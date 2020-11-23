"مسلّة معدنية" غامضة في صحراء الولايات المتحدة تشعل التكهنات

كلما ثم العثور على جسم غريب على الأرض إلا وكثرت التكهنات عن مصدره وفُتح باب التأويل على مصراعيه لتروج قصص من محتوى الخيال تشبه تلك القصص التي عهدناها فيأفلام الخيال العلمي.
هذه المرة أثار العثور على عمود معدني غامض في غرب الولايات المتحدة الكثير من التكهنات، وقد تم اكتشاف العمود بالصدفة من الجو الأسبوع الماضي في جنوب ولاية يوتا.
وذكرت تقارير أن موظفين في إدارة موارد الحياة البرية الأمريكية، عثروا علىالجسم الغريب ، الذي يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار ونصف المتر، في صحراء يوتا عندما كانوا يعدّون الأغنام في المنطقة من على متن طائرة هليكوبتر، ونزلوا للتو لفحص العمود المعدني عن كثب.
موظفو إدارة موارد الحياة البرية الأمريكية لم يقدموا أي توضيح حول المصدر المحتمل للجسم الغريب واكتفوا بقول تتخلله مزحة: "من غير القانوني تركيب هياكل أو أعمال فنية على الأراضي العامة التي تديرها الحكومة دون تصريح، بغض النظر عن الكوكب الذي ينتمي إليه الفاعلون".
ولم تقدم السلطات الموقع الدقيق للجسم الغريب من أجل إبعاد الفضوليين والمتفرجين، لاسيما أن الاكتشاف أدى بالفعل إلى تكهنات متنوعة على الإنترنت حول مصدر الكائن - من أعمال الكائنات الفضائية إلى محبي أفلام الخيال العلمي إلى زر إعادة التعيين لعام كورونا 2020.
ع.اع.ع.ج.م (أ ف ب)
-
رحلة إلى المستقبل.. هكذا ستكون حياتنا عام 2069
مدن تحت الأرض
يقول العلماء إن العالم سيضيق بساكنيه، بعد أن يُبنى المنزل إلى جوار المنزل. حينها سيبدأ البشر في السكن تحت الأرض، حيث ستقام "ناطحات السحاب" التحت أرضية والأماكن الترفيهية والمتاجر والمنشآت الرياضية والمكاتب. بل حتى البشر سيشيدون مستقبلاً المنشآت الزراعية تحت الأرض.
-
رحلة إلى المستقبل.. هكذا ستكون حياتنا عام 2069
طرق سريعة تحت البحر
يتوقع العلماء أن تُستغل البحار والمحيطات هي الأخرى أكبر استغلال. فما هي إلا خمسين عاماً وستكون هناك طرق سريعة واسعة مجهزة للسيارات ذاتية القيادة وهي تقطع المسافات بسرعة كبيرة لتربط بين قارات العالم المختلفة.
-
رحلة إلى المستقبل.. هكذا ستكون حياتنا عام 2069
رياضة هاري بوتر تصبح حقيقة
الرياضة هي الأخرى ستكون مختلفة، إذ يتنبأ الباحثون أن رياضة الكويديتش الطائرة المعروفة في سلسلة أفلام "هاري بوتر" ستكون حقيقة عام 2069. لكن عوضاً عن المكانس الطائرة، سيطوف رياضيو المستقبل في أرجاء الملعب على ألواحٍ طائرة، كما هو الحال في الثلاثية الشهيرة "العودة إلى المستقبل".
-
رحلة إلى المستقبل.. هكذا ستكون حياتنا عام 2069
فنادق فضائية فاخرة
من الإنجازات المستقبلية التي بدأ العمل بها منذ السنوات القليلة الماضية فعلاً هي السياحة في الفضاء، حيث تعمل على ذلك شركات مثل "سبيس أكس" أو "بلو أوريجين". ويقول الباحثون إن بعد نصف قرن من الآن سيكون من الممكن قضاء بعض الأيام في الفضاء الخارجي على سبيل التمتع بإجازة، في فنادق فضائية فخمة تدور بسكانها في مدارات حول الأرض.
-
رحلة إلى المستقبل.. هكذا ستكون حياتنا عام 2069
الطب والتغذية
خلال 50 عاماً، سيكون هناك أيضاً مساعدون افتراضيون يقدمون لنا يد العون لانتهاج أسلوب حياة صحي. أما المصدر الرئيسي للبروتين فسيكون الحشرات، التي تُقدم على شكل برغر في أكشاك الشوارع. هذا التنبؤ يذكر كذلك بفيلم "بليد رانر". وفي مجال الطب، ستكون الأعضاء الاصطناعية من الطابعات ثلاثية الأبعاد، ما سينهي قوائم انتظار المتبرعين بالأعضاء. ويمكن دائماً إجراء العمليات الجراحية حسب الحاجة.
-
رحلة إلى المستقبل.. هكذا ستكون حياتنا عام 2069
التاكسي الطائر يحوم حول الحواضر العملاقة
إذا كانت أغلب مدن اليوم تضيق على ساكنيها بالازدحامات المرورية، التي تجعل كثيراً من السائقين يفقدون أعصابهم أو تشعرهم بالإحباط وهم متوجهون صباحاً إلى أعمالهم، فإن من الشائع في مدن المستقبل عام 2069 أن تكون سيارات الأجرة الطائرة توصل الركاب بسرعة فائقة بين الحواضر المعمارية العملاقة.
-
رحلة إلى المستقبل.. هكذا ستكون حياتنا عام 2069
معرض في لندن
يمكن الاطلاع على النتائج التي توصل إليها الباحثون البريطانيون الستة في معرض بلندن، افتتح بمناسبة الذكرى الخمسين لشركة سامسونغ. ويقول الباحثون في دراستهم: "ستأتي السنوات الخمسون القادمة بتطورات وابتكارات تكنولوجية في مجالات العمل والترفيه أكثر مما شهدنا حتى الآن. في المستقبل، يمكننا أن نفترض أننا سنكون على ارتباط بكل شيء حولنا وكل ما نقوم به سيكون بدعم من التقنيات الرقمية". ع.غ