مسيرات احتجاج في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

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خرج آلاف الاسرائيليين في احتجاجات ضد التعديلات المزمعة للقضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح الحكومة.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على متانة العلاقات بين البلدين وبحث معه التوترات في إسرائيل على خلفية لتعديلات القضائية المثيرة للجدل.
مع اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن اموافقته على عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسود الاحتجاجات في المدن الإسرائيلية دعما للقضاء وذلك عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبيت الأبيض.
غادر رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو من المستشفى اليوم الأحد بعد خضوعه للعناية الطبية الليلة الماضية. ويأتي ذلك تزامنا مع إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي مع بدء إقراره في الكنيست.
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قوله إنه تخلى عن بند مهم من التعديلات القضائية. وفيما لم تعلق أحزاب المعارضة على كلام نتنياهو، اتهمه وزير الأمن، اليميني المتطرف بن غفير، بالرضوخ للمحتجين.
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