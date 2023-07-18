 مسيرات احتجاج في إسرائيل ضد التعديلات القضائية | DW الأخبار | DW | 22.07.2023

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DW الأخبار

مسيرات احتجاج في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

خرج آلاف الاسرائيليين في احتجاجات ضد التعديلات المزمعة للقضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح الحكومة.

المزيد من المركز الإعلامي

نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة.

إسرائيل: تزامنا مع زيارة رئيس البلاد إلى واشنطن احتجاجات جديدة 18.07.2023

فرنسا عقب مقتل شاب برصاص شرطي.. احتجاجات وعنف وأسئلة كثيرة

فرنسا عقب مقتل شاب برصاص شرطي.. احتجاجات وعنف وأسئلة كثيرة 29.06.2023

تراجع حدة الاحتجاجات في إسرائيل بعد إعلان نتنياهو تجميد التعديلات القضائية. وانقسام في الآراء يطغى على الشارع حول قرار ن

هدوء حذر في إسرائيل بعد أسابيع من الاحتجاجات 28.03.2023

نتنياهو يعتقد أن من الممكن تحقيق إجماع واسع النطاق على مستوى البلاد بشأن التعديلات القضائية التي اقترحها

نتنياهو: إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس على أساس ضغوط من الخارج 29.03.2023

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في كأس العالم لكرة القدم للسيدات حقق منتخب الولايات المتحدة حامل اللقب فوزاً مريحاً بتسجيله ثلاثة أهداف نظيفة ضد فيتنام

المنتخب الأميركي لكرة قدم السيدات يبدأ دفاعه عن اللقب بالفوز على فيتنام 22.07.2023

خرجت احتجاجات في عدة بلدان عربية وإسلامية كالعراق وإيران ولبنان بعد صلاة الجمعة للتنديد بسماح السويد بحرق نسخ من المصحف.

تظاهرات في دول عربية وإسلامية ضد حرق المصحف 22.07.2023

Polonia traslada tropas hacia el este, a 45 kilómetros de Bielorrusia.

بولندا تنقل قوات إلى شرق البلاد بسبب تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا 22.07.2023

مخاوف في إسبانيا من احتمالات الدخول في ائتلاف بعد الانتخابات التشريعية مع حزب فوكس اليميني المتطرف.

حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا قد يضم للاتئلاف بعد الانتخابات التشريعية المقبلة 21.07.2023

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WASHINGTON, DC - OCTOBER 26: Israeli President Isaac Herzog speaks during a meeting with U.S. President Joe Biden in the Oval Office of the White House on October 26, 2022 in Washington, DC. Herzog is in Washington for a two-day visit to meet with U.S. leaders and discuss geopolitical issues. (Photo by Doug Mills-Pool/Getty Images)

تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل بالتزامن مع لقاء بايدن بهرتسوغ 19.07.2023

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على متانة العلاقات بين البلدين وبحث معه التوترات في إسرائيل على خلفية لتعديلات القضائية المثيرة للجدل.

11.7.2023+++ Israeli protesters demonstrate against the controversial judicial overhaul during a day of disruption at Ben Gurion Airport on July 11. Quelle: Tania Kraemer/DW

يوم احتجاج في اسرائيل تزامنا مع زيارة هرتسوغ إلى واشنطن 18.07.2023

مع اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن اموافقته على عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسود الاحتجاجات في المدن الإسرائيلية دعما للقضاء وذلك عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبيت الأبيض.

ARCHIV - 25.06.2023, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung im Büro des Premierministers teil. Netanjahu ist am Samstag (15.07.2023) in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe der Stadt Tel Aviv gebracht worden. Sein Zustand sei gut und er werde derzeit untersucht, teilte sein Büro mit. Foto: Abir Sultan/Pool EPA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

نتنياهو يغادر المستشفى تزامنا مع مظاهرات حاشدة ضد إصلاح القضاء 16.07.2023

غادر رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو من المستشفى اليوم الأحد بعد خضوعه للعناية الطبية الليلة الماضية. ويأتي ذلك تزامنا مع إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي مع بدء إقراره في الكنيست.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chairs a cabinet meeting at the prime minister's office in Jerusalem, on February 23, 2023. (Photo by RONEN ZVULUN / POOL / AFP) (Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

صحيفة: نتنياهو يتخلى عن بند مهم في خطة التعديلات القضائية 29.06.2023

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قوله إنه تخلى عن بند مهم من التعديلات القضائية. وفيما لم تعلق أحزاب المعارضة على كلام نتنياهو، اتهمه وزير الأمن، اليميني المتطرف بن غفير، بالرضوخ للمحتجين.