيث أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم.

وذكرت السلطات العراقية الأحد أن أكثر من مليون ونصف مليون زائر عبروا معبر مهران الحدودي في غرب إيران، الذي لا يقتصر على عبور الزوار الإيرانيين فقط، وإنما كذلك زوار من أذربيجان وجورجيا أو باكستان، متجهين إلى ضريح الإمام الحسين في كربلاء. وتوقعت اللجنة الإيرانية المنظمة للزيارة السنوية أن يتوجه نحو 200 ألف زائر آخرين إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

أما في داخل العراق وعلى طول الطرق المؤدية إلى كربلاء، يحتشد آلاف المتطوعين لخدمة الزوار، إذ يقومون بمهام مختلفة ينحصر أغلبها في داخل الخيام التي ترعاها مؤسسات حكومية، من الجيش إلى الوزارات والبنوك الكبرى أو جمعيات خيرية تتشكل غالباً عبر مساجد البلدات والمدن وتقوم بتزويد الزوار بالطعام والمأوى مجاناً. ويعتبر بعض من يتطوعون هناك أن أن خدمة زوار أربعينية الحسين أكبر حتى من القيام بالزيارة نفسها إلى كربلاء في العراق.

إلى ذلك، يتولى أكثر من 30 ألفاً من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي ومتطوعين مدنيين ومروحيات الجيش العراقي تأمين الحماية لهؤلاء الزوار الدينيين، لاسيما وأن مواكب الزوار كانت هدفاً لهجمات إرهابية في الأعوام الماضية أوقعت العشرات من الضحايا.

هذا ووصل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الاثنين إلى محافظة كربلاء للإطلاع على الإجراءات الأمنية.

ع.اع. / ... (د ب أ - أ ف ب)