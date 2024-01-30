المجلس الأوروبي يتعهد بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

تُعقد قمة أوروبية حول مستقبل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وجاء في مسودة لما سيخلص له اجتماع القمة اعتزام مواصلة تقديم الدعم العسكري لها. وأوكرانيا تقول إن روسيا شنت هجمات باستخدام 35 طائرة مسيرة.

جاء في مسودة لما سيخلص له اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي من المقرر عقده يوم الخميس القادم (الأول من شباط / فبراير 2024) أنهم سيؤكدون اعتزامهم مواصلة تقديم "دعم عسكري في الوقت المناسب ويمكن التنبؤ به ومستدام" لأوكرانيا. وتفيد المسودة التي اطّلعت عليها رويترز أيضا بأن "المجلس الأوروبي يؤكد أيضا على الحاجة الملحة للتعجيل بتوصيل الذخائر والصواريخ".

وتترك مسودة نتائج الاجتماع الباب مفتوحا أمام زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن التعهد بضخ خمسة مليارات يورو إضافية في صندوق "مرفق السلام الأوروبي" الذي يهدف لجمع تبرعات وتمويل الأسلحة لأوكرانيا. وتدور خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ أشهر حول مستقبل دور الصندوق في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واقترحت ألمانيا أن ينصب التركيز الآن على تقديم مساعدات ثنائية من الدول أعضاء التكتل بشكل فردي.

وأُدرجت فكرة التعهد بضخ خمسة مليارات يورو في المسودة بين قوسين مربعين مما يعني أنها لا تزال قيد النقاش. وسيكون الموضوع الرئيسي المطروح في قمة الخميس في بروكسل هو السعي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات من الآن، وقد عرقلت المجر هذا الاتفاق في قمة سابقة عُقدت في كانون الثاني/ ديسمبر.

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أوكرانيا: إسقاط 15 طائرة مسيرة روسية

من جانب آخر، أعلنت أوكرانيا الثلاثاء (30 كانون الثاني/ يناير 2024) مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين على الأقلّ في هجمات روسية ليلية استهدفت منشآت طاقة ومواقع عسكرية في مناطق مختلفة في البلاد. بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إسقاط 21 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا ليلًا على أراضي روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.

وأعلن الجيش الأوكراني الثلاثاء أن القوات الروسية أطلقت صاروخَين و35 طائرة مسيّرة ليلًا على أهداف في عدة مناطق في أوكرانيا وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 15 من المسيّرات.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن الطائرات المسيّرة استهدفت منشآت للوقود والطاقة بالإضافة إلى منشآت مدنية وعسكرية قرب خطّ الجبهة، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في المناطق الشرقية والجنوبية أسقطت 15 مسيّرة إيرانية الصنع.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف ألحق أضرارًا بمنشآت مدنية في كييف ومنطقتَي دنيبروبتروفسك وخاركيف حيث قال المسؤولون إن شخصين أصيبا بجروح. وأفادت شركة "أوكرانيرغو" لتوفير الطاقة أن واحدة من محطاتها الفرعية في منطقة بوسط البلاد أُصيبت.

وفي سياق منفصل، قال مدعون عامون في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا إن هجومًا روسيًا بصواريخ من طراز "إس-300" أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. وأوضحوا في بيان "قُتل رجل يبلغ من العمر 38 عامًا كان راكبًا دراجته للعودة من مكان عمله إلى منزله نتيجة الهجوم. أُصيبت سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا ونُقلت إلى المستشفى". في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، قال الحاكم إن قصفًا روسيًا تسبب بمقتل رجل وإصابة زوجته. في منطقة ميكولايف بالجنوب، تسبب سقوط حطام مسيّرة روسية إلى إصابة رجل، بحسب مسؤولين.

ز.أ.ب/ح.ز. (د ب أ، أ ف ب، رويترز)