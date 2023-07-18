مسيرات احتجاج في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

صحيفة: نتنياهو يتخلى عن بند مهم في خطة التعديلات القضائية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قوله إنه تخلى عن بند مهم من التعديلات القضائية. وفيما لم تعلق أحزاب المعارضة على كلام نتنياهو، اتهمه وزير الأمن، اليميني المتطرف بن غفير، بالرضوخ للمحتجين.