مسيرات الفصح.. مظاهرات في مائة مدينة ألمانية من أجل السلام

شارك العديد من الناس في كل أنحاء ألمانيا في مسيرات عيد القيامة (الفصح) التقليدية للمطالبة بنشر المزيد من السلام في كل أنحاء العالم. وقال منظمون في ميونيخ إن مسيرة عيد القيامة في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا شارك فيها نحو 1000 شخص طالبوا بالتخلص من الأسلحة النووية، كما أعربوا عن اعتراضهم على استخدام الطائرات المسيرة القتالية في المهام الحربية، فيما قدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 250 شخصا فقط.

وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي ألمانيا، جاب متظاهرون مدينة دورتموند بالدراجات عبر منطقة الرور، وذكرت الشرطة أن أكثر من 100 ناشط قاموا بمسيرة بالدراجات في مدينة مونستر.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا عن مسيرة لعيد القيامة شارك فيها نحو 100 شخص في مدينة ماينز، وقال منظمون في مدينة فرانكفورت بولاية هيسن إن نحو 100 شخص أيضا شاركوا في مسيرة.

وبلغ عدد المشاركين في مسيرة عيد القيامة في مدينة شتوتغارت الواقعة جنوب غرب ألمانيا نحو 800 شخص وفقا لمنسق مسيرات السلام في ولاية بادن فورتمبرغ، كما كانت هناك مسيرات في مدن دوسلدورف وزاربروكن ونورنبرغ وجزيرة روغن الواقعة شمالي ألمانيا.

ورغم إجراءات كورونا، دعت إلى هذه المسيرات أحزاب مختلفة وجماعات كنسية وجماعات سلام وناشطو مناخ تابعون لحركة (أيام جمع من أجل المستقبل)، ووفقا لهذه الجهات، فقد شهدت نحو 100 مدينة في كل أنحاء ألمانيا في هذا العام مسيرات منادية للسلام في الفترة بين خميس العهد ويوم عيد القيامة الموافق اليوم الاثنين (الخامس من أبريل/ نيسان 2021).

ع.ش/أ.ح (د ب أ)