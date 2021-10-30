مسيرات حاشدة مرتقبة السبت في مدن السودان

السودان: إلغاء الديون على المحك ودعوة أممية لعودة الحكومة المدنية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي "بعودة فورية" للحكومة المدنية، والمهدي تدعو إلى إحالة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.