مسيرات روسية تضرب منشآت للحبوب في أوديسا الأوكرانية

قالت أوكرانيا اليوم (الأربعاء 16 أغسطس / آب 2023) إن مسيّرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد، وأوضح حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر على الشبكات الاجتماعية "نتيجة ضربات للعدو على أحد الموانئ المطلّة على الدانوب، تضرّرت مستودعات ومخازن حبوب" مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيّرة، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت مذ أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 13 مسيّرة خلال الليل في منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين. وازدادت الهجمات على جانَبي البحر الأسود منذ انسحاب روسيا في تموز/ يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي تمّ التوصل إليه العام الماضي بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

أوكرانيا تفعل كل ما بوسعها لتصدير حبوبها من موانئها

من جهتها، أعلنت روسيا أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت مسيّرات عدّة خلال الليل قرب العاصمة، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية التي تستهدف مناطق حضرية في روسيا. وقالت وزارة الدفاع إن ثلاث مسيرات أسقطت في منطقة كالوغا في جنوب العاصمة، فيما قال مسؤولون إقليميون إنه لم تقع إصابات أو أضرار. وهذا الهجوم الجوي هو الخامس على الأقل هذا الشهر على منطقة كالوغا التي تقول روسيا إنها أحبطتها.

ممر ملاحي جديد

على جانب آخر، غادرت أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا المطل على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، وفق ما أعلن وزير أوكراني الأربعاء. وقال الوزير المكلف شؤون البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف إن "حاملة الحاويات جوزيف شولت غادرت ميناء أوديسا وتبحر عبر الممر الموقت الذي أنشئ للسفن المدنية". وتأتي الخطوة رغم تحذير روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة تتجه نحو المرافئ الأوكرانية أو إليها، هدفا عسكريا محتملا، عقب وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في تموز/ يوليو.

على صعيد منفصل قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية حصنت نفسها

على مشارف قرية أوروزخين بجنوب شرق البلاد، وذلك بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.

وأضافت ماليار على تيليجرام "أوروزخين تحررت"، وتابعت قائلة "المدافعون عنا يتحصنون على مشارفها". وقرية أوروزخين في منطقة دونيتسك هي جزء من مجموعة تجمعات سكنية ريفية صغيرة أعلنت أوكرانيا تحريرها منذ أوائل يونيو حزيران عندما بدأت هجوما ضد قوات روسية تسيطر على أراض في جنوب وشرق البلاد. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا. وتحدث مدونون عسكريون روس عن احتدام القتال قرب القرية، وعن أن الوحدات الروسية تحاول منع أوكرانيا من تعزيز قواتها في أوروزخين.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ، رويترز)