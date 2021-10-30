مسيرات حاشدة مرتقبة السبت في مدن السودان

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رغم تصاعد العنف وفرض حالة الطوارئ، يحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة السبت ضد انقلاب العسكر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح بالمدنيين من السلطة.
مجددا تواجه قوات الأمن المحتجين الغاضبين من الانقلاب بقنابل مسيلة للدموع، لفضّ مظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين استعدادً "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".
أمرت محكمة سودانية باعادة تشغيل شبكة الانترنت المقطوعة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش على شركائه المدنيين. واستغلت ميلشيات الموقف فـ"نفذت هجمات واعتداءات جنسية" في دارفور، فيما أبلغت ترويكا السودان البرهان رسالة واضحة.
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي "بعودة فورية" للحكومة المدنية، والمهدي تدعو إلى إحالة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين منددين بالانقلاب، في وقت طالبت فيه الولايات المتحدة وأصوات دولية الجيش بضبط النفس، عشية تعبئة حاشدة مقررة ينظمها معارضي الانقلاب العسكري في السودان.
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