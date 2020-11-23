"مسلّة معدنية" غامضة في صحراء الولايات المتحدة تشعل التكهنات

كلما ثم العثور على جسم غريب على الأرض إلا وكثرت التكهنات عن مصدره وفُتح باب التأويل على مصراعيه لتروج قصص من محتوى الخيال تشبه تلك القصص التي عهدناها فيأفلام الخيال العلمي.

هذه المرة أثار العثور على عمود معدني غامض في غرب الولايات المتحدة الكثير من التكهنات، وقد تم اكتشاف العمود بالصدفة من الجو الأسبوع الماضي في جنوب ولاية يوتا.

وذكرت تقارير أن موظفين في إدارة موارد الحياة البرية الأمريكية، عثروا علىالجسم الغريب ، الذي يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار ونصف المتر، في صحراء يوتا عندما كانوا يعدّون الأغنام في المنطقة من على متن طائرة هليكوبتر، ونزلوا للتو لفحص العمود المعدني عن كثب.

موظفو إدارة موارد الحياة البرية الأمريكية لم يقدموا أي توضيح حول المصدر المحتمل للجسم الغريب واكتفوا بقول تتخلله مزحة: "من غير القانوني تركيب هياكل أو أعمال فنية على الأراضي العامة التي تديرها الحكومة دون تصريح، بغض النظر عن الكوكب الذي ينتمي إليه الفاعلون".

ولم تقدم السلطات الموقع الدقيق للجسم الغريب من أجل إبعاد الفضوليين والمتفرجين، لاسيما أن الاكتشاف أدى بالفعل إلى تكهنات متنوعة على الإنترنت حول مصدر الكائن - من أعمال الكائنات الفضائية إلى محبي أفلام الخيال العلمي إلى زر إعادة التعيين لعام كورونا 2020.

ع.اع.ع.ج.م (أ ف ب)