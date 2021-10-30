 مسيرات حاشدة مرتقبة السبت في مدن السودان | DW الأخبار | DW | 30.10.2021

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مسيرات حاشدة مرتقبة السبت في مدن السودان

رغم تصاعد العنف وفرض حالة الطوارئ، يحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة السبت ضد انقلاب العسكر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح بالمدنيين من السلطة.

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People chant slogans during a protest in Khartoum, Sudan, Saturday, Oct. 30, 2021. Pro-democracy groups called for mass protest marches across the country Saturday to press demands for re-instating a deposed transitional government and releasing senior political figures from detention. (AP Photo/Marwan Ali)

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