 مسيرات "حزن وغضب" ضد عنف الشرطة في فرنسا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.07.2023

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مسيرات "حزن وغضب" ضد عنف الشرطة في فرنسا

بعد حوالي أسبوعين على مقتل نائل م. برصاص الشرطة، تجاهل مئات المحتجين حظراً يقضي بعدم تنظيم أي احتجاج في وسط باريس على عنف الشرطة. كما رصدت عشرات التظاهرات من باريس إلى مرسيليا ومن نانت إلى ستراسبورغ.

احتجاجات في عدة مناطق في فرنسا ضد عنف الشرطة

احتجاجات في عدة مناطق في فرنسا ضد عنف الشرطة

نّظم ناشطون فرنسيون "مسيرات مواطنين" تعبيراً عن "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية، السبت (الثامن من تموز/يوليو)، بما في ذلك العاصمة باريس رغم منع إقامة مسيرة، بعد أيام من مقتل الشاب نائل م. برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.

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في باريس، تجمّع أكثر من ألف شخص بعد ظهر السبت لإحياء ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري، الذي قُتل خلال عملية توقيف في تموز/يوليو 2016، وذلك رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته "تجمّعاً غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام". وقالت آسا تراوري شقيقة أداما في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) ومحاطة بقوات أمنية "نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة".

وأضافت "تسمح السلطات بمسيرة للنازيين الجدد لكن لا تسمح لنا نحن بمسيرة"، في إشارة إلى مسيرة نظّمها مئات من ناشطي اليمين المتطرف في أيار/مايو الماضي في باريس أثارت جدلاً لأن السلطات كانت قد سمحت بها.

وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيماً لتظاهرة غير قانونية: "فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية". واعتبرت أيضاً أن "الحكومة قررت صب الزيت على النار" و"عدم احترام مقتل" أخيها.

بُعيد خطابها، طلبت القوات الأمنية من الناس أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون "العدالة لنائل"، حسبما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها المتظاهرون بهدوء.

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30 نقطة احتجاج

وكشف مقتل نائل (17 عاماً) في 27 حزيران/يونيو في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

رُصدت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق). ومُنع تجمّع كان مقرّراً في ليل (شمال).

في ستراسبورغ، تجمّع نحو 400 شخص، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.

وكانت قد دعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية. وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".

وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد" على قوله هو "الدعوة إلى تظاهرات (...) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب". وأشار خصوصاً إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.

مسيرة في باريس

دعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية

انتقادات أممية لفرنسا

والسبت، ردّت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة كيفية تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية "بتصريحات تعتبرها مبالغاً فيها ولا أساس لها".

وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي". ودعت اللجنة باريس إلى "تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره".

وأكّدت الخارجية الفرنسية في بيان السبت أن "أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".

ومنذ 27 حزيران/يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصراW بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.

خ.س/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)

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  • Frankreich Präsidentschaftswahl Emmanuel Macron (Reuters/E. Feferberg)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

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  • Frankreich Unterstützer von Emmanuel Macron feiern nach der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 2017 (picture alliance/dpa/AP/L. Cipriani)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    لحظات ترقب قضاها أنصار ماكرون خلال اليوم الانتخابي.

  • Frankreich Unterstützer von Emmanuel Macron feiern nach der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 2017 (picture alliance/dpa/abaca/E. Blondet)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

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  • Frankreich Emmanuel Macron, Sigmar Gabriel, Angela Merkel und Francois Hollande in Paris (Reuters/P. Wojazer)

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  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (Reuters/B. Tessier)

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  • Zitat Emmanuel Macron ARA

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وكانت الدعوات تكثفت من كل حدب وصوب - بعد نتيجة "تاريخية" لماكرون في جولة الانتخابات الأولى- لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يصل للمرة الثانية إلى الجولة الثانية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

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    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    لكن لوبن (48 عاما) المناهضة للهجرة ولأوروبا -والتي منيت بهزيمة قاسية- أشادت بتحقيقها "نتيجة تاريخية وكبيرة" لليمين المتطرف الذي أصبح كما قالت "قوة المعارضة الأولى" في فرنسا.

  • ENF Tagung in Koblenz (Reuters/W.Rattay)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    من جانبه هنأ السياسي الهولندي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي رغم هزيمتها. قائلا: "أحسنت على أي حال...لقد صوت الملايين من الوطنيين لك! ستفوزين المرة القادمة وأنا أيضا". كما هنأت فراوكه بيتري -زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة والإسلام- مارين لوبان على أدائها الانتخابي القوي رغم الخسارة وقالت إنها " تمكنت رغم العداء الشديد من تحقيق نتيجة مبهرة...".

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وقام ماكرون بحملة مع حركته "إلى الإمام" التي أسسها تحت شعار التجديد السياسي مع خط مؤيد للفكرة الأوروبية وبرنامج ليبرالي سواء في الاقتصاد أو المسائل الاجتماعية. وتقوم عقيدته على "فرنسا منفتحة في أوروبا تحمي".

  • Frankreich Nach den Präsidentschaftswahlen in Paris (DW/B. Riegert)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

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  • ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

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